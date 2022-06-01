https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/khozyain--barin-kuda-potekla-nenuzhnaya-evrope-rossiyskaya-neft-1039336203.html

Хозяин — барин: куда потекла "ненужная" Европе российская нефть

Хозяин — барин: куда потекла "ненужная" Европе российская нефть

Решение о запрете поставок российской нефти странам ЕС далось нелегко. Некоторые из них прямо говорят о невозможности отказаться от поставок, другие – о том... 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T08:52+0300

2022-06-01T08:52+0300

2022-06-01T10:16+0300

нефть

россия

мнение

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Европейцы ломают голову: и покупать российскую нефть не хотят — ввели частичное эмбарго, и боятся, как бы Москва ни заработала еще больше на продаже в другие страны. Но это уже происходит: пока в ЕС разбирались с новыми санкциями, Азия резко нарастила закупки. С последствиями санкций и перспективами продаж "черного золота" разбиралась для РИА Новости Наталья Дембинская.На фоне ограничений углеводороды обходятся там дешевле, чем обычно. Тем не менее сейчас котировки настолько высокие, что прибыль от экспорта — рекордная. Европу ждет острый дефицит сырья, рост цен, а азиатские клиенты выстроились в очередь за ресурсами.Берут себеВ апреле Азия впервые обогнала Европу по закупкам нефти из России, став крупнейшим импортером. Впереди всех — Индия и Китай.По данным платформы сырьевой аналитики Kpler, к 26 мая на танкерах в Индию и Китай доставили около 57 миллионов ​​баррелей Urals и 7,3 миллиона дальневосточной ESPO. В конце февраля было 19 и 5,7 соответственно.Обходные маневрыСуммы контрактов не афишируются, но, как отмечает Financial Times, китайским независимым нефтеперерабатывающим заводам дали неплохую скидку.Представитель НПЗ в Шаньдуне сказал: информацию не раскрывают, "чтобы не привлекать внимания и не попасть под санкции США". Как уточнил источник FT, НПЗ берут на себя часть квот у государственных компаний, которые формально новые соглашения не подписывают."Так Пекин, получая дешевые энергоресурсы, остается в тени, пока Запад бомбардирует Москву санкциями", — констатирует издание. Похоже, "жадный Китай купит все нераспроданные баррели".Пополняют запасыСобственно, этого никто и не отрицает. Как утверждает Bloomberg, в мае КНР нацелилась почти на всю нефть, поставляемую по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО).Разумеется, приходится усложнять логистику, так как судовладельцы и страховщики в Китае опасаются иметь дело с сырьем из России. Подключили небольшие суда с последующей перегрузкой.Если ранее топливо на танкерах везли напрямую, теперь перевалочным пунктом становятся азиатские порты. Например, суда из российского Козьмино приходят в южнокорейский Йосу. Там топливо перекачивают на другие, следующие в Китай.По данным судоходной компании Vortexa, в апреле 27 из 32 танкеров с нефтью ВСТО отправились в КНР. Для сравнения: в марте было 24 из 31, а в феврале — 20 из 26. По оценкам Braemar ACM Shipbroking, в апреле нефтяные потоки в этом направлении на 20 процентов превысили обычный показатель.В мае из Козьмино ушли 33 танкера, и, как считают в Vortexa, все сырье попадет в Китай. Таким образом, импорт будет рекордным как минимум с 2016-го.Сами себя обхитрилиТакое впечатление, что Пекин решил заранее "освободить" европейских конкурентов от санкционных энергоресурсов. Наблюдатели отмечают: пугая Москву эмбарго, ЕС переиграл сам себя. Угрозы запрета на импорт углеводородов ударят не по России, а по самой Европе, где уже разразился топливный кризис.Впрочем, европейцы признали: полноценного эмбарго позволить себе они не могут. Воспротивились венгры, потребовав от Брюсселя компенсацию в 15 миллиардов евро. У чехов и словаков тоже нет выхода к морю, они полностью зависят от поставок по нефтепроводу "Дружба".В итоге утвердили компромиссный вариант. Эмбарго распространяется на топливо, транспортируемое по морю, но не на "Дружбу". Импорт урежут примерно на 75 процентов."Всегда нужен правильный баланс, чтобы не навредить нашей экономике слишком сильно. <…> Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (президент Путин. — Прим. ред.), вероятно, продаст ее на мировом рынке, где цены вырастут, и заработает больше", — объяснила Урсула фон дер Ляйен. Но соблюсти баланс вряд ли удастся, так как Европа не сможет запретить третьим странам торговать с Россией, признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Встанут в очередьА цены и так на максимумах: Brent превысила 120 долларов за баррель."Китай и Индия теперь встанут в очередь за российским сырьем. К ним присоединятся Таиланд и Бангладеш, возможно, Япония. Urals продается по 89-92 доллара за баррель. Это вполне неплохо в нынешних условиях. Дисконт всего 20 процентов — и станут закупаться впрок", — отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Смягчить нефтяные санкции Европу призывали даже американцы: у них цены на бензин зашкаливают. Но, настояв на своем, ЕС загнал себя в трудное положение."Евросоюз серьезно влетел. Они могли бы перекупать российскую нефть в Западной Африке, но сейчас нет свободных танкеров, а их аренда дорожает. Непонятно, как быть. Более того, танкерный флот в основном принадлежит китайцам. Значит, придется даже увеличить поставки нефтепродуктов из России, ведь Европе нужно перестроить НПЗ под другие сорта, а это займет несколько лет. Вариант — перегонять цистерны по железной дороге, но тут огромные расходы, вдобавок разная ширина колеи", — рассуждает Хазанов.Москве же все это только на руку: на фоне ограничений и высоких котировок доходы от экспорта энергоресурсов выросли в полтора раза. Нефть и газ в апреле принесли рекордные 1,8 триллиона рублей (в марте — 1,2). Как подсчитали аналитики OilPrice, за январь — апрель российский федеральный бюджет получил уже половину от запланированного дохода в 2022-м (9,5 триллиона рублей). Теперь, после шестого пакета санкций, дефицит на рынке лишь усилится, а сырье продолжит дорожать: не исключают и 200 долларов за баррель.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/rossiyskiy-urok-mir-bolshe-ne-verit-zapadu-1039323230.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/russkaya-khitrost-ili-pochemu-defolt-v-rossii-snova-otkladyvaetsya-1039314346.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/putin-nazval-otkaz-evropy-ot-rossiyskikh-energoresursov-ekonomicheskim-samoubiystvom-1039141640.html

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нефть, россия, мнение