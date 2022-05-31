https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/rossiyskiy-urok-mir-bolshe-ne-verit-zapadu-1039323230.html

Российский урок: мир больше не верит Западу

Российский урок: мир больше не верит Западу

О том, какие потери несет Запад в связи с введением санкций против России, рассуждает колумнист РИА Новости Петр Акопов. 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T09:20+0300

2022-05-31T09:20+0300

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Зачем лидеры европейских стран собрались в Брюсселе на внеплановый саммит Евросоюза? Чтобы отметить приближающиеся сто дней военной операции на Украине новым, шестым пакетом санкций против России, смысл которых, впрочем, никому уже не понятен, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Если Европа хочет остановить разгром Украины, то нужно не вводить новые санкции (это все равно не поможет), а прямо объявить Киеву, что не будет ни новых поставок оружия, ни кандидатского статуса в ЕС и украинским властям необходимо самим искать путь к миру с Россией. Европа должна признать, и нужно было это сделать еще в 2014-м, что отношения Украины и России не только не являются внутриевропейским делом, они вообще не имеют отношения к Европе, то есть к Евросоюзу. Это чужие для ЕС дела, и лучше не влезать в них, не мутить воду и тем более не рассчитывать нарастить свою зону влияния за счет русских земель. И уж точно не делать ставку на поражение России.Но ЕС не может признать очевидное, поэтому вынужден все глубже и глубже залезать в санкционную яму. Да, яму. Если санкции не могут заставить Россию остановить боевые действия (а это ведь и является их официальной причиной), если санкции не могут даже нанести ей быстрый и серьезный ущерб, то в чем их смысл для Европы? Зачем европейцам нести тяготы повышенной инфляции, испытывать на прочность ЕС? Ведь накануне внеочередного саммита вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек признал, что не просто есть проблемы с согласованием новых санкций:"После начала агрессии России на Украине мы увидели, что может произойти, когда Европа становится единой. В преддверии саммита будем надеяться, что так будет и дальше. Но сейчас уже (единство) начинает рушиться".В ЕС нет единства насчет введения запрета на импорт российской нефти: несколько стран, в первую очередь Венгрия, выступают против, требуя за свое согласие многомиллиардных компенсаций. В итоге в новом пакете санкций может не оказаться запрета на нефть, как минимум на трубопроводную. Но даже если Европа вдруг решится компенсировать венграм их потери и все-таки откажется от российской нефти, то чего она добьется? Кроме очередного роста цен?Спецоперация на Украине не прекратится, но, может быть, после новых санкций европейцы почувствуют себя в большей безопасности, более защищенными? Меньше зависимости от России даст им больше уверенности в завтрашнем дне? Предотвратит нападение Москвы на Прибалтику и Польшу — ведь о таких ее планах говорят, например, польские руководители? То есть Россия собирается объявить войну НАТО — и в такую чушь верят европейцы? И поддерживают санкции?Пока еще да, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, проведенные фондом "Альянс демократий" (созданным пять лет назад бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном). Результаты опубликовала вчера The Guardian под показательным заголовком "Негативные взгляды на Россию в основном ограничиваются западными либеральными демократиями, показывают опросы".Действительно, опрос проводился не только на Западе (всего были охвачены 52 страны). Но вначале о Европе.За прекращение экономических связей с Россией высказались 55% европейцев. Неудивительно, что наиболее негативно настроенными к нашей стране оказались Польша (87%) и сама Украина (80%), но неожиданно третье место у Португалии (79%). Тут, правда, могли повлиять не только антироссийская пропаганда, но и достаточно скромные связи с нашей страной, в том числе энергетические: португальская экономика не зависит от экспорта российских нефти и газа. Четвертое место Швеции (77%) понятно, а вот высокий процент в традиционно дружественной Италии (65%) удивляет. Такое же количество сторонников санкций в исторически враждебной нам Великобритании, хотя и тут важна динамика. Опрос "Альянса демократий" проводился, скорее всего, еще в начале весны, а вот данные других исследований показывают, что в той же Британии число сторонников санкционных войн за март — май упало с 50% до 36% (сыграл свою роль и рост цен).Германия с 62% идет выше среднеевропейского уровня, более того, число тех, кто выступает за введение эмбарго в отношении российских энергоносителей, там даже выросло за март — май с 44% до 50%.Штаты находятся на одном уровне с Германией: те же 62% сторонников санкций против России, но за два месяца их число, по результатам других опросов, сократилось с 55% до 45%.Общая тенденция понятна: пока инфляция била по карману европейцев и американцев, но их убеждали в том, что победа Украины над Россией (или, как это называют, "недопущение победы России") возможна, сторонников санкций было большинство. Как только ситуация с победой стала не так однозначна (в изложении западных медиа), а инфляция при этом продолжила свой разгон, настроения стали меняться. И мы только в начале этого процесса.Поэтому даже цифры опроса "Альянса демократий" по незападным странам говорят о том, что практически все они положительно относятся к России и выступают против санкционной войны. Кстати, даже среди европейских стран есть две — Венгрия и Греция, в которых большинство людей не поддерживают разрыв экономических связей с нашей страной.А всего таких стран 20 из тех 52, в которых проходил опрос, но тут важно, кто именно. А это крупнейшие азиатские страны: Китай, Индия, Турция, Индонезия, Пакистан. В Азии вообще большинство за Россию — тут и Таиланд с Малайзией, Вьетнам с Филиппинами. Та же самая ситуация в арабском мире: Саудовская Аравия и Египет, Алжир и Марокко. И в Африке — Нигерия, ЮАР и Кения. В Латинской Америке голоса разделились поровну, но и тут в крупнейшей стране — Мексике — большинство против санкций.Причем наибольший баланс положительного отношения к России зафиксирован в Индии (36%), Алжире (29%) и Индонезии (14%).Поэтому даже The Guardian признает "резкую поляризацию в восприятии России преимущественно западными либеральными демократиями и остальным миром" и то, что "негативные взгляды на Россию в основном ограничиваются Европой и другими либеральными демократиями".Очень важно, что этот опрос подтверждает то, что было ясно с первых дней спецоперации: мир разделился на две неравные части. Антироссийское меньшинство ограничивается Западом, располагающим огромной силой в виде глобальных медиа, из которых черпают информацию большинство СМИ незападного мира (речь о странах Латинской Америки, Африки и части Азии). И их значительная часть заняла откровенно антироссийскую позицию. Однако ей не удалось настроить против России ни местные элиты, ни основную массу населения.Когда при голосовании в ООН многие ключевые незападные страны воздержались от осуждения России, их позицию на Западе объясняли как нежеланием ссориться с Москвой, так и авторитарным характером правителей таких стран, мол, не любят они западную демократию, вот и поддерживают этого Путина. Но опросы общественного мнения говорят о том, что поведение этих государств невозможно объяснить просто расчетом, ведь точно так же относятся к России и их рядовые граждане.Далеко не столь искушенные в международной политике, как считающие себя вершиной человеческой цивилизации европейцы и американцы, но куда лучше чувствующие несправедливость и фальшь западных оценок и отношения к России. Европейцам, конечно, куда сложнее освободиться от предвзятости в отношении нашей страны: русофобия здесь имеет глубокие исторические корни. А когда она сочетается еще и с геополитической несамостоятельностью нынешних европейских элит, вырваться из плена санкционной войны с Россией становится очень сложно, но другого пути у Европы все равно нет. Не у России, а именно у Европы. И чем быстрее она поймет это, тем меньшие потери понесет в будущем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/severodonetskiy-kotel-raskalyvaet-edinstvo-evropy-1039321489.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/putin-rasskazal-o-razvitii-rossiyskoy-ekonomiki-v-usloviyakh-sanktsiy-1039073680.html

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колумнисты, мнение, россия, в мире, европа, сша