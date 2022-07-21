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Лев Квициния был награжден медалью Россоюзспаса "За оказание гуманитарной помощи"
Лев Квициния был награжден медалью Россоюзспаса "За оказание гуманитарной помощи"
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T21:16+0300
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Решением Высшего совета Российского союза спасателей (Россоюзспаса) глава МЧС Абхазии Лев Квициния награжден медалью "За оказание гуманитарной помощи". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Российские спасатели поблагодарили своих абхазских коллег за организацию гуманитарных поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.Военная спецоперация России на Донбассе началась 24 февраля. За это время сотрудники МЧС Абхазии несколько раз посещали ДНР и ЛНР с гуманитарными миссиями. Они привозили десятки тонн гуманитарных грузов - нескоропортящихся продуктов, консервов, воды, вывозили мирных жителей из зон боевых действий, и помогали восстанавливать поврежденную инфраструктуру в ЛНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/gumanitarnaya-missiya-v-mchs-abkhazii-rasskazali-o-rabote-na-donbasse-1039888869.html
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Лев Квициния был награжден медалью Россоюзспаса "За оказание гуманитарной помощи"
21:16 21.07.2022 (обновлено: 21:26 21.07.2022)
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik.
Решением Высшего совета Российского союза спасателей (Россоюзспаса) глава МЧС Абхазии Лев Квициния награжден медалью "За оказание гуманитарной помощи". Об этом сообщает
пресс-служба МЧС.
Российские спасатели поблагодарили своих абхазских коллег за организацию гуманитарных поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.
Военная спецоперация России на Донбассе началась 24 февраля. За это время сотрудники МЧС Абхазии несколько раз посещали ДНР и ЛНР с гуманитарными миссиями. Они привозили десятки тонн гуманитарных грузов
- нескоропортящихся продуктов, консервов, воды, вывозили мирных жителей из зон боевых действий
, и помогали восстанавливать поврежденную инфраструктуру
в ЛНР.