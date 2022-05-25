https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/abkhazskie-vrachi-smogut-proyti-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-1039252087.html

Абхазские врачи смогут пройти курсы повышения квалификации

Абхазские врачи смогут пройти курсы повышения квалификации

Глава Минздрава Абхазии находится в Москве с рабочей поездкой. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T16:35+0300

2022-05-25T16:35+0300

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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба обсудил курсы повышения квалификации и сертификационные курсы для абхазских врачей на встрече с ректором медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Дмитрием Сычевым."Встреча прошла в конструктивном ключе. Мы предварительно договорились о том, что наши врачи смогут участвовать в программе академии по повышению квалификации, направленную на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Также обсудили и возможность прохождения сертификационных курсов для наших медиков по девяти нозологиям", – сообщил Бутба.Ранее глава абхазского Минздрава встретился замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. На встрече стороны обсудили возможность создания новых отделений при Сухумской городской клинической больнице и ряд других ключевых вопросов, в том числе затрагивающих получение гражданами Абхазии медицинской помощи на территории России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/lekarstvennyy-rezerv-dlya-onkotsentra-sozdadut-v-abkhazii-1039096622.html

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