https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/poterya-dlya-abkhazii-evgeniy-palant-i-ego-vklad-v-razvitie-kultury-i-biznesa-1039954489.html

Потеря для Абхазии: Евгений Палант и его вклад в развитие культуры и бизнеса

Потеря для Абхазии: Евгений Палант и его вклад в развитие культуры и бизнеса

Известный российский и абхазский бизнесмен и меценат Евгений Палант был найден мертвым в Подмосковье 27 июня. 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T14:25+0300

2022-07-01T14:25+0300

2022-07-01T14:25+0300

в абхазии

бизнес

культура

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О том, какую помощь он оказывал в развитии культуры и экономики Абхазии, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikПечальная вестьИнформация о том, что 48-летний Евгений Палант и его супруга были найдены мертвыми в поселке Заречье в Одинцовском городском округе Подмосковья, появилась вечером 27 июня. Сотрудники Следственного комитета России обнаружили тела в запертой изнутри квартире с многочисленными ножевыми ранениями – возбуждено уголовное дело об убийстве.Эту весть в Абхазии восприняли с большой печалью, так как бизнесмен оказывал поддержку в развитии культуры и предпринимательства. Палант был членом наблюдательного совета сотовой компании "А-Мобаил". Генеральный директор компании Борис Барциц выразил глубокую скорбь в связи с трагическим событием.Коллектив "А-Мобаил" в своем соболезновании отметил, что не стало человека, который был идейным вдохновителем, талантливым руководителем и душой компании."Каждый, кому посчастливилось знать его, понимает, какого гениального человека потерял "А-мобаил", и какого друга утратила Абхазия. Мы всегда восхищались тем, как Евгений Яковлевич любил нашу страну. Он искренне болел за ее судьбу и сделал так много для развития экономики и культуры, что навеки впечатал свое имя в историю", – говорится в тексте.1 июля в центральном офисе "А-Мобил" состоялась траурная церемония прощания с Евгением Палантом. Коллеги бизнесмена вспоминали о нем, как об эффективном руководителе и человеке с высокими моральными качествами.Поддержка культурыПомимо ведения бизнеса, Палант в Абхазии поддерживал культуру, в частности РУСДРАМ имени Фазиля Искандера. В сообщении театра говорится, что коллектив понес невосполнимую и страшную потерю.Куратор международного фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека", руководитель ЦВЗ Эльвира Арсалия в интервью радио Sputnik отметила, что говорить в прошедшем времени о Евгении Паланте очень тяжело."Я думаю, что это потеря для всей Абхазии, потому, что действительно Евгений Палант был большим другом Абхазии. Мы, конечно, больше встречались, говорили о культуре, разных проектах, сегодня о нем вспоминают как о бизнесмене, руководителе, но рядом с этим всегда было меценатство, благотворительность. Он за последние годы очень большую поддержку оказал совершенно разным направлениям, и театрам и музыкальным проектам, и каким-то независимым творческим инициативам", - говорит Арсалия.Палант мог одинаково восторженно говорить о премьерах в Большом театре и музыкальных концертах в Абхазии, он был посетителем выставок в Центральном выставочном зале, добавила она.Меценат был широких взглядов и понимал, что устойчивое развитие бизнеса может быть только на территории, где есть очень высокий статус культуры, искусства, поэтому здесь все взаимосвязано, считает Арсалия."Он мог после премьеры спектакля в РУСДРАМе часа два говорить о том, почему режиссер пошел таким путем, почему актер сегодня играл так, а вчера это было иначе. Он был совершенно уникальным человеком, поэтому мы все очень скорбим. В прошлом году мы с Баталом Кобахия делали проект "Культурный перекресток", и мы его приглашали как раз для того, чтобы эту его сторону - меценатство, благотворительность - подчеркнуть. Но к сожалению, он сказал, что видит меценатство таким образом – оставаться самому в тени, но оказывать постоянную поддержку всем, кому у него получалось это делать", - рассказала она.Абхазию Евгений Палант видел, как часть мировой культуры, для многих бизнесменов – культура, это эмоциональная подпитка, которая помогает в их предпринимательской деятельности, говорит Эльвира Арсалия."Он посещал наши выставки, это всегда было в тихий день, когда нет посетителей, приходил на час, полтора часа, смотрел каждую работу. Он мог очень точно считывать какие-то ссылки, точно определять направления, которые есть у того или иного художника. Это такое редкое явление, когда человек, который занимается бизнесом, инновационными технологиями, так здорово, на экспертном уровне может говорить о стилях в живописи, об эталонном исполнении какой-то оперной партии", - сказала она.В завершении директор Центрального выставочного зала еще раз подчеркнула, что Евгений Палант был человеком высокой культуры и высоких целей, поэтому его гибель – невероятная потеря для Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/biznesmen-i-metsenat-evgeniy-palant-nayden-mertvym-v-moskve-1039855076.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/arsaliya-ob-evgenii-palante-chelovek-vysokoy-kultury-i-vysokikh-tseley---1039948868.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/khoroshiy-start-v-moskve-nachalis-gastroli-rusdrama-1038026447.html

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