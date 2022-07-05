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Научный сотрудник ЦСЭИ обозначила проблемы в социальной сфере Абхазии

Научный сотрудник ЦСЭИ обозначила проблемы в социальной сфере Абхазии

Видеомост Москва-Сухум на тему "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России", организованный Центром социально-экономических исследований и... 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T17:21+0300

2022-07-05T17:21+0300

2022-07-05T17:31+0300

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Социальная сфера Абхазии характеризуется большими проблемами в демографии, образовании, здравоохранении, на рынке труда, в пенсионном обеспечении и по выплатам пособий, сказала научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава.Коронавирусная инфекция показала, что Абхазия на первом этапе не справилась со стоящими перед нею вызовами, считает научный сотрудник ЦСЭИ. Она отметила, что система здравоохранения нуждается в коренной структурной и функциональной реорганизации. "В просвещении в Абхазии также наблюдается сокращение числа студентов средних специальных образовательных заведений, несмотря на то, что существует реальная востребованность на рынке труда в этих рабочих профессиях", – сказала Мирцхулава.Кроме того, уменьшается количество студентов высших учебных заведений. На рынке труда ситуация еще сложнее, и это прямо и косвенно влияет на условия и качество жизни населения Абхазии, добавила она.Илона Мирцхулава подчеркнула, что количество молодых людей, ищущих работу, постоянно растет. При этом число официально занятых и количество пенсионеров не соответствуют друг другу.Ситуация осложняется тем, что в Абхазии отсутствует правовая база для безработных, в республиканском законодательстве не формулировано, кто такой безработный, категория не прописана в Трудовом кодексе."Видимо, это было сделано для того, чтобы на первом этапе была возможность не платить пособия по безработице", – предположила Мирцхулава.Среднемесячная заработная плата на сегодняшний день составляет 13700 рублей, а величина прожиточного минимума – 9137 рублей. "Размер только абхазской пенсии колеблется в пределах от 1500 до 3000 рублей, и в этом смысле мы должны, конечно же, выразить слова благодарности нашим стратегическим партнерам из Российской Федерации, которые взяли на себя бремя выплачивать российскую пенсию 30 тысячам пенсионеров", - заметила она.Таким образом, нужно провести кардинальные реформы в социальной сфере, для чего необходим огромный рост собственных доходов. По данным ЦСЭИ, на эти цели в год нужно 13 миллиардов рублей."И только пенсионное обеспечение из этих средств составит 6 миллиардов рублей. То есть, это четырехкратное превышение собственных доходов нашего государственного бюджета. Поэтому наша главная задача сегодня – пересмотреть те социальные императивы, которые имеются и сложились в столь сложных экономических условиях, и приступить к реализации реформ на основе программно-целевого метода управления национальной экономикой", – сказала Мирцхулава.Она с сожалением отметила, что отраслевых программ и ведомственных целевых проектов, четко обозначенных и утвержденных, в Абхазии не существует."В декабре 2021 года президентом нашей страны подписана программа социально-экономического развития Абхазии, но, опять же, она находится на согласовании", – подчеркнула она.Мирцхулава выразила надежду на то, что социальная сфера и все ее секторы займут достойное место, и республика сдвинется вперед в этом направлении.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/ankvab-i-volvach-obsudili-sotsialno-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-abkhazii-1039906152.html

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