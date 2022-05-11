https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/schelchok-po-nosu-nato-tayny-ostrova-zmeinyy-1039059982.html

Щелчок по носу НАТО: тайны острова Змеиный

Щелчок по носу НАТО: тайны острова Змеиный

ВСУ под руководством американских и британских советников несколько суток пытались захватить остров Змеиный, однако план был сорван высоким профессионализмом... 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T22:20+0300

2022-05-11T22:20+0300

2022-05-11T22:20+0300

россия

украина

военная техника

вооружения

министерство обороны рф

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038414731_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5fd6fe5d988422e74f25570a369acd10.jpg

Оперативно-стратегическое значение Змеиного сложно переоценить. Остров расположен в 35 км от устья Дуная, в 48 км от ближайшего населенного пункта в Одесской области и в 180 км от Крыма. Этот небольшой участок суши (приблизительно 600х600 метров) позволяет надежно контролировать северо-западную часть Черного моря, а также грузовые (оружейные) потоки из Румынии на Украину – по воде и по воздуху.Накануне 9 мая стратегам в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне показалось уместным "освободить" остров от российских войск. Разумеется, украинскими силами.По данным источника в российских силовых структурах, слова которого приводят РИА Новости, генштаб ВСУ высказался против самоубийственного медийного проекта. Однако президент Владимир Зеленский лично отдал приказ о проведении операции десантирования на Змеиный.Какое-то время российские войска "подыгрывали" планам западных стратегов на острове, на море и в радиоэфире – делали вид, что оставили Змеиный без прикрытия. И это стало началом сокрушительного провала десантной операции ВСУ и НАТО.Близ Одессы 8 мая ударами высокоточного оружия потоплен украинский корвет проекта 1241 "Молния", способный нести четыре противокорабельные ракеты.Российские средства ПВО сбили в районе Змеиного 30 украинских беспилотников, включая девять ударных "Байрактаров-ТБ2" турецкого производства.Киевский режим потерял также шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 на земле, в районе населенного пункта Арциз Одесской области.Попутно ракетным ударом "Ониксами" из Крыма уничтожен аэродром Червоноглинское (близ Измаила), с которого стартовали в направлении Змеиного "Байрактары-ТБ2".Всю уцелевшую авиацию Украина перебазировала севернее.Все идет по плануЭпизод сражения 7–10 мая у острова Змеиный наверняка войдет в академические учебники по тактике и в историю войск спецназа России.Провал десантной операции ВСУ и сохранение оперативно-стратегических позиций (преимуществ) ВС России в северо-западной части Черного моря – серьезный щелчок по носу "партнерам" из НАТО.Заметим, щелчок - не первый и не последний. Ранее украинский гарнизон Змеиного без сопротивления сдался в плен российским войскам, а президент страны Владимир Зеленский наградил своих "героев" посмертно.Несмотря на ужасающие потери ВСУ, захват острова рассматривается Киевом и Западом как важнейшая "перемога", способная открыть морской транзит оружия и ГСМ из Румынии на Украину (под присмотром западных комплексов ПВО и ПКР). Поэтому боевые действия здесь продолжатся.С другой стороны, Россия сосредоточивает крупные силы на южном направлении, и в среднесрочной перспективе Змеиный сыграет важную роль в предстоящих битвах за Николаев и Одессу.С акцентом на Одессу российские войска значительно нарастили боевую активность, ежесуточно наносят сотни ударов на переднем крае и на всю глубину оперативного тыла украинских войскС начала специальной военной операции РФ уничтожены 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.Киевский режим держится только за счет оружейных подачек США и НАТО, за счет стремительного уничтожения мобилизационных резервов Украины.На этом фоне конгресс США выделил киевскому режиму дополнительную военную помощь на $40 млрд, а новый американский посол на Украине Бриджит Бринк пообещала сделать все, чтобы спецоперация России стала "стратегическим провалом".В то же время директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что не видит перспектив успешных переговоров РФ и Украины в ближайшее время. И разведка ближе к реальности –марионеточный киевский режим недоговороспособен, время переговоров уходит в прошлое, как и вся безуспешная 30-летняя история антироссийской Украины.Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается планово, без ограничений в ресурсах (высокоточных ракетах), времени и географическом пространстве.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/zelenskiy-lichno-otdal-prikaz-ataki-na-zmeinyy-zayavil-istochnik-1039048180.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/vsu-poteryali-50-chelovek-i-30-bespilotnikov-pri-popytke-zakhvata-zmeinogo-1039047445.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/voennyy-ekspert-pomosch-ssha-zatyagivaet-konflikt-no-pobeda-rossii-neizbezhna-1039055921.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/medvedev-o-pomoschi-ssha-ukraine-ikh-pechatnyy-stanok-slomaetsya-1039051723.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, украина, военная техника, вооружения, министерство обороны рф, аналитика