https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/traditsionnyy-napitok-glava-soyuza-vinodelov-abkhazii-o-razvitii-otrasli-1039635417.html

Традиционный напиток: глава Союза виноделов Абхазии о развитии отрасли

Традиционный напиток: глава Союза виноделов Абхазии о развитии отрасли

19 мая президентом Союза виноградарей и виноделов Абхазии избрали академика Российской академии наук, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика... 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T10:39+0300

2022-06-17T10:39+0300

2022-06-17T11:29+0300

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В интервью радио Sputnik он рассказал о планах работы в организации и о том, как сегодня в Абхазии развивается виноградарство и виноделие. Беседовала Наала Мукба.Sputnik– Анатолий Мканович, на чем будет сконцентрирована ваша работа в Союзе виноградарей и виноделов Абхазии?– Прежде всего, хочу сказать вам спасибо за то, что у вас нашлось время и вы интересуетесь этими вопросами. Производство винограда и вина – это необходимая вещь, не только потому что это бюджетообразующая отрасль, а еще и потому, что вино – полезный продукт. В винограде присутствует 18 аминокислот, которые очень полезны для человеческого организма, умеренное потребление вина идет на пользу.В таких странах, как Италия, Франция, Испания, Португалия, Чили, Аргентина употребляют красные сухие вина, насыщенные полифенолами, полезными веществами, взрослый человек употребляет от 500 до 750 граммов вина в день. Поэтому заниматься этой отраслью надо, особенно в Абхазии, где испокон веков занимались производством и развитием частного виноделия. На мой взгляд, в промышленных виноградниках нужно иметь до 8-10% столовых сортов в свежем виде, чтобы дать возможность насытиться необходимым количеством аминокислот, употребляя виноград в свежем виде.Если говорить о производстве вина, то любое застолье не обходится без этого напитка, и задача винодела – донести качественный виноград, после переработки которого получают винный материал, из которого изготавливают вина. Надо этим предметно заниматься.Я бы в этой пояснительной записке указал бы нормативно-правовое обеспечение проекта. Надо, конечно, готовить концепцию, потом проект, который ляжет в основу развития этой отрасли. Второе – это необходимость принятия закона о восстановлении плантаций, которые были в Абхазии в советское время. Виноград – это влаголюбивая и теплолюбивая культура, надо определять места, наиболее благоприятные для производства. Зная географию распространения виноградных плантаций в разных странах, в том числе в Крыму и в целом в России, могу сказать, что виноград хорошо себя чувствует в каменистых почвах и на склонах, на расстоянии в 100-200 метров над уровнем моря.Для производства традиционных сухих вин в Абхазии, есть более 10 аборигенных сортов. В свое время компания "Вина и воды Абхазии" обращались в институт "Магарач", мы взяли черенки и размножили саженцы, чтобы развивать эти сорта в питомниках на территории Абхазии. Насколько я информирован, в республику завозили винный материал из Украины и большую часть из Молдавии. Сейчас, как видите, ситуация, которая происходит в связи санкциями по отношению к России, говорит о том, что надо иметь свои питомники, где можно развивать приспособленные сорта, комплексно устойчивые к вредителям и болезням, устойчивые к засухе и морозостойкие.Американские сорта винограда Изабелла, Лидия и так далее, которые традиционно выращивают в Республике Абхазия, им надо уделять большое внимание. Нужно производить работы по подбору почвы, подбору местности, выращивать у себя посадочный материал. Если даже закупать временно из других стран, то, как правило, виноград имеет специфику давать урожай от 25 до 30 лет в наших условиях, а в условиях той же Европы – 50-55 лет.С момента подбора посадочного материала, и до конца жизнедеятельности винограда, там соблюдают все экологические нормы при обработке. Первые три года виноградом надо заниматься, как с грудным ребенком, надо формировать, направлять, поливать, делать капельное орошение. На четвертый год уже начинает плодоносить. На пятый-шестой год корневая система винограда уходит от пяти до восьми метров, в некоторых местах до 15 метров, то есть, после трех-четырех лет засуха не страшна.– В Абхазии одна из главных экспортных позиций – это вино. Как обеспечить экспорт своим виноматериалом? Как вы думаете, что нам мешает обеспечить свое винное производство собственным сырьем? Вы сказали о законодательной базе, которой у нас нет.– Для того, чтобы получить финансирование хотя бы частично, можно сделать частное государственное партнерство, привлекая инвестиции для развития. Сегодня предприниматели не в состоянии самостоятельно развиваться, потому что закладка одного гектара виноградника стоит около 20 тысяч долларов. Это немалые деньги, зная возможности бюджета, вряд ли сразу смогут выплатить средства. Почему я начал с пояснительной записки? Чтобы выйти с таким предложением на правительство Российской Федерации, получить беспроцентный кредит, чтобы произвести закладку винограда.Для закладки винограда нужно подготовить площади, саженцы тоже нужно подобрать, есть слаборослые и сильнорослые сорта. Подбор нужно производить в зависимости от анализа почвы. Для этого первые два-три года надо заниматься выращиванием собственного материала, для этого надо иметь небольшие питомники, хотя бы для начала. Потом уже можно будет распространять, заниматься посадками сортов винограда.– Если говорить о сортах винограда, Изабелла считается не самым дорогим сортом. У нас в основном производят столовые вина, но качество не такое высокое. Как повысить качество вина?– На 25-м съезде Международного конгресса винограда и вина я выступал в Париже, тогда Европа и Америка браковали вина, которые были изготовлены из сортов Изабелла и Лидия. Говорили, что якобы они содержат канцерогенные вещества вредные для человеческого организма. Но мы провели лабораторные исследования в разных институтах, в том числе в Израиле, Испании, Италии, они не знали, что это за сорт и что за вино. Мы доказали в исследованиях, что в сортах винограда Каберне, Мерло, Саперави, содержание канцерогенных веществ выше, чем у Изабеллы. Поэтому вредного там ничего нет, единственное – нужно соблюдать всю цепочку технологий в производстве винограда и переработке и, естественно, иметь вспомогательные материалы, которые надо использовать для производства. То есть вино должно храниться в бочке, в которой один год побывали коньячные спирты, после этого бочки можно использовать от пяти до восьми лет. Для вина необходимо создать температуру от 16 до 17 градусов круглый год, при естественной вентиляции, но таких условий нет, мы об этом знаем. Поэтому приходится строить маленькие подвалы, где есть вентиляция и где можно установить хотя бы небольшое количество кондиционеров.Можно изготовить хорошее вино, но сгубить его в процессе хранения, и оно станет непригодным. Виноделие – это бюджетообразующая отрасль, и ею надо заниматься предметно – от выбора участка до получения высоких урожаев и качества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vystavka-o-vinodelii-v-kulture-abkhazov-otkrylas-na-ploschadke-guma-1038345454.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/neotlozhnaya-ekonomicheskaya-pomosch-nado-privykat-zhit-po-sredstvam-1039312309.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/nevazhno-kto-otkryl-kuvshin-vystavka-o-kulture-vinodeliya-proshla-v-sukhume-1037741550.html

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абхазия, виноделие, вино