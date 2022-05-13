https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/platit-dvazhdy-bolgariya-nashla-doroguyu-zamenu-rossiyskomu-gazu-1039094142.html

Платит дважды: Болгария нашла дорогую замену российскому газу

Платит дважды: Болгария нашла дорогую замену российскому газу

27 апреля "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из-за неуплаты поставок в рублях. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T19:19+0300

2022-05-13T19:19+0300

2022-05-13T19:19+0300

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Правительство Болгарии заявляет, что республика будет покупать газ у США по ценам ниже, чем предлагает "Газпром"Sputnik, Вадим ПавловВ среду правительство Болгарии объявило о том, что с июня этого года страна начнет получать сжиженный природный газ (СПГ) из США.Отдельно отмечается, что поставки СПГ из США будут "дешевле, чем у "Газпрома".О том, насколько заявленная Болгарией договоренность близка к реальности, Sputnik узнал у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.Почему Болгарии "перекрыли вентиль"?В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".Им подразумевается, что оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года зарубежным контрагентам из недружественных стран, должна осуществляться исключительно в российских рублях.Для этого в "Газпромбанке" для них открываются специальные валютные и рублевые счета, в отношении которых не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа.Схема оплаты выглядит так: иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта (например, в евро), "Газпромбанк" продает ее на Мосбирже и переводит рубли "Газпрому". После этого обязательство по оплате газа считается исполненным. Если это условие исполнено не будет – поставки прекращаются.В конце апреля – 26 числа – болгарская ("Булгаргаз") и польская (PGNiG) компании, имеющие контракты с "Газпромом" на поставку "голубого топлива", оплату по новой схеме не произвели, хотя и были проинформированы обо всех изменениях своевременно.В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил обе компании, что с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с установленным порядком поставки газа в эти страны будут приостановлены.Как сообщало международное агентство Bloomberg со ссылкой на болгарского министра энергетики Александра Николова, "Газпром" вернул болгарской стороне месячный платеж за газ в американских долларах.Взамен Болгария договорилась с СШАВ минувшую среду – 11 мая – в Белом доме состоялась встреча премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.По итогам встречи болгарская сторона распространила сообщение, что им удалось договориться о поставках с начала лета СПГ из США. Причем, согласно заявлению, по цене ниже, чем у "Газпрома".Цена, при этом, не называется. Впрочем, как и объемы, о поставках которых договорились София и Вашингтон.А будет ли газ действительно дешевле?"По словам премьер-министра Болгарии, контракт на поставку американского СПГ еще не заключен, - говорит Александр Фролов. - Мне несколько удивительно, что до заключения договора они уже могут рассказывать о том, какой будет цена, какие будут объемы и когда они придут в Европу. Но, учитывая сложившуюся сегодня в регионе ситуацию, я склонен поверить, что поставка СПГ из США может быть дешевле того, что предлагает "Газпром".Дело в том, говорит эксперт, что на европейском рынке цена на газ формируется исходя из биржевой привязки. Это означает достаточно банальную вещь: при определенных стечениях обстоятельств цены по долгосрочным контрактам "Газпрома" могут быть выше тех цен, которые на данный момент – на момент заключения сделки – сформировались на бирже."Также тут стоит учитывать тот факт, что пересчет по долгосрочным контрактам происходит не сразу, - продолжает Александр Фролов. - То есть, зависимость от биржевых цен идет не день в день, а с определенным временным лагом – скажем, в три месяца. И цена в $1 тыс. за 1 тыс. куб.м, которую мы видели на бирже довольно давно, "догнала" контракты "Газпрома" лишь в 2022 году. Как следствие, цены для многих потребителей российского газа сейчас могут превышать $1 тыс. за 1 тыс. куб.м. А, скажем, по состоянию на 11 мая на немецкой бирже THE 1 тыс. куб.м стоила порядка $995".Договоренность Болгарии и США необязательно заключается в показателях именно этой биржи, отмечает эксперт, но это демонстрирует, что если кто-то сейчас покупает российский газ по цене выше $1 тыс., а на бирже он стоит $995, то купленный на бирже газ будет чуть-чуть дешевле предложения "Газпрома".По его словам, совершенно очевидно, что в долгосрочной перспективе американский газ не может быть дешевле российского."Болгария не является значимым игроком на европейском рынке. Она потребляет примерно 3 млрд куб.м газа в год. Есть гораздо более значимые покупатели СПГ – та же Франция, Испания, Великобритания, Италия, в перспективе еще может быть Германия. И здесь рассчитывать на то, что болгары могут получить от США какие-то особые условия, в принципе, не приходится. Просто потому что они не представляют из себя ничего интересного для поставщика – по крайней мере настолько интересного, что делало бы их рынок страшно привлекательным и заставляло бы поставщиков за этот рынок бороться. Они даже за счет объема не могут выбить себе никаких преференций от Штатов", - рассказывает эксперт.Эксперт подчеркивает, что ценообразование связано именно с биржевыми показателями, "поэтому когда премьер-министр Болгарии говорит, что сейчас они закупили пробную партию по ценам ниже российских, а потом "Булгаргаз" заключит долгосрочный контракт и цена будет еще ниже, то он страшно лукавит"."Потому что контракт, если он будет заключен "Булгаргазом" с американскими производителями газа, будет формироваться по формуле FOB(Free on Board), - объясняет Александр Фролов. - То есть, в нем будет учитываться та цена, которая на данный момент времени будет фигурировать на американской бирже Henry Hub. Плюс в эту цену войдут потери при сжижении и плата за сжижение. И таким образом получится стоимость СПГ при загрузке на метановоз. При этом в данной цене не будет учитываться ни транспортировка СПГ из США в Болгарию, ни регазификация этого самого СПГ (процесс преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное, после чего он становится пригодным для обычного использования, - прим.ред), ни его дальнейшая транспортировка по трубопроводам внутри Евросоюза - ничего не будет учитываться, это будут дополнительные расходы для Болгарии. Вам произвели, вам закачали, а дальше делайте с этим газом, что хотите. И, опять же, цена для конечных потребителей будет также зависеть от биржевых показателей внутри Евросоюза, которые могут подскочить".Что касается цены для покупки газа на заводе в США, то эксперт напоминает, что в начале мая биржевые показатели в Штатах, от которых будет зависеть цена СПГ как для Болгарии, так и для всех остальных, стали бить локальные рекорды за последние 12-13 лет."Себестоимость производства СПГ тоже будет расти. В этой связи сказки про ультрадешевый американский СПГ, звучащие последние 10 лет, так и остались сказками. Это точно такой же СПГ, как и производимый в любом другом регионе мира", - резюмирует Александр Фролов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/ssha-stoyat-na-poroge-unichtozheniya-neftedollara-svoimi-rukami-1039049230.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/promyshlenniki-bolgarii-prigrozili-protestami-v-sluchae-povysheniya-tsen-na-gaz-1038936690.html

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мнение, авторы, газпром, газ, в мире, санкции