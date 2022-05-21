https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/gazprom-prekratil-postavki-v-finlyandiyu-1039193807.html

"Газпром" прекратил поставки в Финляндию

"Газпром" прекратил поставки в Финляндию

По указу Владимира Путина, с 1 апреля расчеты за российский газ были переведены из иностранных валют в рубли. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T09:23+0300

2022-05-21T09:23+0300

2022-05-21T09:34+0300

газпром

россия

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В 7 утра 21 мая поставки российского газа в Финляндию официально прекратились, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство занятости и экономики Финляндии.Ведомство подчеркнуло, что страна заранее провела подготовку к сокращению газовых поставок, но переход не идет гладко. Финская энергетическая компания Gasum Oy обратится в суд, так как считает, что, прерывая поставки, Россия нарушает ранее достигнутые договоренности о расчетах в евро.После введения антироссийских санкций со стороны западных стран, Москва приняла ряд ответных мер. В частности, Владимир Путин объявил доллар и евро "скомпрометировавшими себя" валютами и подписал указ о переводе всех расчетов за голубое топливо в рубли.27 апреля по причине неуплаты топлива в рублях, "Газпром" приостановил поставки в Польшу и Болгарию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/ukraina-ostavlyaet-evropu-bez-gaza-mozhet-li-rossiya-rastorgnut-kontrakt-na-tranzit-1039176312.html

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