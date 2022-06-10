https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/rossiyskoe-posolstvo-v-abkhazii-provelo-torzhestvennyy-priem-v-preddverii-dnya-rossii-1039508394.html

Российское посольство в Абхазии провело торжественный прием в преддверии Дня России

Российское посольство в Абхазии провело торжественный прием в преддверии Дня России

День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T19:24+0300

2022-06-10T19:24+0300

2022-06-10T19:58+0300

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СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии Дня России в российском посольстве в Абхазии прошел торжественный прием."С учетом обстановки в мире, сегодня не просто День России, а день солидарности с Россией, поэтому мы искренне признательны всем нашим гостям. Думаю, не ошибусь если скажу, что для большинства здесь присутствующих Россия является такой же родной страной, как и Абхазия. Ярким свидетельством этого стала твердая поддержка абхазского народа непростых решений России о признании независимости ДНР и ЛНР, а также решения о начале специальной военной операции", - подчеркнул Литвинов.Поверенный в делах добавил, что россияне искренне ценят то, что Абхазия, не колеблясь, проявила солидарность с Россией в отстаивании ее национальных интересов, приняла беженцев из Донбасса и оказывает гуманитарную помощь жителям этого региона."Как и вы, мы гордимся абхазскими добровольцами, защищающими Донбасс. В ситуации, когда на Россию ополчился весь запад, Абхазия ведет себя как настоящий союзник. У тех, кто хочет взять Россию измором, ничего не выйдет, история учит, что чем сильнее внешнее давление, тем крепче сплачивается многонациональный российский народ. Не получится изолировать Россию не только из-за масштабов нашего государства, но и потому, что в мире нас знают как надежного партнера и друга, который никого никогда не предавал", - сказал Литвинов.Затем он передал слово президенту Абхазии Аслану Бжания, который отметил, что Россия для республики - не только стратегический партнер."Это страна, которую мы любим, страна, которая нам близка, это десятки тысяч смешанных браков, это взаимно глубокое знание культуры и тысячелетнее соседство. Сегодня вокруг России происходят непростые события, всем понятно и очевидно, что та спецоперация, которая происходит на территории Украины - это вынужденная мера. Я лично, как гражданин, как президент Абхазии, ни на секунду не сомневаюсь в том, что спецоперация будет доведена до логического завершения. Страница эта будет перевернута, и начнется новая эпоха – эпоха развития Российской Федерации, эпоха развития Республики Абхазия, эпоха при которой наши союзнические отношения получат дополнительный импульс", - подчеркнул Бжания.Глава государства пожелал всем гражданам многонациональной России в это непростое время выдержки, стойкости духа, и чтобы воины, выполняющие свой долг, вернулись домой живыми.Председатель координационного союза организации русских соотечественников Олег Юрченко отметил, что в сложный период времени Россия и Абхазия оказывают друг другу помощь."Если мы вспомним об Отечественной войне народа Абхазии, то на второй день войны в Гагру приехали два автобуса с казаками. То же самое происходит сейчас там, где находится пять батальонов казаков, два полка, и все они находятся на линии соприкосновения, в самых тяжелых условиях", - подчеркнул Юрченко.Затем он выполнил миссию от имени Кубанского казачьего войска – вручил грамоты, за отстаивание интересов России в Абхазии. Грамот удостоились специалист Россотрудничества Евгений Павлов, заведующая консульским отделом посольства Екатерина Павлова, второй секретарь чрезвычайного и полномочного Посла России в Абхазии Денис Лавриков.Высшей награды Кубанского казачьего войска – ордена "За выдающийся вклад в дело развития кубанского казачества" удостоился временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/kulturnoe-nasledie-vystavka-russkie-khudozhniki-v-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1039480952.html

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