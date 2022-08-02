https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/shoygu-zayavil-chto-rossiyskie-voennye-pomogayut-nalazhivat-mirnuyu-zhizn-na-donbasse-1040660622.html
Шойгу заявил, что российские военные помогают налаживать мирную жизнь на Донбассе
Шойгу заявил, что российские военные помогают налаживать мирную жизнь на Донбассе
Более пяти месяцев Россия ведет спецоперацию на Украине, цель которой, по словам президента Владимира Путина, освобождение Донбасса и создание условий... 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T17:45+0300
2022-08-02T17:45+0300
2022-08-02T17:45+0300
россия
москва
министерство обороны рф
сергей шойгу
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские военные участвуют в работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Он также добавил, что в течение короткого времени был построен водовод длиной около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч метров3 для жителей Донецка и прилегающих районов. Также строятся еще два водовода протяженностью 60 километров.Помимо этого, в плановом порядке продолжается реконструкция важных объектов. В их число входят 12 жилых домов, в которых будет более тысячи квартир, два многофункциональных медцентра, а также центр безопасности МЧС.Также генерал сообщил, что после взятия под контроль территории ЛНР, российские военные продолжают освобождать территорию ДНР. "За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 600 мегаватт", - сказал Шойгу.Кроме того, он добавил, что российские силы ПВО продолжают прикрывать гражданские объекты на освобожденных территориях, спасая таким образом жизни тысяч мирных жителей.По словам Сергея Шойгу, в ходе спецоперации на Украине, вооруженные силы России уничтожили 33 американские гаубицы М777 и пять установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового огня "HIMARS"Кроме того, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".По данным ведомства, именно из РСЗО HIMARS был произведён удар по следственному изолятору в Еленовке, в результате которого погибли 53 находившихся там украинских военнопленных, ещё несколько десятков человек были ранены. Также в ходе совещания Шойгу заявил, что в середине августа Минобороны проведёт Международный антифашистский конгресс, так как "консолидация в борьбе с неонацизмом особо актуальна в настоящих условиях". В нем примут участие представители 74 дружественных стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/sily-lnr-vzyali-pod-kontrol-seversk-1040342756.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dve-rszo-himars-v-kharkove-1040634142.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/minoborony-ukrainy-zayavilo-chto-kiev-soglasovyvaet-tseli-himars-s-vashingtonom-1040660252.html
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россия, москва, министерство обороны рф, сергей шойгу
Шойгу заявил, что российские военные помогают налаживать мирную жизнь на Донбассе
Более пяти месяцев Россия ведет спецоперацию на Украине, цель которой, по словам президента Владимира Путина, освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik.
Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские военные участвуют в работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает
официальный Telegram-канал ведомства.
"Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысячи тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру", – рассказал Шойгу.
Он также добавил, что в течение короткого времени был построен водовод длиной около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч метров3 для жителей Донецка и прилегающих районов. Также строятся еще два водовода протяженностью 60 километров.
Помимо этого, в плановом порядке продолжается реконструкция важных объектов. В их число входят 12 жилых домов, в которых будет более тысячи квартир, два многофункциональных медцентра, а также центр безопасности МЧС.
Также генерал сообщил, что после взятия под контроль территории ЛНР, российские военные продолжают освобождать территорию ДНР.
"За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 600 мегаватт", - сказал Шойгу.
Кроме того, он добавил, что российские силы ПВО продолжают прикрывать гражданские объекты на освобожденных территориях, спасая таким образом жизни тысяч мирных жителей.
По словам Сергея Шойгу, в ходе спецоперации на Украине, вооруженные силы России уничтожили 33 американские гаубицы М777 и пять установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового огня "HIMARS"
Кроме того, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".
"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона", — отметил глава Минобороны России.
По данным ведомства, именно из РСЗО HIMARS был произведён удар по следственному изолятору в Еленовке, в результате которого погибли 53 находившихся там украинских военнопленных, ещё несколько десятков человек были ранены.
Также в ходе совещания Шойгу заявил, что в середине августа Минобороны проведёт Международный антифашистский конгресс, так как "консолидация в борьбе с неонацизмом особо актуальна в настоящих условиях". В нем примут участие представители 74 дружественных стран.