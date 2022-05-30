https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/neotlozhnaya-ekonomicheskaya-pomosch-nado-privykat-zhit-po-sredstvam-1039312309.html

Неотложная экономическая помощь: надо привыкать жить по средствам

Неотложная экономическая помощь: надо привыкать жить по средствам

О том, какие шаги правительство могло бы предпринять для улучшения жизни народа в условиях роста цен, рассуждает колумнист Sputnik Алексей Ломия. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T12:45+0300

2022-05-30T12:45+0300

2022-05-30T11:55+0300

в абхазии

колумнисты

экономика

цены

продукты

мнение

топливо

электричество

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Надеюсь, ни у кого нет иллюзий об уровне жизни населения в Абхазии. Он критически низкий. Тому есть масса объективных предпосылок, о которых не буду много писать. Мало-мальски мыслящий человек должен понимать, что это суровые реальности нашего современного мира. Мы выползли из социализма через многократные потрясения, развалили Советский Союз, разорвали ниточки, которые налаживались десятилетиями, прошли через кровопролитные войны. О каком благосостоянии тут можно мечтать? Народ реально выживает. От выборов к выборам одна плеяда политиков сменяет другую, и все они взахлеб в период выборной страды обещают нам некие преобразования, прорывы в экономике, реформы. Но стоит им встать у руля государства, как возникает масса непреодолимых препятствий, которые якобы мешают им реализовать предвыборные посулы. Как только их начинают этим попрекать, то чаще всего они ссылаются на предыдущих, дескать они до такой степени все развалили, что нужно время, чтобы остановить коллапс. Называют разные сроки. Кто три года, кто больше, кто просит переизбрать на еще один срок. Но жизнь у народа как не становилась лучше, так и не становится. Хуже того – уровень благосостояния падает и падает.Срочно нужно чудоИ вот тут нужно практически чудо. Какой-то революционный взгляд. Какие-то действенные реформы. И на самом деле, нужно время. Но жить людям надо и сейчас, и завтра, и послезавтра. Все это усугубляется резким скачком цен сперва на топливо и совсем скоро на потребляемую электроэнергию. Почему так произошло, что у нас вдруг взлетели цены на бензин и солярку, ни один из действующих чиновников до сих пор не дал вразумительный ответ. Ссылки на обстановку в мире, транспортный коллапс, на возросшее потребление не очень убедительны. Разве не мы прошли через настоящую экономическую блокаду в конце двадцатого века? Я, как бывший таможенник, хорошо помню, как мы открывали границу танкерам с топливом на рейде, как они ждали разгрузку неделями, как грузинские пираты перехватывали наши грузы. Даже тогда у нас были вменяемые цены. Что уж говорить о том, что были времена, когда на наших заправках бензин был дешевле, чем у соседей в Сочи. Мы же помним очереди на заправках близ поста Псоу, когда автотуристы перед тем как уехать в Россию, заправлялись до горловины, чтобы сэкономить. Наш стратегический союзник входил в наше положение и даже предусмотрел определенный лимит топлива, поставляемого в Абхазию без вывозных пошлин. Минимальные местные налоги и ввозные пошлины, все это вкупе давало возможность выдерживать цены на топливо на 10-12 процентов ниже, чем у соседей. Это же было. И не так давно. Что надо было сделать или хуже – не сделать, чтобы в течение года-полутора у нас взлетели цены аж на 50 процентов и больше? У меня есть на этот счет мысли, но не буду их озвучивать, так как не обладаю полной и объективной информацией, чтобы делать категоричные выводы.Денег нет, но вы держитесьНи для кого не секрет, что скачок цен на топливо станет неким триггером для резкого всплеска цен на продуты питания и на почти все виды услуг. И мы это уже наблюдаем. Вместо того, чтобы предпринять какие-то неотложные меры, чтобы смягчить удар по кошельку граждан, правительство решило еще и на электроэнергию поднять тариф, ни много ни мало больше, чем в два раза. У нас собираемость и без того была на низком уровне, рискну предположить, что еще упадет, но это перспективы.Встает резонный вопрос, что малоимущим слоям населения, пенсионерам и бюджетникам нужны компенсации, которые помогут им менее болезненно пройти через этот ценовой стресс. Власти по-прежнему разводят руками, ссылаясь на ограниченность нашего бюджета, и опять винят предшественников. А может, лучше будет оказать народу реальную помощь, сократив свои расходы? Расходы на содержание чиновничьего аппарата. Самый простой вариант. Гляньте на количество служебных автомобилей у чиновников и какого они класса. Их слишком много, непомерно. Пора умерить амбиции и начать с этого. Может, это будет настоящим первым шагом к выполнению своих обещаний. Я глубоко убежден, что автопарк чиновников можно сократить наполовину точно, а лучше на две трети. Мы же знаем, что большую часть своего времени они проводят в кабинетах. Легче правительству обзавестись одним служебным микроавтобусом, который будет привозить министров, их замов на работу и развозить по домам, если уж так это необходимо. Можно оставить две-три машины для служебных поездок по республике. А там пусть договариваются, кому и в какие дни необходимо. Высвободившиеся автомобили надо продать с аукциона, а вырученные средства надо распределить на выплаты малоимущим и автотранспортникам, чтобы те удерживали цены на проезд. Не слишком ли мы шикарно живем в такое сложное время? Пора пересмотреть свои приоритеты и затраты. Мы даже представить себе не можем, какое это бремя для нашего бюджета, содержать служебные автомобили, платить зарплаты водителям, сжигать ГСМ, ремонтировать. Нельзя трогать только оперативные службы, медицину, МЧС. Во всех остальных случаях нужно кардинальное сокращение автопарка. Это будет первым шагом навстречу народу, от слов к делу.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, экономика, цены, продукты, мнение, топливо, электричество