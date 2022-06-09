https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/sergey-bezrukov-navestil-ranennykh-voennosluzhaschikh-v-gospitale-v-ekaterinburge-1039479549.html
Сергей Безруков навестил раненых военнослужащих в госпитале в Екатеринбурге
Сергей Безруков навестил раненых военнослужащих в госпитале в Екатеринбурге
Визит Безрукова был частью акции "Лучшим воинам мира", которая проводится с целью поддержки солдат, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных... 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T13:10+0300
2022-06-09T13:10+0300
2022-06-09T13:41+0300
новости
россия
министерство обороны рф
сергей безруков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102062/48/1020624859_0:0:2749:1546_1920x0_80_0_0_540ed93b684b0af97a640bfe7992e0be.jpg
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Российский актер и певец Сергей Безруков навестил военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в госпитале Центрального военного округа, сообщает Министерство обороны России.По окончании концерта Безруков оставил свой автограф на гитаре, как и все артисты, которые навещали военнослужащих в госпитале до него.В акции Минобороны "Лучшим воинам мира", помимо Сергея Безрукова, принимали участие такие известные артисты, как Михаил Шуфутинский, Евгений Петросян, Екатерина Гусева. Они выступали перед ранеными военнослужащими, чтобы поддержать их во время лечения и реабилитации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/evgeniy-petrosyan-vystupil-v-gospitale-pered-uchastnikami-spetsoperatsii-1039346183.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102062/48/1020624859_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba952fb50a334769194c809806bce005.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, министерство обороны рф, сергей безруков
Сергей Безруков навестил раненых военнослужащих в госпитале в Екатеринбурге
13:10 09.06.2022 (обновлено: 13:41 09.06.2022)
Визит Безрукова был частью акции "Лучшим воинам мира", которая проводится с целью поддержки солдат, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik.
Российский актер и певец Сергей Безруков навестил военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в госпитале Центрального военного округа, сообщает
Министерство обороны России.
Артист пожелал военнослужащим крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй, исполнил перед ними несколько патриотических песен, прочитал несколько стихотворений Владимира Высоцкого, роль которого когда-то исполнил в кино.
По окончании концерта Безруков оставил свой автограф на гитаре, как и все артисты, которые навещали военнослужащих в госпитале до него.
В акции Минобороны "Лучшим воинам мира", помимо Сергея Безрукова, принимали участие такие известные артисты, как Михаил Шуфутинский
, Евгений Петросян
, Екатерина Гусева
. Они выступали перед ранеными военнослужащими, чтобы поддержать их во время лечения и реабилитации.