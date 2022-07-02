https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/khozyayka-bolshogo-dvora-kak-suliko-iz-tkhiny-sokhranila-otchiy-dom-1039971284.html

Хозяйка большого двора: как Сулико из Тхины сохранила отчий дом

Хозяйка большого двора: как Сулико из Тхины сохранила отчий дом

Сулико Гварамия из села Тхина пожертвовала личным счастьем ради своих родителей. После смерти единственного брата она дала обет безбрачия и осталась в... 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T11:45+0300

2022-07-02T11:45+0300

2022-07-02T11:59+0300

в абхазии

абхазия

сельское хозяйство

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В Абхазии таких как Сулико называют ахаҵамҧҳәыс (та, которая сочетает в себе качества и способности как женщины, так и мужчины - прим.). Наверное, благодаря именно этим качествам она смогла сохранить дом своего отца и приумножить дело всей его жизни.Сария Кварацхелия, SputnikУ ворот большого двора нас встречают три сестры Гварамия - Тина, Сулико и Валентина.Сестры сразу же начинают заманивать в дом на чашечку кофе. В очаге же у них в это время висит котел с кипящей водой для айладж (мамалыга, заправленная молодым сыром - прим.).***Тина и Валентина возятся у очага. Сулико же с охотничьим ружьем сидит на диване. Покойные родичи смотрят на нее со стен - строгая мать уже в преклонном возрасте, отец с посохом на фоне горного водопада и добродушно улыбающийся брат.Отец Сулико, Кучыр Гварамия, в советское время в народе имел большой авторитет. Он был отменным наездником, содержал большое поголовье крупного рогатого скота и лошадей.У Кучыра было пятеро детей - сын Владимир и дочери Тина, Валентина, Римма и Сулико. Когда в 70-х единственный наследник погиб в автокатастрофе, младшая сестра Сулико взвалила на себя обязанности брата. Молодая девушка пожертвовала личным счастьем для того, чтобы заменить родителям усопшего сына.- Я просто не хотела, чтобы двери нашего дома закрылись навсегда. Когда мы провожали единственного брата в последний путь, я дала обет, что не оставлю родителей одних, буду смотреть и за ними, и за домом до конца своих дней. Сегодня я просто продолжаю дело отца, чтобы его труд не пропадал, - поясняет она.- Вы не хотели обустроить личную жизнь? Обзавестись семьей? - спрашиваю я.- Были пару претендентов, но после смерти брата мысли о замужестве уже не возникали, - немного смущенно отвечает Сулико.- А кем хотели стать до того, как выбрали животноводство? - продолжаю я допрос.- Мечтала связать жизнь со спортом. Я с детства ездила на лошадях, имела звание мастера спорта, но после смерти Владимира уже не думала о личной жизни. Я осталась дома и вместе с отцом занималась животноводством, - поясняет моя собеседница.У брата Сулико остался сын, у которого, в свою очередь, пятеро детей. Но живут они в городе и возвращаться в дедовский дом пока не торопятся.- Быть может, когда-нибудь кто-то из них захочет сюда вернуться, но пока внуки брата учатся. Оставить учебу и вернуться в село тоже неправильно, - добавляет она.Сестры Сулико вышли замуж, и уже их дети обзавелись своими детьми. Но и о младшей сестре они не забывают. Старшая, Тина живет неподалеку, частенько заглядывает в отцовский дом и даже помогает по хозяйству. Валентина, которая вышла замуж в соседнее село, тоже нередко навещает сестру. А вот Римма бывает здесь реже - она живет далеко от этих мест.***На лошади к дому подъезжает темно-русый парень. 13-летний Инал Узун-Якуб-оглы воспитывается у Сулико. Сам он родом из соседнего села Джгярда и пять лет назад познакомился с сестрами в горах. Добрая и отзывчивая Сулико пришлась ему по душе. Позже мальчик решил жить у нее. Многодетные родители Инала не стали противиться решению сына.- Почему ты решил оставить свою семью и жить здесь? Как твои родители на это реагируют? - спрашиваю я.- Когда я узнал историю Сулико, мне стало ее жаль. И я решил, что буду ей помогать. Мама иногда говорит, что хватит уже, пора возвращаться домой, но я хочу быть здесь, - отвечает мальчик.Сулико многому научила Инала - стрелять из ружья, ездить на лошади, водить машину. Но самое главное - любить дом, в котором он воспитывается. И если даже племянники не захотят вернуться в село, женщина уверена, что Инал не оставит ее родное гнездо.***Сулико беглым шагом направляется к скотному двору, который расположен через дорогу. Всего здесь 24 голов скота. Было больше, но шакалы терроризируют местных жителей.-Цыганка, Хатуна, Февралька…, - зовет она дойных коров, каждая из которых, уверяет хозяйка, знает свое имя.- Если даже корова куда-то не туда идет, я позову ее, и она возвращается. Все они знают свои имена. Я разговариваю с ними, и они будто бы что-то понимают, - с улыбкой рассказывает она и направляется к балагану, где доит коров.Из небольшой будки высовывает голову коза и сурово разглядывает пришельцев.- Это Патрон, единственная оставшаяся коза. Раньше у меня было несколько десятков коз, но после того, как в сентябре прошлого года я сломала ногу, смотреть за стадом стало тяжело. Я отдала всех коз знакомому пастуху, только Патрон остался, - поясняет Сулико и садится доить коров.- Откуда у Вас такая любовь к животным? - спрашиваю я.- Отец прививал с самого детства. Я с 12 лет занимаюсь этим. Мы вместе с сестрами помогали отцу летом гонять скот в горы, - отвечает фермерша.И сегодня Сулико и Тина сохранили эту старую абхазскую традицию - каждый год они сгоняют скот в горы. Место, куда они отправляются, называется Адвиюада (Адәыҩада - прим.). Там останавливался и их отец Кучыр.“Таких гор у вас там (в Западной Абхазии - прим.) точно нет! - с блеском в глазах восклицает Сулико, - Наши горы придают мне силы, да и для скота горный воздух очень полезен. В этом году планируем отправиться туда в июле. Но наш скот уже знает дорогу. Дважды они уже сами отправлялись в горы, но мы их возвращаем. Пока здесь с посевными не решим все дела, отправиться в годы не можем”.Помимо животноводства, Сулико занимается садом и огородом - выращивает орехи, картофель, огурцы и помидоры. Что-то она продает, что-то дарит людям просто так, что-то использует сама - как и ее отец, Сулико не очень жалует магазинные продукты.А еще Сулико вместе с Иналом выращивают кукурузу. Несколько лет назад женщина приобрела трактор, на котором сама же работает.“Раньше мы пахали землю с помощью быков, но потом мне стало сложно укрощать животных. Тогда я продала быков и купила трактор. Сестры были против, говорили, что этот трактор меня убьет, но я поступила по-своему", - рассказывает она.Сулико поясняет, что пользоваться трактором ей очень удобно - теперь ей уже не нужно кого-то просить и ждать - она сама садится за руль и вспахивает землю.

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абхазия, сельское хозяйство