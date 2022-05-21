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https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/gazprom-prekratil-postavki-v-finlyandiyu-1039193807.html
"Газпром" прекратил поставки в Финляндию
"Газпром" прекратил поставки в Финляндию
По указу Владимира Путина, с 1 апреля расчеты за российский газ были переведены из иностранных валют в рубли. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T09:23+0300
2022-05-21T09:34+0300
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В 7 утра 21 мая поставки российского газа в Финляндию официально прекратились, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство занятости и экономики Финляндии.Ведомство подчеркнуло, что страна заранее провела подготовку к сокращению газовых поставок, но переход не идет гладко. Финская энергетическая компания Gasum Oy обратится в суд, так как считает, что, прерывая поставки, Россия нарушает ранее достигнутые договоренности о расчетах в евро.После введения антироссийских санкций со стороны западных стран, Москва приняла ряд ответных мер. В частности, Владимир Путин объявил доллар и евро "скомпрометировавшими себя" валютами и подписал указ о переводе всех расчетов за голубое топливо в рубли.27 апреля по причине неуплаты топлива в рублях, "Газпром" приостановил поставки в Польшу и Болгарию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/ukraina-ostavlyaet-evropu-bez-gaza-mozhet-li-rossiya-rastorgnut-kontrakt-na-tranzit-1039176312.html
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газпром, россия

"Газпром" прекратил поставки в Финляндию

09:23 21.05.2022 (обновлено: 09:34 21.05.2022)
© Sputnik / Александр КряжевГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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По указу Владимира Путина, с 1 апреля расчеты за российский газ были переведены из иностранных валют в рубли.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В 7 утра 21 мая поставки российского газа в Финляндию официально прекратились, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство занятости и экономики Финляндии.
Ведомство подчеркнуло, что страна заранее провела подготовку к сокращению газовых поставок, но переход не идет гладко.
"Энергетические компании могут перейти, а некоторые уже перешли с газа на другие виды топлива на рыночных условиях. Когда российский импорт прекратится, положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным. Некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector", — информирует ведомство.
Финская энергетическая компания Gasum Oy обратится в суд, так как считает, что, прерывая поставки, Россия нарушает ранее достигнутые договоренности о расчетах в евро.
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После введения антироссийских санкций со стороны западных стран, Москва приняла ряд ответных мер. В частности, Владимир Путин объявил доллар и евро "скомпрометировавшими себя" валютами и подписал указ о переводе всех расчетов за голубое топливо в рубли.
27 апреля по причине неуплаты топлива в рублях, "Газпром" приостановил поставки в Польшу и Болгарию.
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