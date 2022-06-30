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Вольвач прокомментировал итоги рабочего визита в Абхазию
Вольвач прокомментировал итоги рабочего визита в Абхазию
Делегация министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию 28 июня и проинспектировала объекты... 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T13:08+0300
2022-06-30T13:08+0300
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Замглавы минэкономразвития России Дмитрий Вольвач подвел итоги рабочего визита в Абхазию в интервью Абхазскому телевидению.Он отметил, что российская и абхазская стороны постоянно находятся на связи по чувствительным вопросам развития республики. Среди направлений, по которым уже достигнуты договоренности, чиновник назвал:По словам Вольвача, уже согласована и подготовлена к подписанию сторонами новая Инвестпрограмма содействия развитию Абхазии на 2023-2025 годы.Делегация министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию во вторник, 28 июня, и вместе с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган посетила объекты Инвестпрограммы. В их числе полигон бытовых отходов в селе Кацикыт в Гулрыпшском районе, подстанция "Алахадзы" и международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинба. Затем Вольвач встретился в Сухуме с президентом Абхазии Асланом Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/dmitriy-volvach-posetil-obekty-vosstanavlivaemye-v-abkhazii-za-schet-investprogrammy-1039883647.html
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Вольвач прокомментировал итоги рабочего визита в Абхазию
13:08 30.06.2022 (обновлено: 13:10 30.06.2022)
Делегация министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию 28 июня и проинспектировала объекты Инвестпрограммы.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik.
Замглавы минэкономразвития России Дмитрий Вольвач подвел итоги рабочего визита в Абхазию в интервью
Абхазскому телевидению.
Он отметил, что российская и абхазская стороны постоянно находятся на связи по чувствительным вопросам развития республики. Среди направлений, по которым уже достигнуты договоренности, чиновник назвал:
повышение зарплат бюджетникам
и средней зарплаты по республике;
волатильность цен на нефтепродукты;
запуск серьезных "якорных" инвестпроектов, которые позволят модернизировать основные отрасли экономики Абхазии и привлечь серьезные инвестиции;
развитие санаторно-курортного кластера;
возобновление авиасообщения;
расширение пропускной способности КПП "Псоу".
По словам Вольвача, уже согласована и подготовлена к подписанию сторонами новая Инвестпрограмма содействия развитию Абхазии на 2023-2025 годы.
Делегация министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию во вторник, 28 июня, и вместе с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган посетила объекты Инвестпрограммы. В их числе полигон бытовых отходов в селе Кацикыт в Гулрыпшском районе, подстанция "Алахадзы" и международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинба. Затем Вольвач встретился
в Сухуме с президентом Абхазии Асланом Бжания.