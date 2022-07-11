https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/amerikanskie-rakety-atacms-unichtozhat-ukrainskuyu-gosudarstvennost-1040195985.html

Американские ракеты ATACMS уничтожат украинскую государственность

Американские ракеты ATACMS уничтожат украинскую государственность

Поставки высокотехнологичного западного вооружения киевскому режиму затягивают боевые действия, приводят к массовым потерям живой силы и боевой техники ВСУ, и... 11.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-11T20:10+0300

2022-07-11T20:10+0300

2022-07-11T20:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Американские тактическое ракеты не спасают – обрекают на уничтожение десятки тысяч украинских военнослужащих и марионеточную, нацистскую "украинскую государственность", несовместимую с национальной безопасностью РФ.Президент США Джозеф Байден 9 июля поручил выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 400 млн долларов. Пентагон уточнил, что в новый "пакет" войдут четыре комплекса РСЗО HIMARS (HighMobilityArtilleryRocketSystems) и боеприпасы к ним.Высокопоставленный представитель Минобороны США сообщил журналистам, что американская РСЗО "особенно важна и эффективна" для украинских войск в Донбассе – для ударов по российским объектам "за линией фронта", поэтому США увеличили количество HIMARS и боеприпасов для этих систем.После передачи новой партии оружия ВСУ смогут использовать 12 установок HIMARS, однако важнее качество реактивных снарядов. С учетом катастрофического положения украинских войск в Донбассе, высока вероятность поставок киевскому режиму "спасительных" тактических ракет ATACMS (один из модулей HIMARS) дальностью до 300 км.Американские ракеты позволяют ВСУ наносить удары по важным объектам в Донбассе и на значительной территории российских регионов, включая Смоленск, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Севастополь и даже Крымский мост. Вашингтон толкает киевский режим к катастрофическим для Украины сценариям.Информация издания FinancialTimes о том, что США передадут Украине боеприпасы HIMARS с дальностью до 300 км можно считать легализацией состоявшейся поставки. Украинские паблики открыто связывают недавние точные удары ВСУ по арсеналам российских войск в Донбассе с получением новых боеприпасов, данных спутниковой разведки НАТО и закреплением за каждой установкойHIMARS нескольких кадровых военнослужащих США (не наемников), которые непосредственно управляют пуском ракет.Для чего выдают военные тайны? Публикация подробностей взаимодействия Пентагона и ВСУ отражает намерение киевского режима втянуть США и НАТО в прямой военный конфликт с Россией, то есть выжить любой ценой. Однако в Европе не все готовы умереть за украинский проект Вашингтона.Британский аналитик, бывший офицер военной разведки, Фрэнк Лэдвидж в публикации в AsianTimesотмечает, что РФ достигает целей спецоперации, и предсказывают неизбежное военное поражение Украины, несмотря на поставки западного оружия. Альтернативой может быть лишь "боевая ничья" в глобальном ядерном конфликте США и России., однако во всех случаях, Украина для Запада – расходный материал, "сопутствующие потери".Диагностика и лечениеКроме обретения американских комплексов РСЗО, киевский режим согласовал с Пентагоном поставки в августе зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS (разработка США и Норвегии), обещанные Джозефом Байденом в начале июля. На Банковой безрассудно требуют тысячи западных артиллерийских систем, танков и самолетов, стремятся организовать четвертую волну всеобщей мобилизации, чтобы под руководством натовских генералов многие месяцы (или годы) вести боевые действия (фактически – убивать десятки тысяч сограждан) за американские интересы и деньги.Количество ракетных ударов по российским объектам увеличивается. Украинские диверсионные группы все чаще действуют в приграничных районах РФ и на подконтрольных российским войскам территориях. Цель ВСУ и НАТО – посеять панику среди мирных жителей.Для гарантированной защиты территории РФ и республик Донбасса от прилетов "украинских" тактических ракетHIMARSроссийским войскам необходимо освободить всю территорию "Незалежной". Других вариантов безопасности нет. Гипотетическое перемирие проблему не решит, и завтра будет жестче, чем сегодня. Российская эшелонированная система ПВО во Львовской и Волынской областях наверняка будет надежнее существующей конфигурации на Херсонщине и в Запорожье.Да и сопредельной союзной Республике Беларусь так будет спокойнее.Москва вынужденно отреагировала на угрозы, после восьми лет стойкого нежелания Киева решать региональные проблемы дипломатически – согласно Минским договоренностям. Россия24 февраля поставила целями демилитаризацию и денацификацию украинского государства, признание Киевом реалий и статусов Крыма, республик Донбасса – в добровольно-принудительном порядке.Спецоперация позволила раскрыть степень военной интеграции киевского режима с США и НАТО, диагностировать необратимый и злокачественный характер развития Украины – АнтиРоссии. Крайняя опасность дальнейшего существования такого "монстра" для РФ практически не оставляет Москве свободы выбора.Раньше или позже, коллективному Западу придется вернуться к предложенным Москвой параметрам равной и неделимой безопасности. Военный блок НАТО – не гарант безопасности и не альтернатива справедливого (демократического) мироустройства, это агрессивный американский паразит Старого Света, источник десятков военных конфликтов – в прошлом, настоящем и будущем. И все же не США, а Россия за счет сибирских углеводородов является могущественным двигателем тяжелой промышленности и экономики ЕС.Вот, и саммит глав МИД "большой двадцатки" показал, что G7 не может склонить на свою (антироссийскую) сторону "остальной мир". Осень станет "моментом истины" для многих стран Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, донбасс, днр, лнр