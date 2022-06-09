https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/sergey-bezrukov-navestil-ranennykh-voennosluzhaschikh-v-gospitale-v-ekaterinburge-1039479549.html

Сергей Безруков навестил раненых военнослужащих в госпитале в Екатеринбурге

Сергей Безруков навестил раненых военнослужащих в госпитале в Екатеринбурге

Визит Безрукова был частью акции "Лучшим воинам мира", которая проводится с целью поддержки солдат, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных... 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T13:10+0300

2022-06-09T13:10+0300

2022-06-09T13:41+0300

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Российский актер и певец Сергей Безруков навестил военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в госпитале Центрального военного округа, сообщает Министерство обороны России.По окончании концерта Безруков оставил свой автограф на гитаре, как и все артисты, которые навещали военнослужащих в госпитале до него.В акции Минобороны "Лучшим воинам мира", помимо Сергея Безрукова, принимали участие такие известные артисты, как Михаил Шуфутинский, Евгений Петросян, Екатерина Гусева. Они выступали перед ранеными военнослужащими, чтобы поддержать их во время лечения и реабилитации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/evgeniy-petrosyan-vystupil-v-gospitale-pered-uchastnikami-spetsoperatsii-1039346183.html

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новости, россия, министерство обороны рф, сергей безруков