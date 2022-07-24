https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/myaso-bolshe-ne-po-karmanu-kak-sanktsii-udarili-po-britantsam-1040480897.html

"Мясо больше не по карману": как санкции ударили по британцам

"Мясо больше не по карману": как санкции ударили по британцам

После начала военной спецоперации на Украине ряд западных стран во главе с США осудили действия России и ввели жесткие санкции, призванные уничтожить... 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T13:32+0300

2022-07-24T13:32+0300

2022-07-24T13:32+0300

великобритания

санкции

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/18/1040481422_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e56bfdd6de90f4d70f06b9d84690c4b6.jpg

Инфляция в Европе продолжает бить рекорды, а покупательная способность населения неуклонно падает. Среди антилидеров — Великобритания, где ситуацию с ростом цен усугубляет политический кризис. В том, как меняется быт рядового англичанина, для РИА Новости разбирался Ренат Абдуллин.Эхо БрекзитаПроблемы в экономике Соединенного Королевства начались не сегодня, и даже не с присоединением Лондона к санкционному противостоянию. Так называемый Брекзит — выход Великобритании из Евросоюза — сильно ударил по желавшей независимости стране. Британское руководство предупреждали: разрыв торговых и прочих соглашений с континентом обойдется дорого. Однако выступавшие против "диктата Брюсселя" предполагали компенсировать потери за счет собственных мощностей.В первую очередь без налогов от частного бизнеса, который пострадал из-за карантинных ограничений. Как итог, еще осенью прошлого года в стране возник настоящий топливный кризис, отразившийся на стоимости товаров и услуг.После начала спецоперации на Украине Лондон одним из первых присоединился к санкциям, отказавшись от энергоресурсов из России. Британский топливный сектор не успел оправиться от непростого зимнего сезона и просел еще больше. Инфляция достигла рекорда с начала 1980-х, и рост не замедляется — уже около десяти процентов. Что именно играет главную роль в кризисе — эхо Брекзита, последствия пандемии или поспешное подключение к американским санкциям, — будет понятно в ретроспективе. Населению же важнее, как это отразится на благополучии.Мясо уже не по кармануНа продуктовом рынке Соединенного Королевства — несвойственные для британцев тенденции. По данным местных СМИ, весной-летом 2022-го люди стали покупать меньше мяса и рыбной продукции: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи говядины сократились на 13,7 процента, а баранины — и вовсе на 23,7. Рыбы приобретают на 11 процентов меньше, зато курица прибавила 0,6%. РИА Новости поинтересовалось у жителя английского графства Саут-Йоркшир, соответствуют ли эти данные реальному положению. Для понимания: у специалиста с высшим образованием, работающего "приблизительно" по профессии, но не на руководящей должности, средняя зарплата в регионе — около трех тысяч фунтов стерлингов (более 200 тысяч рублей)."Мясо действительно приобретают гораздо реже, — подтвердил Дэвид Блинкенсопп, графический дизайнер из Шеффилда. — Об этом легко судить по тому, как долго лежат на прилавках продукты со скидкой. Раньше многие дожидались, когда говядина будет дешевле — из-за истекающего срока годности. Люди просто платили меньше за вполне нормальный продукт. Сейчас даже скидочные куски мяса лежат до последнего. Фунтов десять (около 900 рублей) стоит килограмм говядины, раньше — восемь. Акции не покрывают эту разницу. С рыбой еще хуже, потому что ее магазины в принципе закупают меньше. Поставщики уже жалуются на отсутствие спроса даже среди посредников".Пресса неспроста обращает внимание именно на мясо и рыбу: здесь проседание покупательной способности видно отчетливо, а цены растут примерно наравне с падением спроса — порядка 15 процентов. Но и в других продуктовых сферах тенденции негативные.Цена прежняя — товара меньшеРетейловые сети, стремясь не растерять клиентов, прибегают к нехитрым уловкам. Одна из них — продажа товара за прежнюю цену, но в меньшем объеме. "Все эти "три батончика вместо четырех" — уже повсеместно, многие забывают, сколько было раньше в пачке, — говорит Блинкенсопп. — Цена почти как старая, но по факту ведь покупаешь меньше. В итоге средний чек все равно растет, процентов на десять точно".Еще в июне агентство Bloomberg сообщало о постепенном снижении "реальной заработной платы" (иными словами — покупательной способности) британцев почти на пять процентов в годовом выражении. Конечно, это зависит от личных предпочтений отдельного человека, но базовые продукты дорожают без исключений."То, что нельзя продать меньшим объемом за старую цену, становится дороже. Яйца (в Великобритании их продают дюжинами. — Прим. ред.) стоят по два с лишним фунта (порядка 140 рублей), то есть в два раза больше, чем в начале года, поэтому тоже иногда залеживаются на прилавках", — рассказывает Дэвид.Как отмечают ретейлеры, нехватки продуктов пока нет. Но опасность дефицита сохраняется из-за осложненной логистики. Перевозки все дороже, поскольку растут цены на бензин. Британские власти любят пиар зеленой энергетики, но для продуктовых фур по-прежнему нужно традиционное топливо.Невыученные уроки ДжонсонаВ том, что стоимость бензина повысилась, — в те же два раза, что и на еду, а порой и больше, — британцы винят вовсе не геополитику, а уходящего премьер-министра Бориса Джонсона. Для этого достаточно почитать комментарии под тематическими публикациями в местных СМИ."Те, кто застал кризис осени 2021-го (нехватка на АЗС топлива, когда для его транспортировки подключали даже военных. — Прим. ред.), никак не ожидали, что Джонсон первым делом (после начала спецоперации России. — Прим. ред.) откажется от нефти. В социальных сетях это было одной из главных тем весны — еще до того, как правительство заговорило о помощи беженцам. Всех волновал бензин, потому что еда дорожает из-за него и на работу людям стало ездить накладно. Стоимость литра в два раза выше, чем в январе: полтора-два фунта (более ста рублей) против 0,8", — говорит Блинкенсопп.В итоге автовладельцы должны выбирать между дорогим содержанием, бессмысленным простоем машины (которая все равно требует денежных вложений) или ее продажей, чтобы компенсировать другие расходы. Например, на жилье.Квартирный вопрос все актуальнееЕще прошедшей "досанкционной" зимой британцы вынуждены были закрывать часть комнат в домах — их просто не на что было отапливать. Некоторые сдавали относительно просторные помещения, а сами переезжали в более скромные. Теперь же за бюджетное жилье приходится платить примерно столько же, сколько пару лет назад за среднее. "Аренда студии — 700-800 фунтов, это стоимость нормальной двухкомнатной квартиры в месяц в 2020-м, даже в разгар пандемии, — уточняет Дэвид. — И хотя большого спроса нет, никто не спешит снижать цены. Скоро осень и зима, содержание недвижимости обойдется дороже, сдать сейчас дешево — убыток владельцу. А кто работает удаленно, переезжает в города подешевле"."Удаленка" обрела новый смысл: владельцам частных компаний подчас не на что арендовать помещения, а потому проще оставить сотрудников на дистанционной работе."Там, где еще год назад были кафе, сейчас порой пустые павильоны, — рассказывает Дэвид. — Арендовать их некому, а прошлые съемщики съехали из-за недостатка клиентов".Онлайн как метод выживанияЕсли на продукты продавцы вынуждены сбивать цены стимулирующими акциями и промо-предложениями, поскольку у еды строгие ограничения по годности, то стоимость одежды растет бескомпромиссно."Многие покупают только необходимое или то, что всегда пригодится про запас, — поясняет Блинкенсопп. — Джинсы, футболки, костюмы дорожают еще с Брекзита. Многие магазины перешли исключительно в онлайн-режим, но на стоимости это не отражается: они просто не в состоянии оплачивать торговые площади, для них интернет — способ выжить. Британский Amazon был одним из самых дешевых в Европе, с континента заказывали товары у нас, с доставкой получалось все равно выгодно. После выхода (из ЕС. — Прим. ред.) конкуренция исчезла и цены даже для нас выросли: на одежду, книги, технику вроде наушников или игровых консолей".Развлечения теперь недешевое удовольствие. Например, вместо походов в кинотеатры люди все чаще покупают подписки. Это неплохой способ сэкономить: производители цифрового контента, который поштучно не измерить, могут удерживать привычные цены на стриминговые аудио- и видеосервисы.Что же с санкциями?"Конечно, в наших СМИ регулярно говорят о санкциях и их вреде. В случае с Великобританией они просто ухудшили то, что и раньше было плохо, — считает Дэвид. — Сейчас все ждут от кабмина не отмены (антироссийских санкций. — Прим. ред.), понятно, что это большая политика. Но в Лондоне все время говорят о каких-то собственных ресурсах, которых никто не видит. Если цены не удержать хотя бы на нынешнем уровне, то проблемы правительства никуда не денутся, кто бы ни сменил Джонсона".Весной 2022-го Борис Джонсон предпринял безуспешную попытку заручиться поддержкой арабских стран для компенсации нефтяных потоков из России. Однако ни в ОАЭ, ни в Саудовской Аравии британскому лидеру ничего внятного не пообещали, кроме инвестиций в зеленую энергетику."Понятно, что поездка Джонсона (на Ближний Восток. — Прим. ред.) стала результатом его ошибок. Если представить, что отмена санкций привела бы к падению цен, то все в Великобритании, кроме политиков, были бы рады. Но едва ли в нынешнем состоянии экономики только это способно помочь", — говорит Блинкенсопп.Показательно, что о кризисе в Соединенном Королевстве активно заявляют сами же британские СМИ. Пока это не возымело эффекта на действия правящей Консервативной партии, увязшей в скандалах и внутренних разборках. Поэтому назначение преемника Джонсона в сентябре становится для страны важнейшим событием в краткосрочной перспективе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/mariya-zakharova-belomu-domu-ne-udalos-otmenit-rossiyu-1040410061.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/zubetso-vliyanii-sanktsiy-na-zapad-ekonomicheskiy-krizis-v-evrope-mozhet-sluchitsya-zimoy--1040410518.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/es-skorrektiroval-ogranicheniya-protiv-rossiyskoy-aviatsionnoy-otrasli-1040425476.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/ugol-spaset-evropu-ot-agressivnoy-rossii-1040086005.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/eto-byla-kropotlivaya-rabota-zachem-amerikantsy-priznalis-v-strashnom-1040303251.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/zamestit-realno-kogda-rossiya-pereydet-na-otechestvennye-kompyutery-1040310107.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/lavrov-o-zadachakh-spetsoperatsii-otnosheniyakh-s-zapadom-i-peregovorakh-s-ukrainoy-1040393128.html

великобритания

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

великобритания, санкции, в мире