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АГУ проведет конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии"
АГУ проведет конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии"
Конкурс молодых лидеров проводится совместно с общественной организацией "Будущее Абхазии". 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T19:40+0300
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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Абхазский государственный университет проведет конкурс молодых лидеров и управленцев "Гордость Абхазии", сообщает сайт университета.Отбор будет проходить в несколько этапов: 18 июля - видеоэссе и собеседование, 25 июля – тестирование, 1 августа - финал конкурса и представление проектов участников.Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.Впервые конкурс "Гордость Абхазии" проводился в республике в 2020 году. По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200922/Yazyk-za-dva-goda-kak-finalist-Gordosti-Abkhazii-voploschaet-proekt-v-Galskom-rayone-1030982869.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/nuzhno-edinstvo-aktivisty-platformy-buduschee-abkhazii-vyskazalis-o-situatsii-v-strane-1036840156.html
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АГУ проведет конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии"

19:40 13.06.2022
© SputnikПрограмма реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии"
Программа реформ Будущее Абхазии была разработана финалистами конкурса Гордость Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.06.2022
© Sputnik
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Конкурс молодых лидеров проводится совместно с общественной организацией "Будущее Абхазии".
СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Абхазский государственный университет проведет конкурс молодых лидеров и управленцев "Гордость Абхазии", сообщает сайт университета.
Подать заявку на участие можно будет с 1 по 7 июля.
Отбор будет проходить в несколько этапов: 18 июля - видеоэссе и собеседование, 25 июля – тестирование, 1 августа - финал конкурса и представление проектов участников.
Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.
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Впервые конкурс "Гордость Абхазии" проводился в республике в 2020 году. По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.
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