https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/vengriya-obyasnila-prichinu-otkaza-ot-energeticheskikh-sanktsiy-protiv-rossii-1038938504.html

Венгрия объяснила причину отказа от энергетических санкций против России

Венгрия объяснила причину отказа от энергетических санкций против России

Зависимость Венгрии от поставок энергоносителей из России очень велика, поэтому венгерское правительство не раз заявляло, что готово оплачивать их рублями. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T11:49+0300

2022-05-03T11:49+0300

2022-05-03T11:49+0300

венгрия

россия

газ

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038938097_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_3c9e8fb5d90d885fb8fd659c94b549ae.jpg

СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Отказ Венгрии присоединиться к антироссийским санкциям в отношении нефтяных и газовых поставок продиктован интересами страны в сфере энергетической безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.По словам Сийярто, венгерская экономика не может бесперебойно функционировать без российской нефти – поставки из России удовлетворяют 65% потребностей страны, и альтернативного варианта у Венгрии нет.Сийярто заметил, что Венгрия сталкивается с постоянной критикой со стороны других членов Европейского союза, хотя голосовала за каждый пакет антироссийских санкций."Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение… Это является явным вопросом, касающимся энергобезопасности нашей страны", – добавил министр.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страна готова оплачивать поставки российского газа в рублях и не будет считать это нарушением санкций, так как между странами заключен двусторонний контракт.После начала военной спецоперации на Украине ряд западных стран ввел жесткие санкции против России. Представители российских властей назвали действия запада экономической войной, страна ввела ответные ограничительные меры, касающиеся экспорта продовольствия и энергоносителей. В том числе, одной из мер для поддержания собственной экономики и ухода от использования доллара и евро стало решение о продаже энергоносителей недружественным странам за рубли. Некоторые страны посчитали это шантажом и отказом от обязательств России, другие выразили готовность подстраиваться под новые условия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/promyshlenniki-bolgarii-prigrozili-protestami-v-sluchae-povysheniya-tsen-na-gaz-1038936690.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/vengriya-vyrazila-nesoglasie-s-energeticheskimi-sanktsiyami-protiv-rossii-1038916373.html

венгрия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

венгрия, россия, газ, новости