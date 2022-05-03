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Служба судебных исполнителей Абхазии подвела итоги работы за пять лет

Служба судебных исполнителей Абхазии подвела итоги работы за пять лет

Закон "О Службе судебных исполнителей" был принят Парламентом Абхазии в январе 2016 года и вступил в силу с 1 января 2017 года. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T17:40+0300

2022-05-03T17:40+0300

2022-05-03T18:31+0300

пресс-центр

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. За время существования службы, с 2017 года, судебным приставам поступило 5945 исполнительных документов, рассказал в пресс-центре Sputnik руководитель Службы судебных исполнителей Абхазии Зураб Барциц."Это то, что к нам поступило, но естественно, мы не в силах все исполнить, есть определенные трудности. Например, к нам приходит человек, в пользу которого есть судебное решение, требует решить вопрос, но это не так легко. Некоторые думают, что наша служба занимается только возвратом кредитов и денег, но мы занимаемся и сносом разных строений, которые были построены юридическими и физическими лицами", – подчеркнул он.В условиях Абхазии исполнение судебных решений порой становится нелегкой задачей, говорит Барциц. Сложно приходить в дом, в котором проживает семья, или в здание, в котором человек занимается бизнесом, и потребовать его снести."Были такие случаи, когда в нас бросали боевую гранату, оружие поднимали, стреляли в наших сотрудников. В первые годы было особенно сложно, но постепенно люди все-таки привыкают к тому, что есть судебное решение и его надо исполнять", – заметил руководитель Службы судебных исполнителей.Что касается выселений из незаконно занятых домовладений, то людей заблаговременно уведомляют о решении суда."Однако добровольного исполнения судебного решения в нашей практике не было. Сперва идем на контакт, общаемся, уговариваем, объясняем, что есть соответствующее решение суда. Такие дела длятся годами, но, в любом случае, конец наступает, и мы вынуждены принимать решения. Приходится идти на конфликт", – сказал Зураб Барциц.Заместитель руководителя судебных приставов Сандро Гадлия привел цифры по исполнению решений судов."За весь период – 1574 исполнительных документов на общую сумму 135,8 миллиона рублей и 117 тысяч долларов США. Это с текущим исполнением, не считая текущих платежей. Общая взысканная сумма составляет 183,2 миллиона, а также 460 тысяч долларов и 12,8 тысячи евро", – сообщил он и пояснил, что разница в суммах объясняется тем, что некоторым людям было проще вернуть деньги в валюте.В настоящее время в Службе судебных исполнителей работает 32 человека, это в основном молодые люди, некоторые из них раньше работали в Министерстве внутренних дел республики. Среди проблем, которые мешают их деятельности, Зураб Барциц назвал неподчинение людей судебным решениям и многочисленные просьбы отложить то или иное исполнение.Кроме того, часть задачи по выселению людей предполагает предоставление иного жилья от администрации района. Однако с этим возникают проблемы, так как представители администрации ссылаются на отсутствие возможностей.Служба судебных исполнителей состоит из центрального аппарата, в котором работают отдел исполнительного производства и отдел делопроизводства. Закон "О Службе судебных исполнителей" был принят Парламентом Абхазии в январе 2016 года и вступил в силу с 1 января 2017 года, руководителем ведомства был назначен Зураб Барциц.

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