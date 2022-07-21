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Глава Гулрыпшского района отчитался об итогах работы за шесть месяцев 2022 года

Глава Гулрыпшского района отчитался об итогах работы за шесть месяцев 2022 года

Накануне президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочие совещания в администрациях Очамчырского и Ткуарчалского районов. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T13:05+0300

2022-07-21T13:05+0300

2022-07-21T13:24+0300

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Гулрыпшского района Аслан Барателия отчитался о деятельности администрации района за первую половину 2022 года.Расходная часть выполнена на 98,8 %, при плане в 106,4 миллиона, было израсходовано 105 миллионов рублей, основная часть расходов, 47%, направлена на сферу образования.Барателия отметил, что на 1 июля текущего года из резервного фонда президента на помощь семьям, чьи дома пострадали от наводнений, было выделено 2,4 миллиона рублей. Из средств местного бюджета 85 жителей района получили 533 тысячи рублей. Кроме того,12 семей из Гулрыпшского района получили сертификаты на приобретение жилья по программе "Жилище-2020-2022".Глава района добавил, что занятое население насчитывает пять тысяч человек, более двух тысяч из них работают в бюджетной сфере и около тысячи занимаются индивидуальным предпринимательством. Средняя заработная плата в Гулрыпшском районе составляет 10 830 рублей. Более четырех тысяч жителей района безработные.Население района насчитывает 18 729 человек, из них более 14 тысяч – это сельские жители, 3,4 тысячи человек – пенсионеры, которые получают абхазскую пенсию в размере 1256 рублей и российскую – 10 100 рублей.Большинство жителей Гулрыпшского района занимаются растениеводством, птицеводством, животноводством, пчеловодством и механизацией.В районе находится 12 средних школ, в которых обучаются 1864 человека. В этом году 36 школьников окончили на "отлично", одна выпускница получила золотую медаль. Также Барателия отчитался и о собираемости платы за электроэнергию. По его словам, за пять месяцев 2022 года было потреблено электричества на 32,9 миллиона рублей, а собрано более 10,8 миллиона рублей. За отчетный период в районе было зафиксировано 23 преступления, из них – одно убийство, одно ДТП со смертельным исходом. Все преступления раскрыты, отметил глава района.Барателия также добавил, что в соответствии с Инвестпрограммой с 2020 по 2022 год в Гулрыпшском районе запланировано 25 объектов на общую сумму 395,6 миллиона рублей. Уже введено в эксплуатацию 24 объекта на общую сумму 282,8 миллиона рублей.Всего в Гулрыпшском районе 30 910 гектаров земли. Семьям погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и инвалидов в этом году помогли вспахать 55 гектаров. По целевой программе развития сельского хозяйства на 2021- 2022 годы в Минсельхоз представлено 54 проекта за полтора года. 10 из них одобрено, общая сумма, выделенная на их реализацию, составила 9,1 миллиона рублей. В 2022 году одобрено 15 проектов на сумму 6,7 миллиона рублей. Сам глава государства на встрече рассказал о необходимости организации полигона для твердых бытовых отходов в районе. Он добавил, что строительство продолжается, и полигон будет соответствовать современным требованиям. Объект планируют закончить к концу текущего года.Аслан Бжания также отметил, что существует ряд проектов, запланированных в Гулрыпшском районе, которые, в случае воплощения в жизнь, обеспечат рабочими местами более тысячи человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/plan-byudzhetnykh-postupleniy-ochamchyrskogo-rayona-vypolnen-na-145-1040379446.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/bolee-sta-millionov-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-tkuarchalskom-rayone-za-polgoda-1040391317.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/prezident-abkhazii-prokommentiroval-soglashenie-o-peredache-rossii-gosdachi-v-pitsunde-1040382161.html

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