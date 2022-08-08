https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/novoe-dykhanie-futbola-kak-final-turnira-selskikh-komand-napomnil-o-conifa-1040815257.html

Новое "дыхание" футбола: как финал турнира сельских команд напомнил о ConIFA

Новое "дыхание" футбола: как финал турнира сельских команд напомнил о ConIFA

Первый футбольный турнир среди сельских команд, завершился 7 августа на столичном стадионе "Динамо". 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T17:02+0300

2022-08-08T17:02+0300

2022-08-08T17:02+0300

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О том, в какой атмосфере прошел финал первенства, насколько большой зрительский интерес он вызвал, читайте в материале Sputnik.Футбольное открытиеБудучи любителем спорта, в особенности футбола, я периодически бываю зрителем различных турниров. Иногда, поход на стадион – это не только дань увлечению, но еще и работа, когда нужно написать новость по итогам матча или всего соревнования. К счастью, на финал футбольного турнира среди сельских команд я шел как поклонник самой популярной игры.Небольшим удивлением для меня стало то, что в отличие от игр Чемпионата и Кубка Абхазии по футболу, матч за звание лучшей сельской команды, вызвал небывалый интерес болельщиков: западная трибуна стадиона "Динамо" была заполнена практически до отказа. Один из любителей игры полушутливо предположил, что Уарча и Члоу в этот вечер опустели, все жители собрались в Сухуме поболеть за своих односельчан.Наблюдая большой ажиотаж и то, с каким рвением зрители поддерживали свои команды, сразу вспомнил финал чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA в 2016 году, когда на этом же стадионе играли сборные Абхазии и Пенджаба. Ни один другой турнир, на котором мне приходилось бывать в Абхазии, не вызывал такого интереса.При этом, уровень игры, который показывали команды на турнире, как мне кажется, уступал тому, что демонстрируют в чемпионате страны, но стабильное развитие футбола, может быть только при большой зрительской поддержке, то есть футбольный "продукт" должен быть востребован. Надеюсь, что положительный опыт, полученный на этом турнире, Федерация футбола использует для достижения еще больших целей.Уарча чемпионФинальная игра первого турнира среди сельских команд между футболистами "Уарчи" и "Члоуа" выдалась напряженной. Игроки подарили болельщикам зрелищный и богатый на опасные моменты футбол. На протяжении часа, именно столько в одном матче играли команды, соперники не смогли забить друг другу голов.Все решалось с помощью футбольной лотереи - послематчевых пенальти, как это было в вышеупомянутом финале чемпионата мира ConIFA. И также бурно как в 2016 году, болельщики реагировали на забитые голы с одиннадцати метров и отбитые голкиперами удары.Команды пробили по пять раз, забили при этом по четыре мяча. С этого момента, напряжение в матче достигло максимальных значений, так как игра пошла до первого промаха.Следующие несколько ударов по воротам также оказались точными, но в итоге игрок команды "Члоу" не сумел забить гол, при этом футболист "Уарчи" был точен. Так определился первый победитель турнира среди сельских команд.В турнире участвовало 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхуа, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча, Эшера. По итогам соревнования, игрок "Уарчи" Хаджарат Гулия был признан лучшим футболистом. Первый турнир по футболу среди сельских команд был организован Федерацией футбола Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/1040801316.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/uarcha-pobedila-v-futbolnom-turnire-sredi-selskikh-komand-1040792970.html

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