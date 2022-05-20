https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/vozmozhnosti-i-vyzovy-v-sukhume-obsudili-predstoyaschiy-kurortnyy-sezon-1039191745.html

Возможности и вызовы: в Сухуме обсудили предстоящий курортный сезон

Возможности и вызовы: в Сухуме обсудили предстоящий курортный сезон

Закрытие границ других стран для путешественников из России может стать для Абхазии возможностью привлечь большее количество туристов и приблизиться к... 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T21:32+0300

2022-05-20T21:32+0300

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. В пресс-центре Sputnik эксперты и представители туристической отрасли обсудили проблемы, стоящие перед Абхазией в преддверии курортного сезона.По его словам, ситуация на Украине не могла не повлиять на решения российских туристов - не все из них решаются планировать отдых на несколько месяцев вперед. Кроме того, количество туристов, приехавших на майские праздники в Абхазию, в прошлом году было гораздо выше.Тем не менее, по словам министра, у Абхазии есть серьезные преимущества перед другими открытыми направлениями - это отсутствие языкового барьера, возможность пересечь границу по общегражданскому паспорту и ощутимая разница в ценах, уровень которых на 15-20 процентов ниже, чем в Краснодарском крае или Турции.Тем не менее, ввиду ситуации в мире и ростом цен на товары, абхазские отельеры были вынуждены повышать стоимость своих услуг. По словам менеджер сухумского отеля Дианы Тарнава, это была вынужденная мера, и владельцы гостиниц делают все возможное, чтобы высокая стоимость соответствовала качеству предоставляемых услуг.Сотрудница ЦСИ Лутфия Колбая в противовес, выразила мнение, что соотношение качества услуг и их стоимости в Абхазии по-прежнему оставляет желать лучшего. Она отметила, что у Абхазии есть серьезные конкуренты, и если страна и может поразить гостей удивительной природой, то над количеством и качеством туристических услуг нужно серьезно работать - туристическая отрасль должна быть более "адаптивной" и постоянно предлагать путешественникам новые направления, чтобы у них было желание вернуться. Это мнение разделяет и представитель профсоюза экскурсоводов Абхазии Дмитрий Габлия. ""Нам нужно предоставить новый продукт нашим гостям и утий от однообразности наших маршрутов. Основные наши направления – Рица и Новый Афон. Новые маршруты, которые на сегодняшний день появляются, пока не так востребованы. Набирает обороты, как уже говорили, восточная Абхазия. Там есть что посмотреть, что предложить людям" - отметил Габлия.Также Габлия поднял проблему нелегальных экскурсоводов и заявил, недавно принятый законопроект, который наделяет правом на осуществление экскурсионной деятельности исключительно граждан Абхазии, нуждается в серьезной доработке. Неквалифицированные экскурсоводы - это серьезная проблема, их деятельность в Абхазии не облагается налогами и никак не регламентируется, в отличие от сертифицированных гидов, в своих рассказах они нередко искажают историю Абхазии."Над этим должно работать целое сообщество. Над этим должны работать юристы, экономисты, специалисты сферы туризма. Это должно быть государственной программой. Мы не имеем на сегодняшний день право терять время, ибо время работает против нас" - сообщил Габлия.Кроме того, во время встречи эксперты обсудили проблему перехода государственной границы. По словам депутата Парламента Алхаса Барциц, в летний период на КПП Псоу ложится колоссальная нагрузка. За сутки границу пересекают 50-60 тысяч человек, а так как пропускной пункт не рассчитан на такое количество, люди вынуждены долгое время стоять в очередях.Барциц отметил, что проблему с упрощением пересечения границы необходимо решить в ближайшее время, и добавил, что абхазские депутаты уже занимаются этим в рамках Комиссии, в которую также входят представители российской Государственной Думы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/otelery-chernomorskikh-kurortov-rossii-nachali-snizhat-tseny-1039130781.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/turbaza-o-reshenii-kadrovykh-voprosov-dlya-tursfery-abkhazii--1039141107.html

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