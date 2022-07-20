https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/siriya-razorvala-diplomaticheskie-otnosheniya-s-ukrainoy-1040374413.html
Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной
Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной
В конце июня Сирия признала независимость Донецкой и Луганской республик, что было воспринято Киевом как недружественный шаг. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T10:44+0300
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Дамаск разорвал дипломатические отношения с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий источника из сирийского МИД информагентству SANA.По мнению Дамаска, де-факто Украина разорвала отношения еще в 2018 году, когда не продлила визы сирийским дипломатам, из-за чего деятельность посольства была приостановлена. По мнению МИД Сирии, это показало враждебную позицию Киева и слепое повиновение Западу.29 июня Сирия признала независимость ДНР и ЛНР. Украина посчитала это посягательством на свою территориальную целостность и заявила о разрыве дипотношений с сохранением консульских отношений. Кроме того, Украина планирует ввести санкции и торговое эмбарго в отношении сирийских физических и юридических лиц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/rossiya-iran-i-turtsiya-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-po-sirii-1040370887.html
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сирия, украина, днр, лнр, новости
Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной
10:44 20.07.2022 (обновлено: 12:37 20.07.2022)
В конце июня Сирия признала независимость Донецкой и Луганской республик, что было воспринято Киевом как недружественный шаг.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik.
Дамаск разорвал дипломатические отношения с Украиной, сообщает РИА Новости
со ссылкой на комментарий источника из сирийского МИД информагентству SANA.
"Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной, исходя из принципа взаимности, в ответ на решение Киева", — рассказал источник.
По мнению Дамаска, де-факто Украина разорвала отношения еще в 2018 году, когда не продлила визы сирийским дипломатам, из-за чего деятельность посольства была приостановлена. По мнению МИД Сирии, это показало враждебную позицию Киева и слепое повиновение Западу.
29 июня Сирия признала независимость
ДНР и ЛНР. Украина посчитала это посягательством на свою территориальную целостность и заявила о разрыве дипотношений
с сохранением консульских отношений.
Кроме того, Украина планирует ввести санкции и торговое эмбарго в отношении сирийских физических и юридических лиц.