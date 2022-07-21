https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/senator-sovfeda-zayavil-zapad-pytaetsya-prevratit-moldovu-vo-vtoruyu-ukrainu-1040400091.html
Сенатор Совфеда заявил, Запад пытается превратить Молдову во вторую Украину
Сенатор Совфеда заявил, Запад пытается превратить Молдову во вторую Украину
Оперативная группа российских войск находится в Приднестровье с 1995 года, власти Молдавии считают ее одной из угроз национальной безопасности страны. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T11:50+0300
2022-07-21T11:50+0300
2022-07-21T12:07+0300
молдавия
приднестровская молдавская республика
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040398920_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_048ee5781099a4fd76e8574791fb2c98.jpg
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, западные страны мешают мирному урегулированию ситуации в Приднестровье, накачивая Молдавию оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление сенатора на "круглом столе" в Совфеде.Джабаров отметил, что миротворческие силы, в которые входят и российские военные, всегда были гарантом безопасности в Приднестровье, и напомнил, что на территории непризнанной Молдовой республики проживает более 200 тысяч российских граждан"Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития. Мы этого сценария не допустим, хотя бы потому, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России", – заявил Джабаров.Сенатор добавил, что российские миротворцы будут и впредь обеспечивать мир в Приднестровье и противодействовать любым попыткам дестабилизации обстановки. Он напомнил, что существовала опасность организации провокаций в Приднестровье со стороны Украины."Вооруженные провокации Украины, осуществленные в начале этого года на левобережье Днестра, ведут к росту напряженности и подрывают диалог по приднестровскому урегулированию, ставят под сомнение и угрозу мир и стабильность в регионе", – заявил Джабаров.Он пояснил, что большая часть жителей Приднестровья – это русские и украинцы, которых очень беспокоит насильственная румынизация и попытки объединения с Румынией, которые предпринимают официальные власти Молдавии.В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии. Он напомнил, что глава британского МИД Лиз Трасс, которая претендует на пост премьера страны, заявляла о поставках Молдавии новейшего вооружения, хотя нейтральный статус страны закреплен в конституции.Ранее, в мае, в Приднестровье произошли несколько терактов – в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". По словам главы ПМР Вадима Красносельскго, следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину
https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/dodon-gotovitsya-voennoe-i-politicheskoe-prisoedinenie-moldavii-k-rumynii--1039457497.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/pravitelstvo-pridnestrovya-otpravleno-v-otstavku-1039268094.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040398920_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ab37c4bd9c276c44d36ad29983d83447.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
молдавия, приднестровская молдавская республика, новости, в мире
Сенатор Совфеда заявил, Запад пытается превратить Молдову во вторую Украину
11:50 21.07.2022 (обновлено: 12:07 21.07.2022)
Оперативная группа российских войск находится в Приднестровье с 1995 года, власти Молдавии считают ее одной из угроз национальной безопасности страны.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, западные страны мешают мирному урегулированию ситуации в Приднестровье, накачивая Молдавию оружием. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на выступление сенатора на "круглом столе" в Совфеде.
"Превращение Молдавии во вторую Украину, на что ее толкают западные покровители, накачивание страны западными вооружениями лишь усугубляет проблему, отодвигает перспективы мирного урегулирования. Открытие второго фронта в Приднестровье приведет к катастрофе всю молдавскую государственность", –заявил сенатор.
Джабаров отметил, что миротворческие силы, в которые входят и российские военные, всегда были гарантом безопасности в Приднестровье, и напомнил, что на территории непризнанной Молдовой республики проживает более 200 тысяч российских граждан
"Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития. Мы этого сценария не допустим, хотя бы потому, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России", – заявил Джабаров.
Сенатор добавил, что российские миротворцы будут и впредь обеспечивать мир в Приднестровье и противодействовать любым попыткам дестабилизации обстановки. Он напомнил, что существовала опасность организации провокаций в Приднестровье со стороны Украины.
"Вооруженные провокации Украины, осуществленные в начале этого года на левобережье Днестра, ведут к росту напряженности и подрывают диалог по приднестровскому урегулированию, ставят под сомнение и угрозу мир и стабильность в регионе", – заявил Джабаров.
Он пояснил, что большая часть жителей Приднестровья – это русские и украинцы, которых очень беспокоит насильственная румынизация и попытки объединения с Румынией, которые предпринимают официальные власти Молдавии.
В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии. Он напомнил, что глава британского МИД Лиз Трасс, которая претендует на пост премьера страны, заявляла о поставках Молдавии новейшего вооружения, хотя нейтральный статус страны закреплен в конституции.
Ранее, в мае, в Приднестровье произошли несколько терактов
– в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". По словам главы ПМР Вадима Красносельскго, следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину