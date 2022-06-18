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Российские путевые машины модернизируют железные дороги ЕАЭС и Узбекистана

Российские путевые машины модернизируют железные дороги ЕАЭС и Узбекистана

Производители российских путевых машин успели критически снизить долю импорта в своей технике. 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T09:00+0300

2022-06-18T09:00+0300

2022-06-18T12:20+0300

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О перспективах этого направления Sputnik рассказал генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин.Производители тяжелых российских путевых машин готовятся осваивать новые заказы от РЖД. Если раньше от них требовалось 50 машин в год, теперь необходимо выходить на показатель в 150 штук. Ежегодный бюджет на закупку машин российского производства с 2025 года и далее будет доходить до 80 млрд рублей.Для модернизации российских железных дорог необходима техника отечественного производства. Кратное увеличение спроса на подобную технику может обеспечить как ОАО "РЖД", которое планирует увеличивать свой парк в рамках правительственных программ по развитию железнодорожных путей, так и партнеры на постсоветском пространстве. Железнодорожная инфраструктура этих стран имеет общие особенности, поэтому для ее модернизации российская техника подходит оптимально.В настоящий момент российские тяжёлые путевые машины стоят на рынке порядка $5-10 млн. На производство каждой из них уходит минимум полгода. Российская техника существенно дешевле западных аналогов и отличается лучшей производительностью, позволяя осуществлять замену полотна в короткие сроки."Без тяжелых путевых машин поменять железнодорожную инфраструктуру невозможно. Каждая из железных дорог имеет свои особенности. Что касается российских железных дорог – это очень высокая грузонапряженность, и, соответственно, условия для ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры крайне жесткие. У нас, в лучшем случае, два пути, а то и один путь. Это не Европа, где, как правило три пути, один для ремонта, два – для встречного движения. Поэтому фактически ремонты происходят в закрытые технологические окна, это является фактором по ограничению путевой способности, поэтому производительность путевых комплексов важна, как нигде, - рассказал Sputnik генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин в кулуарах ПМЭФ.Интенсивность грузопотока выросла и в странах ЕАЭС, и в среднеазиатских республиках. Группа компаний "ПТК" активно ведет переговоры с казахстанскими партнерами из "Камкор Менеджмент". В 2022 году в Казахстан будет отправлена российская машина по выправке пути, уплотнению и отделке балластной призмы ВПО-С, произведенная на "Тулажелдормаш". Она будет использоваться для опытной эксплуатации. В "ПТК" перспективы казахского рынка до 2025 года оценивают в 20 машин."Инфраструктура Казахстана не справляется со все возрастающим текущим грузооборотом, и готовится сейчас к модернизации", - объясняет Силкин.По его словам, российскими путевыми машинами активно интересуются в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Идут контакты с индийскими компаниями. Они, по словам Силкина, интересны российским производителям: в последнее время объемы ремонта железных дорог в Индии серьезно возросли. Однако пока, чтобы справляться с внутренним спросом, отрасль начинает активно проводить модернизацию производства и накапливать новые мощности."Прелесть ситуации, что мы сейчас с большим трудом удовлетворяем внутренние потребности. У нас идут обращения по машинам, а мы не можем выполнить в полном объеме запросы российских партнеров", - говорит Александр Силкин.Преимущество новой российской техники в том, что уже сейчас в себестоимости каждой российской машины, обслуживающей железную дорогу, импортные комплектующие составляют не более 10%. Задача, которую собираются решать в холдинге к 2025 году, - выйти на долю импорта в изделии в 2-3%, а закупки из недружественных стран исключить полностью."Последние 5-7 лет мы полностью отказались от машин производства лидера мирового европейского Plasser & Theurer. Фактически сегодня те машины, которые имеются в парке РЖД, мы успешно замещаем. Наша задача - до 2025 года полностью замкнуть технологию,и обходиться российскими технологиями", - объясняет Силкин.Лидеры мирового рынка путевых машин – США, Европа и Россия. Две трети потребностей рынка раньше обеспечивали европейские компании, в том числе и Plasser & Theurer. В Россия сейчас есть несколько крупных производителей. Одна из них - группа компаний "ПТК" - на полях ПМЭФ-2022 подписала соглашение с "Трансмашхолдингом", одним из лидеров железнодорожного машиностроения, о сотрудничестве в области разработки и производства современной высокопроизводительной путевой техники мирового уровня и внедрения новых отечественных технологий ремонта и содержания железнодорожной инфраструктуры.

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