https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/narastanie-tenevoy-ekonomiki-o-chem-govoryat-dannye-statistiki-abkhazii-za-2021-god-1039592958.html

Нарастание теневой экономики в Абхазии: о чем говорят данные за 2021 год

Нарастание теневой экономики в Абхазии: о чем говорят данные за 2021 год

Государственный комитет по статистике опубликовал данные экономической деятельности Абхазии за 9 месяцев 2021 года. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T19:22+0300

2022-06-14T19:22+0300

2022-06-14T19:22+0300

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Специалисты Центра стратегических экономических исследовании провели анализ этих данных и в эфире радио Sputnik рассказали о тенденциях в экономике страны.SputnikЗа основу исследования специалисты ЦСЭИ взяли показатели по труду, торговле, промышленности, строительству и сравнили их с данными 2019 года."Это существенная цифра, причем в территориальном разрезе доля сокращения занятых приходится на город Сухум. Там минус 1858 человек. Ковидный период у нас был намечен в 2020 году и закончился даже раньше, чем в первой декаде 2021 года. Последствия пандемии имеют место, но здесь мы видим сокращение числа занятых не только в территориальном, но и в отраслевом разрезе", - поделилась данными Мирцхулава.По словам эксперта, в промышленной отрасли наблюдается сокращение - занятых в ней стало на 600 человек меньше. Идет сокращение и в сфере строительства - 344 человека, и в торговле - 347 человек.При этом отмечаются положительные тенденции в курортной сфере, где число занятых увеличилось на 232 человека. Хорошим примером экономист назвала и сокращение работников сферы управления.О чем говорят цифрыИсследование оставило и много вопросов у специалистов ЦСЭИ. Так, по словам Илоны Мирцхулава, остается загадкой, как при сокращении занятых в сфере торговли, увеличилась выручка в этой отрасли. Специалист Амра Цушба связывает это с нарастанием теневой экономики."По такому показателю, как выручка, у нас наблюдается рост почти на 3,4 миллиарда рублей. <...> О чем здесь можно говорить? О применении теневых, то есть, серых схем расчетов заработной платы - не просто уменьшение и выплата в конвертах, но и занижение численности работающих на предприятиях у ИП", - поясняет экономист.По словам Мирцхулава, эта схема придумана уже очень давно - предприниматели, "оптимизируя" налоговые отчисления, занижают количество работников и размер зарплат.Эксперты добавили, что тенденции по нарастанию теневой экономики в Абхазии продолжаются. Идет сужение реального сектора экономики - промышленности, строительства, сельского хозяйства. Наблюдаются также территориальные разрывы, когда темпы развития западных и восточных районов Абхазии различаются. Так, в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах, где проживают более 70 тысяч человек, выручка за 9 месяцев 2021 года составила лишь 2,8 % от общей выручки по стране в целом.Делать прогнозы на 2022 год, по словам специалистов ЦСЭИ, преждевременно, так как нет первичных данных хотя бы за первое полугодие.К тому же, эксперты отмечают большие проблемы с учетом, и потому данные статистики могут сильно отличаться от реального положения дел.

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