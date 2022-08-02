https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/shoygu-zayavil-chto-rossiyskie-voennye-pomogayut-nalazhivat-mirnuyu-zhizn-na-donbasse-1040660622.html

Шойгу заявил, что российские военные помогают налаживать мирную жизнь на Донбассе

Шойгу заявил, что российские военные помогают налаживать мирную жизнь на Донбассе

Более пяти месяцев Россия ведет спецоперацию на Украине, цель которой, по словам президента Владимира Путина, освобождение Донбасса и создание условий... 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T17:45+0300

2022-08-02T17:45+0300

2022-08-02T17:45+0300

россия

москва

министерство обороны рф

сергей шойгу

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские военные участвуют в работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Он также добавил, что в течение короткого времени был построен водовод длиной около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч метров3 для жителей Донецка и прилегающих районов. Также строятся еще два водовода протяженностью 60 километров.Помимо этого, в плановом порядке продолжается реконструкция важных объектов. В их число входят 12 жилых домов, в которых будет более тысячи квартир, два многофункциональных медцентра, а также центр безопасности МЧС.Также генерал сообщил, что после взятия под контроль территории ЛНР, российские военные продолжают освобождать территорию ДНР. "За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 600 мегаватт", - сказал Шойгу.Кроме того, он добавил, что российские силы ПВО продолжают прикрывать гражданские объекты на освобожденных территориях, спасая таким образом жизни тысяч мирных жителей.По словам Сергея Шойгу, в ходе спецоперации на Украине, вооруженные силы России уничтожили 33 американские гаубицы М777 и пять установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового огня "HIMARS"Кроме того, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".По данным ведомства, именно из РСЗО HIMARS был произведён удар по следственному изолятору в Еленовке, в результате которого погибли 53 находившихся там украинских военнопленных, ещё несколько десятков человек были ранены. Также в ходе совещания Шойгу заявил, что в середине августа Минобороны проведёт Международный антифашистский конгресс, так как "консолидация в борьбе с неонацизмом особо актуальна в настоящих условиях". В нем примут участие представители 74 дружественных стран.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dve-rszo-himars-v-kharkove-1040634142.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/minoborony-ukrainy-zayavilo-chto-kiev-soglasovyvaet-tseli-himars-s-vashingtonom-1040660252.html

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россия, москва, министерство обороны рф, сергей шойгу