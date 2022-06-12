https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/den-nezavisimosti-rossii-obrel-novyy-smysl-1039528539.html

"День независимости" России обрел новый смысл

"День независимости" России обрел новый смысл

Еще десять лет назад отмечаемый сегодня День России большинство граждан называло Днем независимости. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T19:00+0300

2022-06-12T19:00+0300

2022-06-12T19:00+0300

колумнисты

мнение

владимир путин

россия

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Официально никогда такого названия не было, но изначально он был "Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России". Да, той самой декларации, которая была принята еще в 1990-м и стала одним из бездумных шагов к развалу СССР, то есть большой России, пишет Петр Акопов для РИА Новости.И хотя уже в конце 90-х 12 июня предложили называть Днем России (официально он был переименован в 2002-м), память о "независимости" еще долго жила в наших гражданах. Только к 2011 году, как показывают опросы, число тех, кто говорит о Дне России, превысило количество помнящих "День независимости".Но сейчас изначальное название вновь становится актуальным, в фокусе те самые слова о суверенитете. Суверенитет, то есть по-русски самодержавие — самостоятельность, возможность самим определять правила и уклад жизни на своей земле. Это не просто независимость государства, тем более если речь идет о России, то есть всего лишь о части большой, исторической России, — это самостоятельность русской цивилизации, русского мира, русского народа. Самодостаточность, если говорить еще жестче, но не в смысле закрытости от мира или зазнайства, а в смысле опоры прежде всего на собственные силы, собственное, самостоятельное мышление и мировоззрение. Это фундамент нашего существования — и народа, и государства как формы его организации. Никакой альтернативы суверенитету у нас нет — цветущая сложность нашей цивилизации такова, что без приоритета самостоятельности нам не только не дадут восстановить свое единство, нас просто разорвут на куски.Для того чтобы в стремительно меняющемся мире претендовать на лидерство — не глобальное, но, как заметил Путин, "хоть в чем-то", — суверенитет остается непременным условием. Причем он не бывает промежуточным: "или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии ни называть".Понятно, кого Путин имел в виду, хотя он и оговорился, что не хочет приводить примеры, чтобы никого не обижать, отметив, что, "если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония". Речь шла о Европейском союзе — одной из двух (наряду с англосаксонскими державами) составляющих Запада. То есть силе, которая менее века назад была не просто мировым лидером — европейские державы были хозяевами огромных колониальных империй. Да и все человечество в целом (за исключением СССР) существовало по законам западного проекта, но потом европейские страны оказались ограниченными в своем суверенитете, попав в зависимость от англосаксонского проекта. Одновременно атлантический век (в реальности — полтысячелетия) уходит, уступая веку тихоокеанскому, центр тяжести смещается из Европы в Азию — и шансы сохранить свое влияние есть только у действительно суверенных государств:Это касается не только ЕС, но и России. Такая страна не может существовать в виде полусуверенного государства, то есть того, во что она превратилась в 1991-м, — и после 24 февраля это должно было стать понятным уже всем.Путин дал свое определение главных составляющих суверенитета:"Это военно-политический суверенитет, и здесь, безусловно, важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность.Второе — это экономический суверенитет: развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства.В современном мире чрезвычайно важен технологический суверенитет и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду? Это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач, это уважение к своей истории, своей культуре, своему языку, народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества — одно из ключевых, базовых условий развития. Нет этой консолидации — и все будет рассыпаться".То есть Путин выделяет три главных элемента: военно-политический, экономико-технологический и общественный. Все они сложносоставные и все глубоко взаимосвязаны. Поэтому президент специально оговорился, что "можно поменять их порядок и начать с последнего и потом с любой точки":Если в необходимости военно-политического и экономико-технологического суверенитета в обществе в целом нет сомнений — все понимают, что без них невозможно, — то с осознанием важности того, что Путин назвал общественным суверенитетом, консолидацией общества, у нас есть огромные проблемы.Нам долгие годы навязывали тезис "консолидация бывает только в тоталитарных обществах", "национальное единство — это синоним единомыслия". Нет ничего более опасного для нашей цивилизации, чем поверить в эти самоубийственные для нас установки, потому что они специально внедрялись для того, чтобы оправдать работу по атомизации общества, по разрушению традиции, по демонтажу ценностей. Культура, образование, идеология — все это превратилось в якобы рыночные услуги и пиар (как в случае с идеологией). Нет никаких общих ценностей — есть сообщество потребителей, разделенное на различные меньшинства, к каждому из которых грамотные маркетологи найдут свой подход. Подобный подход убивал саму основу "общественного суверенитета", отрицая народ, воспитанный на национальных традициях и ценностях, осознающий себя единым целым и чувствующий свою связь с предками и ответственность перед ними и потомками.Поэтому так важно то, что снова и снова подчеркивает Путин, когда напоминает о суверенитете:"Вы знаете, я когда-то с патриархом говорил, мы обсуждали вопросы образования, и вдруг он мне говорит: образование — это очень важно, ключевая вещь, но без воспитания у вас вообще ничего не получится, потому что можно человека научить чему-то, а как он воспользуется плодами своих знаний, вот в чем вопрос. Это чрезвычайно важные вещи: наука, образование, воспитание, здравоохранение, потому что без этого не решаются демографические вопросы и так далее. А культура? Если мы не будем опираться на базовые ценности национальных культур народов России, у нас и не будет никакой консолидации общества. Консолидации не будет — все развалится вообще. А то, что нам приходится как бы защищать себя, бороться за это, — это очевидные вещи".Говоря о защите, Путин напомнил, что многие у нас часто забывают или просто не знают, — Россия всегда была на "острие событий", ее всегда стремились сдержать, наказать или сокрушить. Но Россия все выдерживала:Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят".При этом главной нашей задачей Путин назвал демографию: "У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые". Здоровые, кстати, не только физически, но и морально, и духовно. Потому что только такие смогут оценить ту привилегию, что досталась им от предков, — национальный суверенитет.И защищать его, и сохранить, и укрепить — потому что он не абстрактная вещь, а то, что обеспечивает будущее нашего народа. Великое будущее.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, мнение, владимир путин, россия