https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/nadezhnye-rebyata-ne-podvedut-nashi-na-donbasse-1039880018.html

"Надежные ребята, не подведут!": наши на Донбассе

"Надежные ребята, не подведут!": наши на Донбассе

В рядах добровольцев из всех стран СНГ, отправившихся на Донбасс, чтобы защищать жителей ДНР и ЛНР, есть и выходцы из Абхазии. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T09:40+0300

2022-06-29T09:40+0300

2022-06-29T09:40+0300

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Скажу честно, последние три-четыре месяца я просто "заболел" темой специальной военной операции России на Украине. И не мудрено. После нашей Отечественной войны народа Абхазии я, вполне миролюбивый человек, стал чаще остальных смотреть фильмы о войне. Видимо, участие в боевых действиях сильно влияет на психику человека. От этой зависимости надо долго и упорно лечиться у квалифицированных психологов. Но откуда такая роскошь? Нам всегда было не до себя. Надо было выживать, строить государство, содержать семью, помогать родным и близким. Конечно, это не прошло бесследно. Дети нарекли меня Энди Андерсеном. Это такой мультяшный герой, который по любому поводу начинает вспоминать о боевых буднях.Если кто-то настолько наивен и до сих пор это не понял, я ему даже немного завидую. Иногда лучше не понимать происходящее, так порой легче жить. Мир после 24 февраля 2022 года изменился навсегда. Нас ждут новые реалии, и что и как будет даже в ближайшей перспективе, сложно предугадать.Абхазы – наши братьяИсточником информации о событиях на Украине являются и новостные сводки, и телеграмм-каналы, и блогеры. У меня даже распорядок дня привязан к этому. Обзор новостей с утра, потом в течение дня и обязательно к вечеру. Взял за правило смотреть диаметрально противоположную информацию, чтобы попытаться сделать свой собственный вывод о происходящем.Вот именно так я накопал в сети блог "Русский дом" простого донецкого парня , который с головой влился в события. Он не солдат, скорее его, можно считать волонтером. Через соцсети он собирает материальную помощь защитникам Донбасса и затем развозит по самым горячим точкам. Меня поразило несколько моментов. Конечно, количество просмотров - каждый его ролик собирал аудиторию за пятьсот тысяч. Он отчитывался перед своими зрителями о полученных средствах, о том, что закуплено и кому и где это вручили. Там и беспилотники, и амуниция, и генераторы тока, и рации, и тепловизоры и много другого, очень необходимого бойцам на фронте. В процессе выполнения этой полезной и очень опасной миссии он общается с солдатами на передовой, из первых уст получает самую достоверную информацию. И в каждом ролике делится самыми горячими новостями с фронта. Очень простым языком, но достаточно информативно.Когда я очередной раз просматривал его новый ролик, мое внимание привлекло то, что он рассказывает об Авдеевке. Жители Абхазии с особым интересом впитывают информацию об этом укрепрайоне ВСУ, ведь именно там находятся наши добровольцы.Блогер популярно обрисовал сложившуюся там ситуацию и вдруг начал рассказывать о батальоне "Пятнашка", о его командире Ахре Авидзба. Даже не могу вам передать мои эмоции, как было приятно слышать от жителя Донбасса слова благодарности в адрес наших ребят. "Абхазы - наши братья, чтобы вы понимали. Они с 2014 года стояли рядом с нами. И сейчас, когда нам стало трудно, они незамедлительно приехали. И воюют на самых сложных участках. Надежные ребята, не подведут!"Вместо тысячи словМнение этого человека дорогого стоит. Он передал свое мысли и чаяния всем тем, кому небезразлична судьба Донбасса, судьба России. Уж его уличить в ангажированности точно нельзя. И очень важно, что люди знают, что Абхазия верна своему союзническому долгу. Наши добровольцы, рискуя жизнью и здоровьем, показывают, что сейчас нет никаких оттенков, что сейчас, как никогда, важно выбрать сторону. И мы не имеем права быть неблагодарными нашему стратегическому союзнику за признание нашей государственности, за то что нас прикрыли от агрессивных помыслов враждебной Грузии. Именно в такие моменты познается настоящая дружба. Декламировать красивые слова это одно, а встать в ряды защитников интересов - это совершенно другое. И пусть этих добровольцев не так много, но об этом говорят на новостных каналах, у наших бойцов берут интервью, они на слуху. Именно таким образом можно развеять иллюзию, что весь мир на стороне Украины. Это далеко не так.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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