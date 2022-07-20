https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/siriya-razorvala-diplomaticheskie-otnosheniya-s-ukrainoy-1040374413.html

Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной

Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной

В конце июня Сирия признала независимость Донецкой и Луганской республик, что было воспринято Киевом как недружественный шаг. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Дамаск разорвал дипломатические отношения с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий источника из сирийского МИД информагентству SANA.По мнению Дамаска, де-факто Украина разорвала отношения еще в 2018 году, когда не продлила визы сирийским дипломатам, из-за чего деятельность посольства была приостановлена. По мнению МИД Сирии, это показало враждебную позицию Киева и слепое повиновение Западу.29 июня Сирия признала независимость ДНР и ЛНР. Украина посчитала это посягательством на свою территориальную целостность и заявила о разрыве дипотношений с сохранением консульских отношений. Кроме того, Украина планирует ввести санкции и торговое эмбарго в отношении сирийских физических и юридических лиц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/rossiya-iran-i-turtsiya-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-po-sirii-1040370887.html

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