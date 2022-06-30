https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/volvach-prokommentiroval-itogi-rabochego-vizita-v-abkhaziyu-1039918848.html

Вольвач прокомментировал итоги рабочего визита в Абхазию

Вольвач прокомментировал итоги рабочего визита в Абхазию

Делегация министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию 28 июня и проинспектировала объекты... 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T13:08+0300

2022-06-30T13:08+0300

2022-06-30T13:10+0300

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Замглавы минэкономразвития России Дмитрий Вольвач подвел итоги рабочего визита в Абхазию в интервью Абхазскому телевидению.Он отметил, что российская и абхазская стороны постоянно находятся на связи по чувствительным вопросам развития республики. Среди направлений, по которым уже достигнуты договоренности, чиновник назвал:По словам Вольвача, уже согласована и подготовлена к подписанию сторонами новая Инвестпрограмма содействия развитию Абхазии на 2023-2025 годы.Делегация министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию во вторник, 28 июня, и вместе с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган посетила объекты Инвестпрограммы. В их числе полигон бытовых отходов в селе Кацикыт в Гулрыпшском районе, подстанция "Алахадзы" и международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинба. Затем Вольвач встретился в Сухуме с президентом Абхазии Асланом Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/dmitriy-volvach-posetil-obekty-vosstanavlivaemye-v-abkhazii-za-schet-investprogrammy-1039883647.html

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