https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/lev-kvitsiniya-byl-nagrazhden-medalyu-rossoyuzspasa-za-okazanie-gumanitarnoy-pomoschi-1040422849.html

Лев Квициния был награжден медалью Россоюзспаса "За оказание гуманитарной помощи"

Лев Квициния был награжден медалью Россоюзспаса "За оказание гуманитарной помощи"

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T21:16+0300

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Решением Высшего совета Российского союза спасателей (Россоюзспаса) глава МЧС Абхазии Лев Квициния награжден медалью "За оказание гуманитарной помощи". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Российские спасатели поблагодарили своих абхазских коллег за организацию гуманитарных поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.Военная спецоперация России на Донбассе началась 24 февраля. За это время сотрудники МЧС Абхазии несколько раз посещали ДНР и ЛНР с гуманитарными миссиями. Они привозили десятки тонн гуманитарных грузов - нескоропортящихся продуктов, консервов, воды, вывозили мирных жителей из зон боевых действий, и помогали восстанавливать поврежденную инфраструктуру в ЛНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/gumanitarnaya-missiya-v-mchs-abkhazii-rasskazali-o-rabote-na-donbasse-1039888869.html

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