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"Газпром" приостановил поставки датской и немецкой компаниям
"Газпром" приостановил поставки датской и немецкой компаниям
Как и в случае с Польшей и Болгарией, причиной прекращения поставок стал отказ компаний оплачивать газ рублями. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T11:22+0300
2022-06-01T11:22+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. "Газпром" полностью прекратил поставки газа датской компании Orsted Salg & Service и Shell Energy Europe в Германию, сообщает пресс-служба компании в своем официальном Telegram-канале. "Газпром" уточнил, что в 2021 году компании Orsted Salg & Service было поставлено почти два миллиарда кубометров газа, что составило около двух третей общего объема потребления газа в Дании, а контракт между "Газпром экспортом" и Shell Energy Europe Limited предусматривает поставку в Германию до 1,2 миллиарда кубометров газа в год.После введения санкций со стороны западных стран президент России Владимир Путин подписал указ о переводе газовых платежей в рубли. Иностранным компаниям, заинтересованным в поставках, нужно открывать рублевые счета в "Газпромбанке" и покупать рубли за валюту.В связи с отказом некоторых стран переходить на новый способ оплаты были приостановлены поставки болгарской, польской, финской и нидерландской компаниям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/ukraina-ostavlyaet-evropu-bez-gaza-mozhet-li-rossiya-rastorgnut-kontrakt-na-tranzit-1039176312.html
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газ, россия, германия, дания, газпром
"Газпром" приостановил поставки датской и немецкой компаниям
11:22 01.06.2022 (обновлено: 11:33 01.06.2022)
Как и в случае с Польшей и Болгарией, причиной прекращения поставок стал отказ компаний оплачивать газ рублями.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik.
"Газпром" полностью прекратил поставки газа датской компании Orsted Salg & Service и Shell Energy Europe в Германию, сообщает
пресс-служба компании в своем официальном Telegram-канале.
В сообщениях указано, что газовая компания 31 мая в соответствии с указом президента России №172 от 31 марта не получила платеж за поставку газа в апреле.
"Газпром" уточнил, что в 2021 году компании Orsted Salg & Service было поставлено почти два миллиарда кубометров газа, что составило около двух третей общего объема потребления газа в Дании, а контракт между "Газпром экспортом" и Shell Energy Europe Limited предусматривает поставку в Германию до 1,2 миллиарда кубометров газа в год.
После введения санкций со стороны западных стран президент России Владимир Путин подписал указ о переводе газовых платежей в рубли. Иностранным компаниям, заинтересованным в поставках, нужно открывать рублевые счета в "Газпромбанке" и покупать рубли за валюту.
В связи с отказом некоторых стран переходить на новый способ оплаты были приостановлены поставки болгарской, польской, финской
и нидерландской
компаниям.