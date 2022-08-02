https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/troikh-zhiteley-abkhazii-zaderzhali-za-vyraschivanie-konopli-1040670952.html

Троих жителей Абхазии задержали за выращивание конопли

Троих жителей Абхазии задержали за выращивание конопли

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T20:50+0300

2022-08-02T20:50+0300

2022-08-02T23:01+0300

в абхазии

мвд абхазии

новости

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/25/1029742529_0:13:2001:1138_1920x0_80_0_0_3cacb323871abd4a38ed9d796f5042c5.jpg

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Трое жителей Абхазии были задержаны за выращивание конопли на приусадебных участках, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Грядки конопли были обнаружены и на заднем дворе дома. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли 22 корня южно-краснодарской конопли, которая может быть использована для производства наркотического вещества "марихуана".В настоящее время Заур Квирая отбывает 15 суток административного ареста за незаконное потребление наркотиков, а равно отказ от медицинского освидетельствования, по истечении которых будет избрана мера пресечения.Житель села Аацы Канбей Базба также был задержан по подозрению в совершении аналогичного преступления. За хозяйственными постройками на его приусадебном участке сотрудники МВД обнаружили 18 корней южно-краснодарской конопли, 17 из которых были наркосодержащими. Растения были изъяты, а в отношении Канбея Базба было возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения был избран домашний арест.Еще одним жителем Абхазии, задержанным за выращивание каннабиса стал гражданин Грузии Заали Джгереная, проживающий в городе Гал.На балконе его квартиры в доме по улице Конфедератов среди декоративных насаждений сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли корни конопли. Гражданин Джгереная содержится под стражей.Также за кражу чужого имущества из автомобиля, произошедшую в Новом Афоне, был задержал Гурам Квициния. В ходе личного досмотра при нем обнаружили часть похищенного планшет фирмы "Samsung" и электромассажёр.В отношении Квициния возбуждено уголовное дело, мерой пресечения избрано заключение под стражу на два месяца.Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Фигурант дела - сухумчанин Олег Кокая, чей автомобиль был остановлен на посту ГАИ "Приморское". В ходе осмотра машины сотрудники милиции изъяли технически исправный и пригодный к производству выстрелов пистолет иностранного производства и боеприпасы к нему. Мерой пресечения в отношении гражданина Кокая избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/dvoe-rossiyan-priznany-vinovnymi-za-kontrabandu-narkotikov-cherez-granitsu-s-abkhaziey-1040564934.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/podozrevaemaya-v-shpionazhe-grazhdanka-gruzii-vzyata-pod-strazhu-v-sukhume-1040590923.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-v-sele-achandara-1040297115.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд абхазии, новости, абхазия