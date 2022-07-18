https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/norvezhskaya-sistema-pvo-nasams--mistifikatsiya-nato-dlya-ukrainy-1040341588.html

Норвежская система ПВО NASAMS – мистификация НАТО для Украины

Норвежская система ПВО NASAMS – мистификация НАТО для Украины

Недавно Вашингтон анонсировал военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов. В первую очередь это РСЗО HIMARS и снаряды повышенной точности к... 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T19:20+0300

2022-07-18T19:20+0300

2022-07-18T19:20+0300

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Уничтоженную в первые дни российской специальной военной операции систему ПВО Украины за счет западных поставок восстановить невозможно. Зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS ни "закрытие неба", ни защиту отдельных объектов не гарантируют, пишет военный эксперт Александр Хроленко.ВСУ получат NASAMS из норвежских запасов, причем Киеву передадут систему первого поколения (из трех возможных), образца 1998 года. Новейшую боевую технику натовцы поставлять не хотят – слишком велик риск захвата ее на Украине российскими войсками. Эффективность и технологические секреты – неочевидны, а деньги немалые. К примеру, Оман заплатил 1,28 млрд долларов за одну батарею ЗРК NASAMS.Ранее украинский президент Владимир Зеленский неоднократно просил и требовал от Запада "мощные" зенитные системы, которые помогут "закрыть небо" для российской авиации. Вероятно, новость о прибытии на Украину двух батарей современных ЗРК NASAMS (аналогичные комплексы второго поколения в США защищают Белый дом) несколько приподнимет моральный дух ВСУ. Однако средство ПВО дальностью 25 км небо Украины не закроет, и не создаст "железный купол" над центрами принятия решений. При необходимости, российские войска нанесут высокоточный и неотразимый ракетный удар. "Кинжалы", "Искандеры", крылатые ракеты Х-101 преодолеют любую систему ПВО натовских стандартов.На этом фоне поставка ЗРК NASAMS первого поколения выглядит бессмысленной, но в Соединенных Штатах опасаются, что боевое применение "передовых" зенитных комплексов НАТО покажет несоответствие реальных возможностей заявленным характеристикам. Именно так это было в Саудовской Аравии с ЗРК Patriot новейших модификаций PAC-2 и РАС-3. Напомню, 14 сентября 2019 года массированный удар 18 беспилотников и 7 ракет "не заметили" 88 пусковых установок Patriot, а также система ПВО-ПРО корабельного базирования Aegis в Персидском заливе.Исторический моментМобильный ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) первого поколения разработан в 1994 году норвежской компанией Norwegian Kongsberg companies в сотрудничестве с американской корпорацией Raytheon Company System. Предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах – от 30 метров до 16 км, на горизонтальном удалении до 25 км.Инструментальная дальность обнаружения цели типа истребитель – 60 км (круговой обзор в секторе 60 градусов). ЗРК имеет модульную открытую архитектуру – простор для совершенствования. После модернизации 1999 года комплекс получил обозначение NASAMS II, дальность поражения возросла до 40 км.Второе поколение мобильнее: пусковые установки смонтированы на шасси повышенной проходимости типа Bv 206, а не на буксируемом прицепе. Батарея NASAMS II включает четыре взвода вместо трех, шесть РЛС вместо трех и 12 пусковых установок вместо девяти (впрочем, все это Украины не касается). Комплекс NASAMS II используется в ВВС и сухопутных войсках Норвегии, в 2004 году – принят на вооружение в США. В дальнейшем приобретен для армейской ПВО Испании, Нидерландов, Чили, Финляндии, Омана, Литвы, Индонезии, Катара.Возможно, это лучший ЗРК средней дальности стран НАТО, однако все познается в сравнении с аналогами или могуществом поражаемых целей (история боевого применения NASAMS отсутствует).Российский аналог, ЗРК средней дальности 9К317 "Бук-М2" превосходит "норвежца" по всем параметрам. Время развертывания из походного положения в боевое – 5 минут. Дальность поражения целей – до 50 км (по высоте – до 20 км). Масса ракеты и боевой части – 715 кг и 70 кг соответственно. Вероятность поражения воздушной цели типа самолет F-15 – 0,95, то есть достаточно одной ракеты ("норвежцу" необходимо две). Число одновременно обстреливаемых целей – до 24.Круговой обзор РЛС (фазированная решетка) в секторе 70 градусов, инструментальная дальность – 120 км. Комплекс способен поражать надводные цели (на удалении 3 – 25 км) и радиоконтрастные наземные (10 – 15 км), имеет отличную боевую репутацию (Сирия, Ливия, Украина).Время перевода ЗРК NASAMS из походного положения в боевое – 15 минут. Масса ракеты и ее боевой части – 150 кг и 22 кг соответственно. Скорость зенитной ракеты – 1000 м/сек. Максимальная скорость поражаемой цели – 3600 км/час (в боевых условиях не проверено). Заметим, гиперзвуковые скорости российских ракет натовскому комплексу совершенно не по зубам: квазибаллистический "Искандер" – около 10 тысяч км/час, аэробаллистический "Кинжал" (ракета 9-С-7760) – более 14 тысяч км/час. При этом круговое вероятное отклонение составляет всего 1 – 2 метра, то есть центры принятия решений на Украине и в странах НАТО совершенно беззащитны, и NASAMS в Киеве – очередная мистификация Запада.Объявляя о помощи Украине "в размере 820 миллионов долларов, включая норвежскую систему ПВО", Пентагон цинично подталкивает марионеточный киевский режим к войне "до последнего украинца".Появление на Украине ЗРК NASAMS означает переход ВСУ от российских систем ПВО к натовским стандартам, что само по себе не обещает стране ничего хорошего. Западные кураторы, вооружения, и курс в НАТО уже привели к катастрофическим для Украины последствиям.Безрассудное продолжение такой политики принесет ВСУ и мирному населению только новые бедствия, лишения, жертвы. И, разумеется, ЗРК NASAMS будут в приоритетном порядке уничтожены российскими войсками, как это уже происходит с другим "чудо-оружием" Запада – РСЗО HIMARS.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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