https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/sputnik-nedeli-volkovtsy-v-abkhazii-ogon-pamyati-i-prazdnik-pobedy-1039012481.html

Sputnik недели: волковцы в Абхазии, "Огонь памяти" и праздник Победы

Sputnik недели: волковцы в Абхазии, "Огонь памяти" и праздник Победы

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий со 2 по 8 мая. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T20:20+0300

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На уходящей неделе мусульмане Абхазии праздновали Ураза-байрам, в Сухум с гастролями приехал старейший российский театр из Ярославля, в районах республики проходят праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Сария Кварацхелия, SputnikПраздник полумесяцаВ понедельник, 2 мая, мусульмане Абхазии отпраздновали Ураза-байрам, который знаменует завершение священного месяца Рамадан.Ураза-байрам подытоживает работу, которую мусульманин провел во время священного месяца, и потому этот праздник считается символом возрождения и повышения духовного уровня.Верующих Абхазии поздравил президент республики Аслан Бжания.Волковцы в АбхазииВ Абхазию впервые с гастролями приехал старейший российский театр из Ярославля. Актеры Волковского театра на сцене РУСДРАМа в Сухуме показали абхазскому зрителю четыре спектакля – "Предстоящее событие", "Калина красная", "Земля Эльзы" и фолк-рок мюзикл "Некрасов".Культурное событие проходило в рамках программы "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкультуры Абхазии.Праздник в ожидании праздникаВ Абхазии отмечают 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Празднование началось уже с 6 мая. Глава государства Аслан Бжания и челны правительства поздравили ветеранов ВОВ.7 мая в Сухум доставили "Огонь памяти", зажженный от Вечного огня у Кремлевской стены. Лампаду с огнем торжественно передали музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.После торжественной церемонии семь лампад с огнем отправились в районы Абхазии. 9 Мая во всех семи районах республики от этих лампад зажгут вечные огни у памятников погибшим в Великой Отечественной войне. Акция "Огонь памяти" впервые проходит в Абхазии. Ее организаторами в республике выступают Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.Отчет по добру5 мая культурно-благотворительный фонд “Ашана” провел открытое отчетное собрание по итогам работы организации за десять лет. За это время фонд собрал 75 миллионов 645 тысяч 609 рублей. Был оплачен 501 курс лечения 323 детям и проведено более 200 благотворительных акций. Многие подопечные фонда вылечились окончательно, но некоторым еще предстоит поехать на лечение, другим требуется долгое, поэтапное лечение.Дело экс-министраВ четверг 5 мая Кассационная коллегия Верховного суда рассмотрела жалобу адвоката Гудисы Агрба об изменений меры пресечения на домашний арест. Адвокат считает, что оснований для его содержания под стражей нет. Однако Генпрокуратура выступила против изменения меры пресечения. Как объяснил прокурор Нарт Ломия, экс-министр был задержан на одном из постов ГАИ Абхазии и "намеревался скрыться". К тому же прокурор считает, что за пределами камеры Агрба предпримет попытки "по отчуждению имущества, на которое может быть наложен арест".Кассационная коллегия Верховного суда не удовлетворила жалобу адвоката Гудисы Агрба об изменении меры пресечения на домашний арест. Экс-министр останется под стражей до 19 июня.6 мая Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии рассмотрела другую жалобу, уже Генеральной прокуратуры об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста для Надира Джинал – фигуранта дела о хищении госимущества в отношении экс-главы Минкультуры.Генеральная прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Однако Верховный суд не изменил решения Сухумского суда. Джинал останется под домашним арестом до 19 мая.Возвращение к обязанностям5 мая президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, согласно которому Беслан Бигвава приступает к исполнению обязанностей главы Очамчырского района. Бигвава был отстранен от должности главы Очамчырского района 4 января на время производства предварительного расследования по инциденту, произошедшему 1 января в одном из сухумских ресторанов.Туристический бумУходящая неделя ознаменовалась началом майских праздников и наплывом туристов из России. Так с начала мая Рицинский реликтовый национальный парк посетили в два раза больше туристов, чем в прошлом году. 3 мая лишь за сутки в парк заехали более 3000 человек. Как рассказал в эфире радио Sputnik Адамыр Багателия, такого еще не было. Машин было так много, что у озера собралась автомобильная пробка. На то, чтобы отрегулировать движение, ушло чуть меньше часа.Большим спросом пользуется и пансионат "Ауадхара". 2 мая была открыта бронь пансионата. За первые три дня на летний период забронировали 50-55% номеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/prazdnik-polumesyatsa-kak-musulmane-otmechayut-uraza-bayram-1038930305.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/oreol-khoroshikh-vpechatleniy-press-konferentsiya-akterov-volkovskogo-teatra-v-abkhazii-1038948167.html

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