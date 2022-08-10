https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/rossiyskiy-bespilotnik-sirius-stanovitsya-na-krylo-1040856522.html

Российский беспилотник "Сириус" становится на крыло

Российский беспилотник "Сириус" становится на крыло

Специальная военная операция России на Украине подтверждает большую значимость беспилотной авиации на поле боя, и ускоряет развитие линейки российских тяжелых... 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T19:40+0300

2022-08-10T19:40+0300

2022-08-10T19:53+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Новейший тяжелый дрон "Сириус" обречен на победу, пишет военный эксперт Александр Хроленко.В ходе российской спецоперации на Украине крылатые изделия этого предприятия ("Орион") успешно решают задачи по предназначению – уничтожают позиции и бронетехнику ВСУ высокоточным ракетным оружием.Разработчик называет тяжелый БПЛА "Сириус" следующей ступенью развития проверенного и надежного дрона "Орион". Развитие – это новое радиоэлектронное оснащение, увеличение размеров, массы и боевого радиуса, изменение конструкции беспилотника. Полезная нагрузка "Сириуса" возросла в два раза – до 450 кг, дальность полета ограничена только запасом топлива на борту.На вооружении ВКС России тяжелые БПЛА пока отсутствуют, серийные поставки "Сириусов" начнутся в 2023 году. В среднесрочной перспективе могут появиться сразу несколько подобных систем – "Альтиус", "Гелиос", "Гром" и "Охотник". Первый полет беспилотного аппарата радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" запланирован на 2024 год. Законтрактованы дроны "Гром" и "Молния". Специальная военная операция ускоряет разработку высокотехнологичного вооружения, сокращает путь новейших беспилотников в российские войска. В подмосковной Дубне, на заводе, построенном для серийного выпуска разведывательно-ударных БПЛА, производство организовано в три смены. Это внушает оптимизм.Российская авиационная промышленность не первый год занимается тематикой тяжелых беспилотных летательных аппаратов разведывательно-ударного назначения. Активно участвуют несколько организаций и компаний, группа "Кронштадт" – признанный лидер направления беспилотной авиации.Конструкция и боевое применениеУдарный БПЛА "Сириус" отличается от "Ориона" не только размерами (размах крыла – 23 м, длина – 9 м), максимальной взлетной массой (до 2,5 тонн) и полезной нагрузкой (450 кг). Аппарат имеет систему спутникового управления, и способен взаимодействовать с пилотируемой авиацией.Два турбовинтовых двигателя позволяют "Сириусу" работать на высотах до 7000 м с крейсерской скоростью 180 км/час. Боевая нагрузка позволяет поднять в небо приличный арсенал вооружения, средства разведки и наблюдения, комплекс РЭБ. Бортовая РЛС эффективно обеспечивает поиск и сопровождение воздушных, наземных и надводных целей.Все это определяет широкий круг задач по предназначению: патрулирование в заданном районе, разведка и передача целеуказаний средствам огневого поражения, поражение объектов противника управляемым ракетным вооружением и авиабомбами калибром до 250 кг.Планер "Сириуса" в значительной степени изготовлен из углеволокна, что снижает радиолокационную заметность. В конструкции применяются уникальные передовые технологии. Электроимпульсная противообледенительная система позволяет дрону выполнять боевые задачи даже в самых суровых климатических условиях, включая Заполярье.Сравнение БПЛА "Сириус" с зарубежными аналогами показывает, что российский образец по тактико-техническим характеристикам не уступает, и даже превосходит по продолжительности полета и боевому радиусу. "Сириус" изначально создавался как аппарат двойного назначения. В гражданской версии может служить патрульным морской экономической зоны, высотным ретранслятором радиосвязи, метеостанцией, пожарным, а также доставлять грузы в труднодоступные районы. И все же, полагаю, "Сириусу" предначертана большая военная судьбаЗначение дронов возрастает в зоне высокой плотности ПВО противника, где пилотируемая авиация применяется с высоким риском потерь. Заметим, на подготовку квалифицированного летчика необходимо потратить более 10 лет и очень много денег, беспилотная авиация – совсем другая история.Французское издание Futura отмечает, что боевые дроны стали важнейшими и незаменимыми инструментами на украинском ТВД, ответом на растущие возможности средств ПВО: "Это первая современная война высокой интенсивности, в которой дроны военного, а порой и гражданского назначения играют такую важную роль". В перспективе роль скрытных, легких в управлении, относительно недорогих беспилотников только возрастет. Дроны появятся на вооружении Сухопутных войск, ВМФ, и станут незаменимы, как РЛС, гидроакустическая станция, рация, бинокль, саперная лопатка. Военная доктрина России во многом основана на асимметричных решениях, то есть – нестандартных, эффективных и недорогих. Позволяющих в пух и прах разбивать пафосные "супертехнологии" США и их союзников.Американский журнал Foreign Affairs отмечает, что страны НАТО серьезно отстают от России и Китая в разработках военного искусственного интеллекта (ИИ). "Умные" дроны в конфликтах будущего обретут решающее значение, ведь спутниковое управление "отключат" в первые же часы боевых действий между сверхдержавами – космические аппараты на орбитах будут уничтожены или нейтрализованы. Ракеты HIMARS и другие изделия с наведением по JPSпросто "ослепнут", и никуда не полетят. Российские беспилотники сориентируются по солнцу, звездам, компасу или заложенным картам рельефа местности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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