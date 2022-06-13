https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/agu-provedet-konkurs-molodykh-liderov-gordost-abkhazii-1039568834.html

АГУ проведет конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии"

АГУ проведет конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии"

Конкурс молодых лидеров проводится совместно с общественной организацией "Будущее Абхазии". 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T19:40+0300

2022-06-13T19:40+0300

2022-06-13T19:40+0300

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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Абхазский государственный университет проведет конкурс молодых лидеров и управленцев "Гордость Абхазии", сообщает сайт университета.Отбор будет проходить в несколько этапов: 18 июля - видеоэссе и собеседование, 25 июля – тестирование, 1 августа - финал конкурса и представление проектов участников.Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.Впервые конкурс "Гордость Абхазии" проводился в республике в 2020 году. По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200922/Yazyk-za-dva-goda-kak-finalist-Gordosti-Abkhazii-voploschaet-proekt-v-Galskom-rayone-1030982869.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/nuzhno-edinstvo-aktivisty-platformy-buduschee-abkhazii-vyskazalis-o-situatsii-v-strane-1036840156.html

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