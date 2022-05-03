https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/vengriya-obyasnila-prichinu-otkaza-ot-energeticheskikh-sanktsiy-protiv-rossii-1038938504.html
Венгрия объяснила причину отказа от энергетических санкций против России
Венгрия объяснила причину отказа от энергетических санкций против России
Зависимость Венгрии от поставок энергоносителей из России очень велика, поэтому венгерское правительство не раз заявляло, что готово оплачивать их рублями. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T11:49+0300
2022-05-03T11:49+0300
2022-05-03T11:49+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Отказ Венгрии присоединиться к антироссийским санкциям в отношении нефтяных и газовых поставок продиктован интересами страны в сфере энергетической безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.По словам Сийярто, венгерская экономика не может бесперебойно функционировать без российской нефти – поставки из России удовлетворяют 65% потребностей страны, и альтернативного варианта у Венгрии нет.Сийярто заметил, что Венгрия сталкивается с постоянной критикой со стороны других членов Европейского союза, хотя голосовала за каждый пакет антироссийских санкций."Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение… Это является явным вопросом, касающимся энергобезопасности нашей страны", – добавил министр.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страна готова оплачивать поставки российского газа в рублях и не будет считать это нарушением санкций, так как между странами заключен двусторонний контракт.После начала военной спецоперации на Украине ряд западных стран ввел жесткие санкции против России. Представители российских властей назвали действия запада экономической войной, страна ввела ответные ограничительные меры, касающиеся экспорта продовольствия и энергоносителей. В том числе, одной из мер для поддержания собственной экономики и ухода от использования доллара и евро стало решение о продаже энергоносителей недружественным странам за рубли. Некоторые страны посчитали это шантажом и отказом от обязательств России, другие выразили готовность подстраиваться под новые условия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/promyshlenniki-bolgarii-prigrozili-protestami-v-sluchae-povysheniya-tsen-na-gaz-1038936690.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/vengriya-vyrazila-nesoglasie-s-energeticheskimi-sanktsiyami-protiv-rossii-1038916373.html
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венгрия, россия, газ, новости
Венгрия объяснила причину отказа от энергетических санкций против России
Зависимость Венгрии от поставок энергоносителей из России очень велика, поэтому венгерское правительство не раз заявляло, что готово оплачивать их рублями.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Отказ Венгрии присоединиться к антироссийским санкциям в отношении нефтяных и газовых поставок продиктован интересами страны в сфере энергетической безопасности, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
По словам Сийярто, венгерская экономика не может бесперебойно функционировать без российской нефти – поставки из России удовлетворяют 65% потребностей страны, и альтернативного варианта у Венгрии нет.
"Нам все равно, что о нас думают на востоке или на западе, для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии. Это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать, чтобы венгерский народ платил цену конфликта в Украине", – сказал Сийярто журналистам после переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Сийярто заметил, что Венгрия сталкивается с постоянной критикой со стороны других членов Европейского союза, хотя голосовала за каждый пакет антироссийских санкций.
"Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение… Это является явным вопросом, касающимся энергобезопасности нашей страны", – добавил министр.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страна готова оплачивать
поставки российского газа в рублях и не будет считать это нарушением санкций, так как между странами заключен двусторонний контракт.
После начала военной спецоперации на Украине ряд западных стран ввел жесткие санкции против России. Представители российских властей назвали действия запада экономической войной, страна ввела ответные ограничительные меры
, касающиеся экспорта продовольствия и энергоносителей.
В том числе, одной из мер для поддержания собственной экономики и ухода от использования доллара и евро стало решение о продаже энергоносителей недружественным странам за рубли. Некоторые страны
посчитали это шантажом и отказом от обязательств России, другие выразили готовность подстраиваться под новые условия.