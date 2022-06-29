https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/zhizn-pod-naporom-konets-zasukhi-v-sele-abgarkhuk-1039888582.html

Жизнь под напором: конец "засухи" в селе Абгархук

Жизнь под напором: конец "засухи" в селе Абгархук

В рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии в селе Абгархук Гудаутского района построили резервуар емкостью 500 кубов и впервые... 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T15:16+0300

2022-06-29T15:16+0300

2022-06-29T15:16+0300

абхазия

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

в абхазии

водоснабжение

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О том, почему в Абгархуке никогда не было централизованной подачи воды, как местные жители справлялись с "засухой", изменилась ли их жизнь после подключения к новой водопроводной магистрали и почему не все спешат к ней "пришвартовываться", читайте в материале Sputnik.Стратегический ресурсКомплекс проблем в абхазских селах во многом идентичен – это электроснабжение, дороги и вода. Теперь в Абгархуке на одно неудобство стало меньше - в начале лета завершились работы по строительству новой водопроводной магистрали.На момент съемок в Абгархуке сельчане оставались без водоснабжения около суток. Но к этим сложностям они уже привыкли - на подстраховке у них колодцы с чистой и прохладной водой, которые давно стали неотъемлемой частью каждого домовладения. Их история насчитывает десятки, а в некоторых случаях даже сотни лет.Семья Стеллы Отырба, как и многие соседи, установила в колодец электрический насос, подающий воду в дом, но при этом от альтернативного источника отказываться не стала.Она добавила, что в жаркое время года, когда колодцы истощаются, ее сыну приходилось ездить к реке Аапста и набирать воду впрок. В такой период каждая капля на вес золота, и добытую воду расходуют очень экономно - о поливе сада и огорода речь не идет.По словам Стеллы, существенной разницы в качестве воды из колодца и той, что подается по новой магистрали, она не увидела. Вода одинаково приятна на вкус и прозрачна, но в дом новую линию не запускают."Эту воду мы используем для полива сада, огорода и наполняем ею емкости. Я слышала, что из-за мощного напора у многих испортились краны и водонагреватели. Поэтому решили с этим пока повременить. Но зато мы теперь знаем, что не останемся надолго без воды", - поделилась она.Некоторые сельчане сумели сдержать поток с помощью редукторов давления воды, и этот метод оказался очень эффективным.Матильда Смыр призналась, что для выполнения бытовых дел воды требуется много. У нее большая семья – четверо детей, супруг и свекровь. Когда воды нет, ей приходится ходить к реке и стирать вещи там. А в затяжные периоды "засухи" семья была вынуждена покупать воду. Один водовоз, объема которого хватает примерно на 15 дней, им обходился в пять тысяч рублей.Купание в реке и вдохновениеТина Пальгуева и ее сестра Елена переехала в Абгархук из Самары около семи лет назад. На момент покупки дома они были готовы к разным трудностям, но не думали, что одной из них будет водоснабжение.Новость о том, что в селе появилась возможность подключиться к протянутой мимо дома водопроводной линии, они восприняли с радостью. Во дворе уже приготовлены пластиковые трубы и комплектующие. С просьбой довести дело до конца сестры планируют обратиться к соседям.Тина по профессии художник, а Елена - фотограф. Как творческие люди, они многое умеют делать своими руками. Как призналась Тина, для них не в новинку самостоятельно укладывать кафель, ламинат и проводить дома косметический ремонт. Напротив, делают они это с большим удовольствием, и атмосфера в Абгархуке их только вдохновляет."Мы объездили, наверное, пол Абхазии, но в итоги решили остаться здесь. Об Абгархуке никогда до этого не слышали и случайно попали сюда. Нас впечатлила дорога к селу, пейзажи и, к нашему счастью, продавался этот дом. Так и остались", - отметила она.Настоящим испытанием для россиянок стало прошлая зима, когда в стране действовал веерный график отключений электричества. По словам Тины, впервые за семь лет они были вынуждены уехать в Самару и переждать зиму там.Несмотря на некоторые неудобства, о своем решении переехать в Абхазию Пальгуевы не жалеют. Им нравится на новом месте, они довольны соседями, пейзажами, тем, что могут содержать разную живность, выращивать овощи на собственных грядках и срывать свежие фрукты прямо с деревьев.Аза Шамба пока о "новой" воде ничего сказать не может, так как подключиться к магистрали ее семья не успела. Необходимости особой нет – их колодец никогда не пересыхает, что в Абгархуке - большая редкость."Конечно, мы все равно будем проводить новую линию. Пока не знаем, в какую сумму нам это обойдется. Есть знакомый, который нам все посчитает и поможет выполнить эту работу. Думаю, будет хороший напор в душе и уборной. В то же время, колодец забрасывать не станем. Насос в нем без электричества не работает", - подчеркнула она.ИстокиДля обеспечения водой Абгархука по Инвестпрограмме выделили около 30 миллионов рублей. На эти деньги в самой высокой точке села построили резервуар объемом 500 кубов и провели водопроводные линии. Карта ответвлений с краткой информацией о подробностях возведения, установлена у подножья емкости.Резервуар расположен на приусадебном участке Зуки Цушба, и он был совершенно не против постройки бетонного "монстра" на своей земле. В прошлом ему приходилось возить воду на прицепе своей машины из соседнего села Дружба три или четыре раза в неделю.Вода к Цишба поступает даже раньше, чем доходит до емкости - главная водная "артерия" пролегает через двор его дома. К ней он и подключился.Как рассказал глава сельской администрации Мазик Шамба, вода берет свое начало в Дурипше и через Куланырхуа попадает в Абгархук. Место для строительства резервуара было выбрано неспроста. Высота, на которой находится емкость, позволяет воде самотеком доходить до адресатов.Шамба также вспомнил, что попытки обеспечить село централизованной подачей воды были и раньше, но успехом не увенчались."До войны здесь стояли два железных резервуара вместимостью более 200 тонн. Планировали качать воду из реки Аапста. Затем началась война, и запустить их не успели. Со временем металл заржавел, трубы сгнили, и их пришлось сдать на металлолом. На вырученные деньги купили высоковольтные столбы для села", - рассказал Шамба.Всего в Абгархуке 240 домовладений – в них живет около тысячи человек. По примерным подсчетам Шамба, к новой линии подключилось около 90% населения. Ему известны проблемы с водоснабжением, которые испытывают соседние села. В пример он привел часть Дружбы, где несколько семей все еще справляются с этой задачей своими силами.

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абхазия, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, водоснабжение