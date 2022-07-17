https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/zamestit-realno-kogda-rossiya-pereydet-na-otechestvennye-kompyutery-1040310107.html

“Заместить реально“: когда Россия перейдет на отечественные компьютеры

“Заместить реально“: когда Россия перейдет на отечественные компьютеры

Отечественные разработчики и производители полупроводников выдержали первый санкционный удар: предприятия действуют, создаются новые образцы. 17.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-17T09:00+0300

2022-07-17T09:00+0300

2022-07-17T09:00+0300

компьютеры

высокие технологии

в мире

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В том, что ждет отрасль, сильно зависевшую от западных технологий, а теперь вынужденную искать альтернативы, для РИА Новости разбирался Кирилл Каримов.В поисках балансаВ мае Великобритания расширила санкции против российских разработчиков процессоров МЦСТ (чипы "Эльбрус") и "Байкал Электроникс". В новых проектах запретили использовать архитектуру английской компании ARM, выпуск существующих моделей по всему миру ограничили.Благодаря этому, например, довольно быстро создали линейку чипов "Байкал", а серверная версия "Байкал-С" даже прошла испытания в российских корпорациях. Загвоздка одна — изготавливать все эти процессоры должна была тайваньская компания TSMC. А она присоединилась к западным санкциям.Теперь нужно найти альтернативу. Ей может стать, например, китайская компания SMIC, способная выпускать — одна из немногих в мире — интегральные микросхемы по техпроцессам 14 нанометров. Но пока на официальном уровне об этом не говорят.Эксперты часто рассуждают и о возможности создания микропроцессорной индустрии "полного цикла" в России. Как считает Игорь Калганов, генеральный директор IT-холдинга "Группа Т1", это реально, но при соблюдении многих условий."Необходимы отечественные САПР (система автоматизированного проектирования. — Прим. ред.) и электронная компонентная база, новые материалы, собственные оптика и лазеры, сотни прототипов новых видов электроники, дизайн-центры и проектные команды, десятки тысяч профильных специалистов, — перечисляет он. — И все равно остается зависимость от импорта сырья. Так, ведущие мировые производители микроэлектроники завязаны на поставки кремния, неона, палладия. России же нужно и импортное оборудование".Главный отечественный производитель микропроцессоров, зеленоградский "Микрон” сейчас в основном выпускает чипы для банковских и транспортных карт, RFID-меток. Компания тоже попала под санкции, а самый тонкий освоенный ею техпроцесс — 65 нанометров. И это серьезное ограничение для той же МЦСТ, у которой в портфеле есть процессоры на 16 нанометров. В "Микроне" не раскрывают планов по переходу на новые техпроцессы, зато анонсировали наращивание выпуска кремниевых пластин по уже отлаженным технологиям — спрос внутри страны повышается.Дело на полмиллиардаИз-за санкций не все выполняют взятые на себя обязательства. Тридцатого июня Минпромторг подал в Арбитражный суд Москвы иск к научно-производственному центру "Электронные вычислительно-информационные системы" (АО НПЦ "Элвис"). С разработчика перспективного семейства процессоров "Мультикор" ведомство намеревается взыскать 512 миллионов рублей неустойки за неисполнение госконтракта, по которому НПЦ должен был завершить испытание образцов схем еще в 2019-м.Один из самых известных проектов "Элвиса" — процессор "Скиф". Планировалось, что он послужит основой для мобильных устройств. ARM-чип собирались выполнить по технологии 28 нанометров. Для сравнения — у iPhone 5S образца 2013-го была платформа Apple A7 с точно таким же техпроцессом.Анонсировали, что в сокет входят четыре ядра Cortex-A53 (частота 1,8 гигагерц), но возможен и разгон для увеличения производительности. Как у ведущих мировых мобильных чипмейкеров (Qualqomm, MTK, Samsung), российский "Скиф" должен был получить интегрированную видеоподсистему и навигационный модуль ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo.Предсерийные планшеты на базе нового чипа ждали к маю-июню 2022-го. Операционная система — "Альт Линукс". Но рабочие образцы так и не показали, и перспективы процессора "Скиф” остаются неопределенными.“Потребителю неважно, где их производят”Маркетплейс российской электроники imaxai хорошо известен тем, кто пытается достать дефицитное российское железо. Сейчас на сайте можно найти SSD-накопители калининградского предприятия GS Nanotech, материнскую плату с распаянным процессором "Эльбрус". Или системный блок на базе процессора "Байкал-М” — готовый компьютер с восемью гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 120 гигабайт обойдется в 99 500 рублей. Его готовы продать физлицам и в розницу.В свободной продаже есть и ноутбук "Гравитон Н15И-К2". Это устройство собирают в Зеленограде на фабрике "АлтМастер", его матплата спроектирована российскими инженерами, хотя и с применением платформы Intel. А на "Байкале" омская компания "Промбит" занимается ноутбуком Bitblaze Titan BM15.По мнению гендиректора компании NexTouch Владимира Крикушенко, спрос на отечественную электронику в потребительском сегменте определит ценовая политика."Потребителю неважно, где что производят. Ему интересны внешний вид, характеристики и цена. По качеству мы сможем заместить зарубежные продукты. Но если говорить о цене, безусловно, рынок одной страны никогда не сравнится с глобальным. Себестоимость сотен миллионов изделий всегда будет ниже. С поддержкой от государства, компенсирующей эту разницу в первые годы или до снятия ограничений, замещение вполне реально", — полагает он.Софтовое изобилиеС программной частью проще. За несколько лет в стране появились ОС, основанные на Linux, и даже собственная операционка для смартфонов и планшетов — "Аврора". Она активно развивается благодаря масштабируемости — способна стать основой как для смартфона, так и для умного информационного стенда.Для компьютеров вариантов еще больше: Альт, Ред ОС, Rosa Linux и другие дистрибутивы Linux, локализованные под требования российского законодательства. Чаще всего их применяют госзаказчики. Но, например, ОС Simply Linux от "Базальт СПО" позиционируется как ПО для бизнеса и частного использования. При этом ее можно бесплатно установить на компьютеры с процессорами архитектур x86_64, i586, ARM64, то есть практически на любой ПК.Среди Linux-систем есть и оригинальный проект — операционка "Фантом", разрабатываемая с 2010-го компанией DZ Systems. Она напоминает виртуальную машину, сохраняющую состояние в память устройства: после сбоя или отключения компьютера вернуться к последней операции можно буквально в один клик. Планов немало: от поддержки популярных аппаратных платформ до переноса кода на открытые микроядра Genode. Система, как анонсировали в DZ Systems, находится на высокой степени готовности — ее тестируют не только разработчики, но и студенты Университета Иннополис.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

компьютеры, высокие технологии, в мире