https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/bzhaniya-prinyal-maslova-v-sukhume-1039946623.html
Бжания принял Маслова в Сухуме
Бжания принял Маслова в Сухуме
Российская делегация во главе с руководителем Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в... 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T21:05+0300
2022-06-30T21:05+0300
2022-06-30T21:38+0300
в абхазии
новости
абхазия
россия
экономика
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1e/1039945232_0:114:1499:957_1920x0_80_0_0_0407690d965bce93a6df2e1a87ff753c.jpg
СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.Маслов признался, что в последний раз был в Абхазии 15 лет назад, и за это время в республике многое сделано. Он отметил, что уже успел посетить ряд объектов, созданных с помощью программы льготного кредитования, поговорить с проектировщиками и владельцами.В пятницу, 1 июля, планируется серия рабочих встреч Маслова с правительством республики и спикером Парламента.Бжания поблагодарил Маслова за поддержку и подарил лимитированную коллекцию серебряных монет Банка Абхазии с изображениями персонажей произведений Фазиля Искандера.Российская делегация во главе с руководителем Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в Абхазию 30 июня. На российско-абхазской границе вице-президент Бадра Гунба провел закрытое совещание с Масловым по вопросам упрощения пересечения границы.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1e/1039945232_36:0:1464:1071_1920x0_80_0_0_868e9c8d279ce68c1ffe8b9124c1abf5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия, россия, экономика, общество, политика
Бжания принял Маслова в Сухуме
21:05 30.06.2022 (обновлено: 21:38 30.06.2022)
Российская делегация во главе с руководителем Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в Абхазию.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.
Маслов признался, что в последний раз был в Абхазии 15 лет назад, и за это время в республике многое сделано. Он отметил, что уже успел посетить ряд объектов, созданных с помощью программы льготного кредитования
, поговорить с проектировщиками и владельцами.
В пятницу, 1 июля, планируется серия рабочих встреч Маслова с правительством республики и спикером Парламента.
"Основное, это сделать все, чтобы Абхазия развивалась уверенно, стабильно, вышла к 2025 году на показатели федерального округа. Наша общая задача - убрать те препятствия, которые мешают развитию", - сказал он.
Бжания поблагодарил Маслова за поддержку и подарил лимитированную коллекцию серебряных монет Банка Абхазии
с изображениями персонажей произведений Фазиля Искандера.
Российская делегация во главе с руководителем Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в Абхазию 30 июня. На российско-абхазской границе вице-президент Бадра Гунба провел закрытое совещание
с Масловым по вопросам упрощения пересечения границы.