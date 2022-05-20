https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/ukraina-ostavlyaet-evropu-bez-gaza-mozhet-li-rossiya-rastorgnut-kontrakt-na-tranzit-1039176312.html

Украина оставляет Европу без газа: может ли Россия расторгнуть контракт на транзит

Украина оставляет Европу без газа: может ли Россия расторгнуть контракт на транзит

Россию обязывают платить за те транзитные мощности, которыми она не может воспользоваться 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T08:49+0300

2022-05-20T08:49+0300

2022-05-20T10:09+0300

россия

украина

ес

газ

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0a/1039047641_0:222:2363:1551_1920x0_80_0_0_75d0f415ea41a3ba82a2011a8c10421c.jpg

Вадим Павлов, SputnikУже более недели транзит российского газа через Украину ограничен лишь одной газоизмерительной станцией (ГИС) "Суджа". Причина заключается в прекращении Украиной приема российского газа на одной из двух имеющихся в стране точек входа – на ГИС "Сохрановка".Как результат, объемы прокачиваемого через Украину "голубого топлива" значительно сократились – вместо 109,59 млн куб.м, которые можно было бы отправить согласно действующему транзитному контракту, в Европу через "незалежную" с 11 мая ежесуточно идет порядка 50 млн куб.м.Зачем Киев ставит Европе "газовую блокаду", какие от этого решения могут быть последствия и возможно ли расторжение российско-украинского транзитного договора – в материале Sputnik.Форс-мажор по-украинскиНа минувшей неделе, 10 мая, Украина уведомила "Газпром" о том, что российский газ на газоизмерительной станции "Сохрановка" больше приниматься не будет. Тем самым, Киев оставил России всего один транзитный маршрут для поставок "голубого топлива" в Европу – через ГИС "Суджа".Причиной для принятия такого решения украинская сторона назваланекие "форс-мажорные обстоятельства". Согласно заявлению "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), эти обстоятельства наступили в результате потери Украиной контроля над территорией, где находится компрессорная станция (КС) "Новопсков", через которую осуществляется транзит почти трети российского газа в Европу.В своем заявлении ОГТСУ отмечает, что в настоящее время он не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими объектами, находящимися на неподконтрольных Киеву территориях. В связи с вышеизложенным украинская сторона заявила, что не может нести ответственность за сохранение транзитных объемов, предназначенных европейским потребителям, а значит наступили форс-мажорные обстоятельства и прием газа на данной точке входа осуществляться не будет.Все бы хорошо, однако контроль над этими территориями Украина потеряла более двух месяцев назад. Еще 9 марта первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявлял, что КС "Новопсков" находится под контролем ВС РФ. Все это время – вплоть до 10 мая – Украина принимала российский газ для транзита без каких-либо вопросов и "форс-мажоров".В России сложившейся ситуацией тоже были удивлены. "Газпром" не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.Еще один интересный момент заключается в том, что отказ принимать газ через ГИС "Сохрановка" - это нарушение договоренностей, зафиксированных в транзитном контракте между "Газпромом" и "Нафтогазом". Поэтому ОГТСУ не остановился на запоздавшем на два месяца оправдании и следом обвинил ДНР и ЛНРво вмешательстве в режим работы украинскойГТС и в воровстве газа.В своем вечернем заявлении от 11 мая украинский оператор отмечает, что 9 мая диспетчеры зафиксировали несанкционированный отбор транзитного газа из МГП "Союз" в газопроводы на неконтролируемые Украиной территории ДНР и ЛНР.При этом интересно, что заявление про наступление форс-мажорных обстоятельств и решение о прекращении приема заявок на транзит газа через "Сохрановку" украинская сторона опубликовала 10 мая – через сутки после "кражи", и более чем на сутки раньше заявления о самой "краже".Со стороны это выглядит это так, будто причины выдумывались буквально на ходу.Как итог – транзит газа через Украину в Европу заметно снизился. С 11 мая он находится примерно на уровне 50 млрд куб.м газа в сутки, тогда как ранее через Украину ежесуточно прокачивалось около 100 млн куб.м.В минувший понедельник объемы принятой Украиной транзитной заявки и вовсе были на минимальном с января этого года уровне – 46,8 млн куб.м.Остановка почти трети поставокроссийского транзитного газа привела к росту цен на "голубое топливо" в Европе. Так, 12 мая они выросли на 20% и превысили $1,2 тыс. за 1 тыс.куб.м на лондонской бирже ICE. Сегодня стоимость 1 тыс. куб.м. продолжает превышать $1 тыс.Что Украина предложила взамен?По текущему транзитному контракту российский газ попадает на Украину через две точки – ГИС "Суджа" и ГИС "Сохрановка".Согласно документу, "Газпром" обязан ежесуточно платить Киеву за мощности по прокачке 109,59 млн куб.м. Из этого объема "Суджа" может принимать 77,2 млн куб.м газа в сутки, "Сохрановка" - оставшиеся 32,39 млн куб.м.По мнению ОГТСУ, "Газпром" может перенаправить все законтрактованные объемы газа на "Суджу", техническая способность которой допускает прокачку 244 млн куб.м в сутки. Однако "Газпром" этого делать не спешит, в связи с чем украинский оператор упрекает его в том, что он не пользуется всеми возможностями "Суджи" для увеличения объемов транзита газа в Европу.В "Газпроме", в свою очередь, заявляют, что перенос объемов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, а распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии и украинской стороне "это хорошо известно".Украинская сторона, в свою очередь, напоминает, что ранее среднесуточный объем транзита газа только через "Суджу" превышал сегодняшний общий транзитный поток (109,59 млн куб.м). Так, в 2017 году через "Суджу" в сутки в среднем проходило 181,2 млн куб.м, в 2018 – 170,7 млн куб.м, в 2019 – 180,3 млн куб.м, а в 2020 – 130,1 млн куб.м.По мнению ОГТСУ, это означает, что "утверждения о невозможности осуществить перенос потоков с "Сохрановки" на "Суджу" не соответствуют действительности".О причинах невозможности переноса всех транзитных объемов на ГИС "Суджа" Sputnik узнал у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова."С тех лет, которые ОГТСУ приводит в качестве аргумента – то есть, с 2017 года – российская сторона сокращала количество компрессорных станций, работающих на украинском направлении, ввиду их ненужности. И технические возможности по прокачке газа в зоне действия дочернего предприятия "Газпрома" - ООО "Газпром трансгаз Москва" - сильно изменились за указанный период времени. И то, что было возможно и требовалось в 2017 году, в текущий период времени является ненужным и невозможным", - говорит эксперт.Поэтому, замечает он, прежде чем апеллировать к опыту прошлого, Украине необходимо посмотреть, как изменились мощности на прокачку газа с российской стороны в Курской области."Украинское направление теряло объемы прокачки и еще в середине 2010-х годов было ясно, что оно будет работать по минимуму. И так как это направление не является приоритетным и его загружать в прежних объемах не планируется, значит и то количество оборудования на территории РФ, которое обеспечивает прокачку газа, попросту не нужно. Как следствие, наиболее ненужные мощности стали выводить из эксплуатации. Поэтому прежде чем говорить, сколько было прокачано в 2017 году, пусть Украина проконсультируется, какие мощности есть сейчас на этом направлении, существует ли возможность прокачивать такие объемы", - рассуждает Александр Фролов.Эксперт допускает возможность создания условий, которые позволят увеличить поставку через "Суджу"."Однако нет уверенности в том, что Киев сохранит контроль над ГИС "Суджа" в ближайшей перспективе. И тогда не совсем ясно, насколько будут обоснованы траты России на техническую подготовку для обеспечения дополнительных объемов подачи газа на этом направлении", - отмечает Александр Фролов.Помимо всего вышеперечисленного эксперт отмечает, что ни разу, начиная с 1991 года, на Украине не было вложено 100% необходимых средств для текущих и капитальных ремонтов ГТС. Максимальный объем, который вкладывался, составлял порядка 30% от необходимой суммы."Не хочет ли ОГТСУ рассказать, какое количество аварий на магистральных газопроводах на Украине произошло с того самого 2017 года, на который они ссылаются? В каких областях и на каких направлениях были эти аварии? В каком состоянии эти газопроводы находятся сейчас и смогут ли они выдержать то давление, на котором настаивает украинская сторона? Если мы посмотрим количество и локализацию взрывов на украинской ГТС, то мы увидим, что направлять все по одному маршруту будет, мягко скажем, не очень разумно. Стоит ли в условиях технической деградации украинской газотранспортной системы и признаваемого украинской стороной недовложения средств в ремонты текущие и капитальные "ставить на зеро" – на направление Суджи? Я бы не стал", - говорит Александр Фролов.Во что играет Украина?По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, Украина пытается давить на Европу, пользуясь ее зависимостью от украинского транзита российского газа."Украина хочет добиться еще более активных шагов Европы в области поддержки Украины и давления на Россию. В этом, собственно, и заключается мотив – показать, что без украинского транзита Европа может столкнуться с нехваткой газа. В Киеве рассчитывают, что Европа в данном случае даст им больше оружия, больше денег, а также примет более жесткие меры против России", - говорит эксперт.ГТС Украины строилась как часть единой системы газоснабжения СССР, отмечает Александр Фролов, а экспортно-ориентированные газопроводы использовались как инструмент, упрощающий газификацию самой Украинской ССР.Таким образом, говорит он, от прокачки по магистральным газопроводам, работающим на экспорт, зависит в том числе и газоснабжение потребителей на той территории, которую Киев считает Украиной – речь как о неподконтрольных им территориях, так и о подконтрольных. И ситуация эта характерна для значительной части областей Украины."Насколько я понимаю, сейчас руководство Украины пытается решить задачу создания дефицита энергоресурсов на территории ЛНР. Своими действиями они, полагаю, очень сильно надеются привести к созданию в республике дефицит газа и электроснабжения", - считает Александр Фролов.Станислав Митрахович, в свою очередь, отмечает, что через "Сохрановку" также снабжалась газом часть восточных территорий Украины, которая все еще находится под контролем Киева. "Возможно, это такой сигнал, что Киев хочет этой территорией пожертвовать. Показать, что им не так важно, что там происходит", - предполагает эксперт.Другой момент, по словам Александра Фролова, проистекает из заявления ОГТСУ об угрозе несанкционированного отбора газа, который идет через "Сохрановку"."Фактически, Украина пыталась создать для себя некие условия, позволяющая им решить энергетическую проблему на подконтрольной территории, то есть, самим украсть какое-то количество газа и закачать в ПХГ. Но сделать этого им не удалось", - заявил эксперт.Возможен ли разрыв контракта?В транзитном контракте четко прописаны условия по принципу "качай или плати": "Газпром", независимо от фактических объемов поставок, сегодня обязан ежесуточно платить Киеву за мощности по прокачке 109,59 млн куб.м.То есть, либо оплатить прокачку 109,59 млн куб.м и прокачать их, либо оплатить, но не прокачивать и оставить трубы пустыми. Деньги Украина все равно получит, согласно условиям контракта.Однако теперь, ввиду решения Украины прекратить принимать газ на ГИС "Сохрановка", российская компания не может воспользоваться примерно 30-35% забронированных мощностей. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявляет, что "Газпром" все равно должен продолжать полностью платить за транзит.Получается, ситуация выглядит примерно так: Россия обязана платить за транзит определенных объемов, России эти объемы "прокачать" не дают, но все равно требуют за них произвести оплату.Такая ситуация в целом ставит вопрос как о продолжении оплаты транзитных мощностей, так и в целом о продолжении соблюдения условий контракта российской стороной (тогда как украинская уже решила их не соблюдать вовсе).Господин Витренко угрожает "Газпрому" новым арбитражным судом, если оплата произведена не будет. Однако в сложившейся сегодня ситуации, когда любое арбитражное решение, касающееся российско-украинских отношений, не будет иметь особого веса, вполне реальным кажется сценарий разрыва контракта."По факту договор может быть разрушен,- говорит Станислав Митрахович. - Сейчас не то время, когда стороны рассчитывают на то, чтобы друг с другом судиться и выигрывать в суде. Европейская комиссия вот в марте прямо заявила о необходимости сократить потребление российского газа на 60% в текущем году, абсолютно наплевав на принципы "качай или плати". Потому что Европа понимает, что ни в каком европейском суде "Газпром" сегодня ничего не выиграет. Суды сейчас – это дело максимально абстрактное, мы живем внутри слишком интенсивного конфликта, чтобы надеяться на судебные сюжеты"."Если российская сторона увидит в действиях Украины достаточно юридических оснований для разрыва контракта, то контракт, скорее всего, действительно будет разорван, - считает Александр Фролов. - Это создает некоторые угрозы для ряда покупателей российского газа, но действия украинской стороны в текущих условиях в принципе ставят под вопрос надежность украинского коридора как коридора поставок".Какие могут быть последствия?Основным маршрутом поставок газа из России в Европу сегодня остается МГП "Северный поток", по которому сейчас ежесуточно в Европу идет порядка 170 млн куб.м газа. Также продолжает работать "Турецкий поток".До недавнего времени функционировал газопровод "Ямал-Европа", однако его использование фактически запрещено решением правительства РФ после введения российских контрсанкций. Готовый к эксплуатации "Северный поток-2" в ближайшее время вряд ли будет запущен.Сейчас "выпала" значительная часть объемов, которая шла через Украину, а позиция Киева и вовсе может привести к разрыву транзитного контракта.Таким образом, Европа, и так пребывающая в состоянии энергетического кризиса, теряет возможности приобретения дополнительных объемов газа."Не стоит забывать, что часть промышленности Европы уже остановлена, - говорит Станислав Митрахович. - Это касается энергоемкой промышленности – речь о значительной части мощностей по производству цемента, бумаги, азотных удобрений, цинка, алюминия и так далее. Там много проблем"."В обычное время представители компаний-покупателей, для которых Украина прокачивает российский газ, уже бы давно выступили и сказали: "Прекратите баловаться, нам нужен газ. Что вы там творите? Давайте мы тоже разберемся, был у вас там форс-мажор или не было?", - отмечает Александр Фролов.Сейчас эти компании так сделать не могут, говорит он. "Им просто-напросто нельзя, ведь Украина страна всеблагая, ее критиковать нельзя, она ничего плохого сделать не может. Поэтому единственное направление, по которому на Украину сегодня можно оказать давление – действовать через лидеров европейских стран. Но тут другой вопрос: будут ли они вписываться в эту историю? Ведь они уже фактически сделали ставку на отказ от энергоносителей, по крайней мере в качестве политического лозунга", - размышляет эксперт.Поэтому, считает Александр Фролов, даже если к ним прибегут представители тех компаний, которые могут пострадать от частичного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию, то политические лидеры с большой долей вероятности просто постараются проигнорировать эту историю."А даже если и не проигнорируют, то, скорее всего, будут исходить из политической целесообразности. То есть, виноваты окажутся не они, что не предприняли никаких политических шагов, а Россия. Такой вот управленческий принцип: если есть проблема и есть на кого спихнуть вину, то вместо решения проблемы они будут заниматься спихиванием этой самой вины", - заключил Александр Фролов."Что касается будущих перспектив от данного решения: допустим, Украина потеряла контроль над ГИС "Суджа", или, например, из-за боевых действий прекратился транзит, - отмечает Станислав Митрахович. - Тогда Европа действительно столкнется с сильной нехваткой газа. А что делать России? На МГП "Ямал-Европа" перекинуть уже не получится, "Северный" и "Турецкий" потоки работают почти на максимуме. В таком случае Европе будет послан сигнал, что либо сидите без газа, либо вспоминайте про "Северный поток-2".Сегодня его открытие, конечно, не просматривается, говорит эксперт, но если, условно, к концу года интенсивные боевые действия на Украине сократятся, то Европа может и созреть для принятия такого решения."Однако, опять же, это произойдет только в том случае, если головы в Европе поднимут те люди, которые будут выступать за какую-то нормализацию отношений. Если нормализации отношений не последует, значит просто произойдет прекращение поставок газа через Украину", - резюмировал Станислав Митрахович.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/putin-nazval-otkaz-evropy-ot-rossiyskikh-energoresursov-ekonomicheskim-samoubiystvom-1039141640.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/u-gazproma-i-evropy-poyavilas-obschaya-tsel-1039107119.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/kanada-atakuet-ssha-i-trebuet-milliardy-dollarov-1038980517.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/vzyal-vysotu-chem-obuslovlen-rezkiy-rost-kursa-rublya-1038965754.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/zapad-khochet-rossiyskie-resursy-besplatno-1038926598.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/platit-dvazhdy-bolgariya-nashla-doroguyu-zamenu-rossiyskomu-gazu-1039094142.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/bayden-pereputal-vkhod-s-vykhodom-1039076193.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/promyshlenniki-bolgarii-prigrozili-protestami-v-sluchae-povysheniya-tsen-na-gaz-1038936690.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/peskov-rasskazal-ob-ubytkakh-iz-za-otkaza-evropy-ot-rossiyskogo-gaza-1038844463.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, ес, газ, санкции