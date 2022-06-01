https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/evropa-prodolzhaet-skakat-po-sanktsionnym-grablyam-1039339021.html

Европа продолжает скакать по санкционным граблям

Европа продолжает скакать по санкционным граблям

Европейские политики продолжают вводить санкции против России, но с каждым разом меры становятся менее эффективными. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T11:53+0300

2022-06-01T11:53+0300

2022-06-01T11:58+0300

мнение

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санкции

европа

колумнисты

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За громогласными словами о единстве и непоколебимости позиции Евросоюза в отношении России и в оценке геополитического кризиса на Украине ("осуждаем, считаем неприемлемым, прикладываем все силы, чтобы поддержать Киев") потерялась короткая реплика главы кабинета министров Италии Марио Драги, скромно заметившего, что "почти все крупные страны сообщества против статуса Украины как кандидата в ЕС".Как известно, неприятные факты лучше излагать вежливо, негромко и вроде бы невзначай, пишет Елена Караева для РИА Новости.А в словах одного из лучших банкиров континента (Драги в таком учреждении, как Goldman Sachs, отвечал именно за европейское направление, а потом руководил ЦБ Италии, а затем и вовсе всем ЕЦБ), собственно, заключена квинтэссенция несбывшихся киевских надежд на возможность разговора на равных.Украину, конечно, будут подпитывать и подкармливать, кидая подачки с барского стола, но ее в ближайшем и обозримом будущем не пустят за этот стол усесться даже на приставном стульчике.Те сказали, что им требуется примерно пять миллиардов евро ежемесячно, чтобы "справиться с агрессором". Брюссель пообещал дать девять миллиардов в общеевропейской валюте. То есть в течение двух месяцев у Киева будет возможность выполнять свои внутренние бюджетные обязательства. Правда, европейцы (там же все либо банкиры, либо финансисты, либо юристы) опять-таки мягко заметили, что эти миллиарды не "возьми в тумбочке и ни в чем себе не отказывай", а кредитные ресурсы. Иными словами, Киеву дали в долг. Да, на длительный срок. И да, под небольшие проценты. Но в любом случае дали чужие деньги и на время, а отдавать этот новый долг Украине придется своими и навсегда.Но раз пошла такая пьянка, то режь последний огурец.Брюссель, тщательно прицеливаясь, чтобы не попасть себе в ногу, решил также "лишить Россию сверхдоходов, которые Кремль получает, продавая энергоносители".Эмбарго вводится на нефть, которую перевозят в танкерах. Отказаться от черного золота, прибывающего по морю, Европе нужно будет в течение ближайшего полугода.Как только два центровых евробюрократа — фон дер Ляйен и Мишель — об этом сообщили, цена барреля на бирже в Лондоне устойчиво пошла вверх. Одновременно с этой радующей нефтяных брокеров статистикой стали известны другие данные, от которых зарыдали рядовые жители континента: инфляция в странах еврозоны, тех самых, что рвутся поддерживать Украину, прогресс и демократию, перевалила за восьмипроцентный барьер. И это средняя, как говорится, температура по больнице. В той же Литве, одной из самых ярых сторонниц украинской свободы, предрекают обесценивание денег уже почти на 17 процентов.Объединенная Европа, всегда полагавшая, что она пуп Земли, с удивлением обнаружила в день, когда согласовала с диким трудом, выкручивая руки и давая посулы, шестой пакет ограничительных мер против нашей страны, что сырая российская нефть немедленно нашла новые рынки сбыта. Индия дала понять на официальном уровне, что увеличит импорт нефти из России в девять раз, если сравнивать с показателями ввоза этого товара за прошлый год.Удивление было настолько велико, что раздались голоса ввести санкции и против Индии, чтобы Дели было неповадно — тут даже Боррель не выдержал, специально заявив, что "мы не настолько могущественны". Тогда самые резвые захотели надавить на страховщиков, чтобы те отказались страховать танкеры. И тут уже у лидеров Мальты и Греции буквально отпали челюсти. Еще бы, в их экономике танкеры и перевозка нефти и нефтепродуктов еще со времен стариков Онассиса и Ниархоса — важнейшая статья государственных доходов.Красавцем в этой ситуации можно считать Виктора Орбана. Как ни пытались его подкупить или обольстить центровые европейские либералы, венгерский премьер своего не отдал и своих избирателей не разочаровал."Нам удалось сдержать обещания, данные правительством семьям в нашей стране, успешно предотвратив попытку Еврокомиссии запретить использование русской нефти в Венгрии", — было сказано в заявлении Орбана.Разумеется, всякий пакет ограничительных антироссийских мер не может обойтись без дежурного набора.Во-первых, санкционирование "особ, приближенных к императору" (вольный перевод слова "олигархи"), коих Брюссель насчитал примерно восемь десятков человек.Во-вторых, "десвифтизация" банков. Характерно, что "десвифтизируют" европейцы те учреждения, которые, в общем, не сильно зависят от своих международных операций, поскольку свою деятельность сконцентрировали на России и на дружественных ей странах.В-третьих, как думают отцы (и матери) нынешней европейской демократии, невозможно вводить санкции в экономике (желая уесть Россию), оставляя нашей стране окно (или дупло), чтобы доносить свою точку зрения. Поэтому обсуждался запрет на вещание российских государственных телеканалов на объединенной территории, где торжествуют все свободы, все права и расцветают все цветы и все цвета мнений.В части разного затрагивалась тема экологии и дальнейшего озеленения экономики. Радует особенно тот факт, что обсуждали ее люди, перемещающиеся исключительно на частных джетах, а также многоцилиндровых авто с водителем и в сопровождении нескольких машин охраны. Да и сама дискуссия шла в хорошо освещенном дизайнерскими люстрами помещении с идеальной температурой, которая поддерживается не путем открывания простецких форточек или деревенских фрамуг, а мощной системой кондиционирования воздуха.Ну а как иначе?Велосипеды и самокатики, на которые европейцев сажают их вожди, предназначены исключительно для избирателей, налогоплательщиков и прочих дойных коров прогресса, а люксовые автомобили — для тех, кто себя назначил их моральными и политическими лидерами.Тема безопасности ("вы только не забывайте, что русский медведь на вас уже нацелил свои мускулистые лапы с длинными когтями") не могла быть обойдена в этот сложный политический момент.Даже немцы, дважды затевавшие войны и дважды в них безоговорочно капитулировавшие, потерявшие миллионы людей на фронте и среди гражданского населения, потом долго каявшиеся в своем милитаризме, решили, судя по всему, взяться за старое. И в связи с чем резко увеличившие бюджет бундесвера: германская "ливерная колбаса", вернее, канцлер федерального правительства сообщил, что ассигнования составят примерно сто миллиардов евро. Для начала.Это обещание прекрасно тем, что в момент, когда президент говорил про армию, эта самая армия продолжала выводить свои подразделения из Мали, чтобы избежать позора на манер афганского. К слову о боеготовности армии: Франция в Сахеле потерпела, в общем, поражение. А если бы возникла необходимость обороны в случае наличия военного конфликта, то, как говорили эксперты, запасов и возможностей оперативного управления войсками у страны на несколько дней.Новый пакет антироссийских санкций вводят те, кто предпочитает пользоваться роскошными средствами передвижения, проводить рабочие часы в помещениях с отличной вентиляцией и очисткой воздуха, питаться правильно и разнообразно, те, кто предпочитает не знать, что происходит в жизни людей, зависящих от их решений, кто видит клюквенный сок вместо крови, а дешевые истерики воспринимает как страдания.Дело не столько в том, что эти персонажи европейского истеблишмента страшно далеки от народа, сколько в том, что они присвоили себе право решать, что хорошо, что плохо, назначать правых и клеймить виноватых. А еще ограничивать нормальную конкуренцию в бизнесе и затыкать рот тем, кто с ними не согласен.У узурпаторов и лжеполитиков финал обычно невеселый. И даже вводя шестой, а также двадцать шестой, а еще тридцать шестой пакеты антироссийских мер, избежать этого печального фатума вряд ли получится, несмотря на всю риторику и заверения в единстве.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, авторы, санкции, европа, колумнисты