https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/bzhaniya-prinyal-maslova-v-sukhume-1039946623.html

Бжания принял Маслова в Сухуме

Бжания принял Маслова в Сухуме

Российская делегация во главе с руководителем Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в... 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T21:05+0300

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.Маслов признался, что в последний раз был в Абхазии 15 лет назад, и за это время в республике многое сделано. Он отметил, что уже успел посетить ряд объектов, созданных с помощью программы льготного кредитования, поговорить с проектировщиками и владельцами.В пятницу, 1 июля, планируется серия рабочих встреч Маслова с правительством республики и спикером Парламента.Бжания поблагодарил Маслова за поддержку и подарил лимитированную коллекцию серебряных монет Банка Абхазии с изображениями персонажей произведений Фазиля Искандера.Российская делегация во главе с руководителем Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в Абхазию 30 июня. На российско-абхазской границе вице-президент Бадра Гунба провел закрытое совещание с Масловым по вопросам упрощения пересечения границы.

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