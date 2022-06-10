Российское посольство в Абхазии провело торжественный прием в преддверии Дня России
19:24 10.06.2022 (обновлено: 19:58 10.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания на Торжественном приеме в посольстве РФ в Абхазии ко Дню России
© Sputnik / Томас Тхайцук
День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии Дня России в российском посольстве в Абхазии прошел торжественный прием.
Приветствуя собравшихся гостей, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов сказал, что приезда недавно назначенного российского посла Михаила Шургалина ждать осталось недолго - он приедет в Абхазию уже через месяц.
"С учетом обстановки в мире, сегодня не просто День России, а день солидарности с Россией, поэтому мы искренне признательны всем нашим гостям. Думаю, не ошибусь если скажу, что для большинства здесь присутствующих Россия является такой же родной страной, как и Абхазия. Ярким свидетельством этого стала твердая поддержка абхазского народа непростых решений России о признании независимости ДНР и ЛНР, а также решения о начале специальной военной операции", - подчеркнул Литвинов.
© Sputnik / Томас Тхайцук Максим Литвинов и Гули Кичба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Максим Литвинов и Гули Кичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания на Торжественном приеме в посольстве РФ в Абхазии ко Дню России
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания на Торжественном приеме в посольстве РФ в Абхазии ко Дню России
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания и Максим Литвинов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания и Максим Литвинов
© Sputnik / Томас Тхайцук Александр Анкваб
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Александр Анкваб
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания на Торжественном приеме в посольстве РФ в Абхазии ко Дню России
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания на Торжественном приеме в посольстве РФ в Абхазии ко Дню России
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Максим Литвинов и Гули Кичба
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания на Торжественном приеме в посольстве РФ в Абхазии ко Дню России
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания и Максим Литвинов
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Александр Анкваб
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания на Торжественном приеме в посольстве РФ в Абхазии ко Дню России
Поверенный в делах добавил, что россияне искренне ценят то, что Абхазия, не колеблясь, проявила солидарность с Россией в отстаивании ее национальных интересов, приняла беженцев из Донбасса и оказывает гуманитарную помощь жителям этого региона.
"Как и вы, мы гордимся абхазскими добровольцами, защищающими Донбасс. В ситуации, когда на Россию ополчился весь запад, Абхазия ведет себя как настоящий союзник. У тех, кто хочет взять Россию измором, ничего не выйдет, история учит, что чем сильнее внешнее давление, тем крепче сплачивается многонациональный российский народ. Не получится изолировать Россию не только из-за масштабов нашего государства, но и потому, что в мире нас знают как надежного партнера и друга, который никого никогда не предавал", - сказал Литвинов.
Затем он передал слово президенту Абхазии Аслану Бжания, который отметил, что Россия для республики - не только стратегический партнер.
"Это страна, которую мы любим, страна, которая нам близка, это десятки тысяч смешанных браков, это взаимно глубокое знание культуры и тысячелетнее соседство. Сегодня вокруг России происходят непростые события, всем понятно и очевидно, что та спецоперация, которая происходит на территории Украины - это вынужденная мера. Я лично, как гражданин, как президент Абхазии, ни на секунду не сомневаюсь в том, что спецоперация будет доведена до логического завершения. Страница эта будет перевернута, и начнется новая эпоха – эпоха развития Российской Федерации, эпоха развития Республики Абхазия, эпоха при которой наши союзнические отношения получат дополнительный импульс", - подчеркнул Бжания.
Глава государства пожелал всем гражданам многонациональной России в это непростое время выдержки, стойкости духа, и чтобы воины, выполняющие свой долг, вернулись домой живыми.
Председатель координационного союза организации русских соотечественников Олег Юрченко отметил, что в сложный период времени Россия и Абхазия оказывают друг другу помощь.
"Если мы вспомним об Отечественной войне народа Абхазии, то на второй день войны в Гагру приехали два автобуса с казаками. То же самое происходит сейчас там, где находится пять батальонов казаков, два полка, и все они находятся на линии соприкосновения, в самых тяжелых условиях", - подчеркнул Юрченко.
Затем он выполнил миссию от имени Кубанского казачьего войска – вручил грамоты, за отстаивание интересов России в Абхазии. Грамот удостоились специалист Россотрудничества Евгений Павлов, заведующая консульским отделом посольства Екатерина Павлова, второй секретарь чрезвычайного и полномочного Посла России в Абхазии Денис Лавриков.
Высшей награды Кубанского казачьего войска – ордена "За выдающийся вклад в дело развития кубанского казачества" удостоился временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов.