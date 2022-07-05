https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/nauchnyy-sotrudnik-tssei-oboznachila-problemy-v-sotsialnoy-sfere-abkhazii-1040071283.html
Научный сотрудник ЦСЭИ обозначила проблемы в социальной сфере Абхазии
Научный сотрудник ЦСЭИ обозначила проблемы в социальной сфере Абхазии
Видеомост Москва-Сухум на тему "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России", организованный Центром социально-экономических исследований и... 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T17:21+0300
2022-07-05T17:21+0300
2022-07-05T17:31+0300
абхазия
новости
образование
экономика
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/05/1040061360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b742d834f18cea5bd78b3bd28961cf5.jpg
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Социальная сфера Абхазии характеризуется большими проблемами в демографии, образовании, здравоохранении, на рынке труда, в пенсионном обеспечении и по выплатам пособий, сказала научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава.Коронавирусная инфекция показала, что Абхазия на первом этапе не справилась со стоящими перед нею вызовами, считает научный сотрудник ЦСЭИ. Она отметила, что система здравоохранения нуждается в коренной структурной и функциональной реорганизации. "В просвещении в Абхазии также наблюдается сокращение числа студентов средних специальных образовательных заведений, несмотря на то, что существует реальная востребованность на рынке труда в этих рабочих профессиях", – сказала Мирцхулава.Кроме того, уменьшается количество студентов высших учебных заведений. На рынке труда ситуация еще сложнее, и это прямо и косвенно влияет на условия и качество жизни населения Абхазии, добавила она.Илона Мирцхулава подчеркнула, что количество молодых людей, ищущих работу, постоянно растет. При этом число официально занятых и количество пенсионеров не соответствуют друг другу.Ситуация осложняется тем, что в Абхазии отсутствует правовая база для безработных, в республиканском законодательстве не формулировано, кто такой безработный, категория не прописана в Трудовом кодексе."Видимо, это было сделано для того, чтобы на первом этапе была возможность не платить пособия по безработице", – предположила Мирцхулава.Среднемесячная заработная плата на сегодняшний день составляет 13700 рублей, а величина прожиточного минимума – 9137 рублей. "Размер только абхазской пенсии колеблется в пределах от 1500 до 3000 рублей, и в этом смысле мы должны, конечно же, выразить слова благодарности нашим стратегическим партнерам из Российской Федерации, которые взяли на себя бремя выплачивать российскую пенсию 30 тысячам пенсионеров", - заметила она.Таким образом, нужно провести кардинальные реформы в социальной сфере, для чего необходим огромный рост собственных доходов. По данным ЦСЭИ, на эти цели в год нужно 13 миллиардов рублей."И только пенсионное обеспечение из этих средств составит 6 миллиардов рублей. То есть, это четырехкратное превышение собственных доходов нашего государственного бюджета. Поэтому наша главная задача сегодня – пересмотреть те социальные императивы, которые имеются и сложились в столь сложных экономических условиях, и приступить к реализации реформ на основе программно-целевого метода управления национальной экономикой", – сказала Мирцхулава.Она с сожалением отметила, что отраслевых программ и ведомственных целевых проектов, четко обозначенных и утвержденных, в Абхазии не существует."В декабре 2021 года президентом нашей страны подписана программа социально-экономического развития Абхазии, но, опять же, она находится на согласовании", – подчеркнула она.Мирцхулава выразила надежду на то, что социальная сфера и все ее секторы займут достойное место, и республика сдвинется вперед в этом направлении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/pensii-demografiya-migratsiya-chto-obsudili-v-press-tsentre-sputnik-1040069542.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/ankvab-i-volvach-obsudili-sotsialno-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-abkhazii-1039906152.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/delba-zayavil-o-pereraschete-zarplat-byudzhetnikov-s-nachala-goda-1039946374.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/05/1040061360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17b760f2dd9d18fc575d7d2c0af231c7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, образование, экономика
Научный сотрудник ЦСЭИ обозначила проблемы в социальной сфере Абхазии
17:21 05.07.2022 (обновлено: 17:31 05.07.2022)
Видеомост Москва-Сухум на тему "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России", организованный Центром социально-экономических исследований и информационным агентством Sputnik Абхазия, состоялся во вторник, 5 июля.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Социальная сфера Абхазии характеризуется большими проблемами в демографии, образовании, здравоохранении, на рынке труда, в пенсионном обеспечении и по выплатам пособий, сказала научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава.
Мирцхулава пояснила, что в Абхазии снизились темпы роста населения и естественного воспроизводства. Многие покидают дома в селах и уезжают в города в поиске работы. Также наблюдается миграционный отток в Россию для оформления различного рода социальных выплат.
Коронавирусная инфекция показала, что Абхазия на первом этапе не справилась со стоящими перед нею вызовами, считает научный сотрудник ЦСЭИ. Она отметила, что система здравоохранения нуждается в коренной структурной и функциональной реорганизации.
"В просвещении в Абхазии также наблюдается сокращение числа студентов средних специальных образовательных заведений, несмотря на то, что существует реальная востребованность на рынке труда в этих рабочих профессиях", – сказала Мирцхулава.
Кроме того, уменьшается количество студентов высших учебных заведений. На рынке труда ситуация еще сложнее, и это прямо и косвенно влияет на условия и качество жизни населения Абхазии, добавила она.
Илона Мирцхулава подчеркнула, что количество молодых людей, ищущих работу, постоянно растет. При этом число официально занятых и количество пенсионеров не соответствуют друг другу.
"То есть на 42 тысячи официально работающих у нас приходится 50 тысяч пенсионеров, нагрузка на работающих достаточно высока. Доля занятых в частном секторе не превышает 23% от общей численности занятости населения, то есть нагрузка, которую несет бизнес, очень значительна", – пояснила Мирцхулава.
Ситуация осложняется тем, что в Абхазии отсутствует правовая база для безработных, в республиканском законодательстве не формулировано, кто такой безработный, категория не прописана в Трудовом кодексе.
"Видимо, это было сделано для того, чтобы на первом этапе была возможность не платить пособия по безработице", – предположила Мирцхулава.
Среднемесячная заработная плата на сегодняшний день составляет 13700 рублей, а величина прожиточного минимума – 9137 рублей.
"Размер только абхазской пенсии колеблется в пределах от 1500 до 3000 рублей, и в этом смысле мы должны, конечно же, выразить слова благодарности нашим стратегическим партнерам из Российской Федерации, которые взяли на себя бремя выплачивать российскую пенсию 30 тысячам пенсионеров", - заметила она.
Таким образом, нужно провести кардинальные реформы в социальной сфере, для чего необходим огромный рост собственных доходов. По данным ЦСЭИ, на эти цели в год нужно 13 миллиардов рублей.
"И только пенсионное обеспечение из этих средств составит 6 миллиардов рублей. То есть, это четырехкратное превышение собственных доходов нашего государственного бюджета. Поэтому наша главная задача сегодня – пересмотреть те социальные императивы, которые имеются и сложились в столь сложных экономических условиях, и приступить к реализации реформ на основе программно-целевого метода управления национальной экономикой", – сказала Мирцхулава.
Она с сожалением отметила, что отраслевых программ и ведомственных целевых проектов, четко обозначенных и утвержденных, в Абхазии не существует.
"В декабре 2021 года президентом нашей страны подписана программа социально-экономического развития Абхазии, но, опять же, она находится на согласовании", – подчеркнула она.
Мирцхулава выразила надежду на то, что социальная сфера и все ее секторы займут достойное место, и республика сдвинется вперед в этом направлении.