https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/gumanitarnaya-missiya-v-mchs-abkhazii-rasskazali-o-rabote-na-donbasse-1039888869.html
Гуманитарная миссия: в МЧС Абхазии рассказали о работе на Донбассе
Гуманитарная миссия: в МЧС Абхазии рассказали о работе на Донбассе
Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в ЛНР с гуманитарной миссией 13 июня. Командировка абхазских спасателей продлилась две... 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T13:20+0300
2022-06-29T13:20+0300
2022-06-29T13:20+0300
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная гуманитарной миссии абхазских спасателей в Луганской Народной Республике.Квициния добавил, что Абхазия продолжит сотрудничать с ЛНР и ДНР и, возможно, в случае необходимости будет отправлять на Донбасс подобные миссии.Ранее МЧС Абхазии занималось только доставкой гуманитарных грузов, на этот же раз абхазские спасатели были задействованы в разборе завалов после бомбежек и разминировании территорий, подчеркнул Квициния."Поездка была на две недели. Мы поехали туда в качестве волонтеров, заранее определились какие специалисты именно нужны, что мы можем сделать. Опасность заключалась в том, что города, в которых мы проводили работы, обстреливались", - заметил министр.Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов отметил, что раненых на Донбассе очень много, и практически у всех раны носят минно-взрывной характер."До этого мы были в Донецке, практически сутками оперировали, не уходили из госпиталя, жили прямо там и оказывали посильную помощь. Минно-взрывные травмы отличаются от всех остальных, это обширные, рваные, раздавленные раны, поэтому раненые были "тяжелые", доходило до ампутации конечностей", - рассказал Гоов.Начальник пиротехнического отдела МЧС Абхазии Рамиз Цугба в свою очередь рассказал, что каждое утро абхазские спасатели выезжали на место работы с группой саперов из Луганска."Мы выезжали на освобожденные территории, туда где ранее стояли украинские войска, боеприпасов было очень много. Была большая разновидность боеприпасов, включая и запрещенные, которые украинская армия использовала против мирного населения. Минных полей очень много, едешь вдоль дороги, слева и справа загорожено, знаки стоят о том, что заминировано. На минные поля мы не выходили, занимались сбором боеприпасов", - отметил Цугба.Начальник поисково-спасательного отряда Очамчыры Мурман Пачулия оценил ситуацию в Луганской Народной Республике как тяжелую, и добавил, что представители МЧС Абхазии провели большую работу."На следующий день после приезда мы проводили аварийно-спасательные работы в городе Стаханов Луганской Народной Республики на стадионе "Победа", который был разрушен 9 июня ударами ВСУ, в результате погибло 27 человек. Наши ребята занимались расчисткой территории, вывозом боеприпасов, затем спасатели направились на помощь в другие направления", - сказал Пачулия.Кроме вклада, который абхазские спасатели вносили в ликвидацию последствий военных действий, они оказали жителям ЛНР и гуманитарную помощь. Они привезли в Луганск десять тонн жизненно важного груза, в основном продуктов питания: круп, тушенки, подсолнечного масла и питьевой воды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/lev-kvitsiniya-posetil-prifrontovuyu-zonu-v-lnr-1039666521.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/adleyba-o-bezhentsakh-iz-donbassa-v-abkhazii-zamenit-dom-my-ne-mozhem-kak-by-ni-staralis--1039869703.html
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Гуманитарная миссия: в МЧС Абхазии рассказали о работе на Донбассе
Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в ЛНР с гуманитарной миссией 13 июня. Командировка абхазских спасателей продлилась две недели.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная гуманитарной миссии абхазских спасателей в Луганской Народной Республике.
"Наша крайняя поездка в ЛНР была непростой, так как там, где мы проводили определенную работу, было небезопасно, потому что велись обстрелы. Но при этом ребята делали все возможное при разминировании и разборе завалов, поэтому я очень благодарен своим коллегам за проделанную работу", - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.
Квициния добавил, что Абхазия продолжит сотрудничать с ЛНР и ДНР и, возможно, в случае необходимости будет отправлять на Донбасс подобные миссии.
Ранее МЧС Абхазии занималось только доставкой гуманитарных грузов, на этот же раз абхазские спасатели были задействованы в разборе завалов после бомбежек и разминировании территорий, подчеркнул Квициния.
"Поездка была на две недели. Мы поехали туда в качестве волонтеров, заранее определились какие специалисты именно нужны, что мы можем сделать. Опасность заключалась в том, что города, в которых мы проводили работы, обстреливались", - заметил министр.
Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов отметил, что раненых на Донбассе очень много, и практически у всех раны носят минно-взрывной характер.
"До этого мы были в Донецке, практически сутками оперировали, не уходили из госпиталя, жили прямо там и оказывали посильную помощь. Минно-взрывные травмы отличаются от всех остальных, это обширные, рваные, раздавленные раны, поэтому раненые были "тяжелые", доходило до ампутации конечностей", - рассказал Гоов.
Начальник пиротехнического отдела МЧС Абхазии Рамиз Цугба в свою очередь рассказал, что каждое утро абхазские спасатели выезжали на место работы с группой саперов из Луганска.
"Мы выезжали на освобожденные территории, туда где ранее стояли украинские войска, боеприпасов было очень много. Была большая разновидность боеприпасов, включая и запрещенные, которые украинская армия использовала против мирного населения. Минных полей очень много, едешь вдоль дороги, слева и справа загорожено, знаки стоят о том, что заминировано. На минные поля мы не выходили, занимались сбором боеприпасов", - отметил Цугба.
Начальник поисково-спасательного отряда Очамчыры Мурман Пачулия оценил ситуацию в Луганской Народной Республике как тяжелую, и добавил, что представители МЧС Абхазии провели большую работу.
"На следующий день после приезда мы проводили аварийно-спасательные работы в городе Стаханов Луганской Народной Республики на стадионе "Победа", который был разрушен 9 июня ударами ВСУ, в результате погибло 27 человек. Наши ребята занимались расчисткой территории, вывозом боеприпасов, затем спасатели направились на помощь в другие направления", - сказал Пачулия.
Кроме вклада, который абхазские спасатели вносили в ликвидацию последствий военных действий, они оказали жителям ЛНР и гуманитарную помощь. Они привезли в Луганск десять тонн жизненно важного груза, в основном продуктов питания: круп, тушенки, подсолнечного масла и питьевой воды.