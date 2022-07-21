Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/lev-kvitsiniya-byl-nagrazhden-medalyu-rossoyuzspasa-za-okazanie-gumanitarnoy-pomoschi-1040422849.html
Лев Квициния был награжден медалью Россоюзспаса "За оказание гуманитарной помощи"
Лев Квициния был награжден медалью Россоюзспаса "За оказание гуманитарной помощи"
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T21:16+0300
2022-07-21T21:26+0300
в абхазии
абхазия
мчс абхазии
лев квициния
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040416360_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_67984870355ee3c10b7546a3a9894e36.jpg
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Решением Высшего совета Российского союза спасателей (Россоюзспаса) глава МЧС Абхазии Лев Квициния награжден медалью "За оказание гуманитарной помощи". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Российские спасатели поблагодарили своих абхазских коллег за организацию гуманитарных поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.Военная спецоперация России на Донбассе началась 24 февраля. За это время сотрудники МЧС Абхазии несколько раз посещали ДНР и ЛНР с гуманитарными миссиями. Они привозили десятки тонн гуманитарных грузов - нескоропортящихся продуктов, консервов, воды, вывозили мирных жителей из зон боевых действий, и помогали восстанавливать поврежденную инфраструктуру в ЛНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/gumanitarnaya-missiya-v-mchs-abkhazii-rasskazali-o-rabote-na-donbasse-1039888869.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040416360_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_96cccffb394b804b58b65da99e8297b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, мчс абхазии, лев квициния, новости

Лев Квициния был награжден медалью Россоюзспаса "За оказание гуманитарной помощи"

21:16 21.07.2022 (обновлено: 21:26 21.07.2022)
© Foto / МЧС Абхазии Лев Квициния находится в рабочей поездке в Санкт-Петербурге
Лев Квициния находится в рабочей поездке в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия, 1920, 21.07.2022
© Foto / МЧС Абхазии
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Решением Высшего совета Российского союза спасателей (Россоюзспаса) глава МЧС Абхазии Лев Квициния награжден медалью "За оказание гуманитарной помощи". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Российские спасатели поблагодарили своих абхазских коллег за организацию гуманитарных поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.
Военная спецоперация России на Донбассе началась 24 февраля. За это время сотрудники МЧС Абхазии несколько раз посещали ДНР и ЛНР с гуманитарными миссиями. Они привозили десятки тонн гуманитарных грузов - нескоропортящихся продуктов, консервов, воды, вывозили мирных жителей из зон боевых действий, и помогали восстанавливать поврежденную инфраструктуру в ЛНР.
ПК сотрудников ведомства, которые вернулись из ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2022
В Абхазии
Гуманитарная миссия: в МЧС Абхазии рассказали о работе на Донбассе
29 июня, 13:20
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0