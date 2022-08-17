https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/putin-byl-prav-kogda-zapad-prekratit-pomogat-ukraine-1040991690.html

"Путин был прав": когда Запад прекратит помогать Украине

"Путин был прав": когда Запад прекратит помогать Украине

Успехи России в преодолении санкций приведут к тому, что Запад сократит помощь Украине. Так говорят зарубежные аналитики, отмечая, что Москва сохраняет... 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T11:23+0300

2022-08-17T11:23+0300

2022-08-17T11:52+0300

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О том, почему меняется нарратив США и ЕС в российско-украинском противостоянии, читайте в материале Рената Абдуллина для РИА Новости.До переговоров далекоАвторы Politico, сотрудники авторитетного аналитического центра Defense Priorities и Института Зальцмана по изучению войны и мира, считают невозможными мирные переговоры между Москвой и Киевом в ближайшее время.Причин, по мнению издания, несколько. В первую очередь, президент Владимир Зеленский рассчитывает на непрекращающиеся поставки оружия. "Нет никаких признаков того, что кран американской военной помощи, оцениваемой более чем в девять миллиардов долларов, окажется перекрыт", — указывают аналитики.Кроме того, согласно украинским опросам населения, более половины респондентов не готовы к компромиссу. Значит, и Зеленский даже ради политического выживания на диалог не пойдет.Говоря о России, авторы подчеркивают: расчет Запада на то, что санкции помешают выполнению задач спецоперации, не оправдался. Российская сторона демонстрирует очевидные успехи в боевых действиях, при этом экономические ограничения больше вредят странам ЕС: "<...> Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и растущими ценами на энергоносители, а сокращение Россией поставок природного газа вынуждает Германию, экономический центр Европы, принимать чрезвычайные меры, чтобы газ не закончился к зиме".Хотя западные санкции и нанесли ущерб российской экономике, очевидно, что Россия оказалась к ним лучше подготовленной, чем Евросоюз."Энергетические санкции не работают"Публикация в Politico — издании, ранее не замеченном в комплиментах России, — лишь часть наметившегося тренда по пересмотру Западом украинской проблемы. Одновременно американский Bloomberg выпустил материал с предельно четким тезисом: "(Антироссийские) энергетические санкции не работают".Еще в марте и апреле западные политики были оптимистичны в прогнозах и надеялись, что ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами откажется от союза с Россией, напоминает издание.Такая конъюнктура означает, что Москва может позволить себе отказаться от доходов от поставок природного газа в Европу, зарабатывая на продаже нефти. В июле ее добыча в России почти вернулась к уровню начала года — в среднем до 10,8 миллиона баррелей в день. "Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти, — признает Bloomberg. — <…> Россия нашла новых покупателей на миллион или около того баррелей в день, закупки которых европейские нефтепереработчики прекратили из-за "самосанкций". Значительная часть этой нефти попадает в Азию, в основном в Индию, а также в Турцию и страны Ближнего Востока".Члены ЕС тем временем готовятся к суровой зиме, повышая тарифы для населения, все более недовольного инфляцией и другими экономическими проблемами. "Цены (на услуги ЖКХ. — Прим. ред.) в Великобритании, вероятно, подскочат на 75 процентов, при этом в Германии некоторые коммунальные службы уже предупредили и о повышении более чем на 100 процентов", — прогнозирует американское издание.Помощь Киеву может сократитьсяОтмечая успехи Кремля в энергетической гонке, зарубежные аналитики сходятся и в другом: Западу придется выбирать между потребностями собственных граждан и интересами украинцев."Путин считает, что западная поддержка Украины в конечном итоге ослабнет по мере того, как экономическая "отдача" (для США и ЕС. — Прим. ред.) будет сильнее, — и в этом он может быть прав", — подчеркивают авторы Politico."Сочетание холодной погоды, резкого повышения спроса на электроэнергию и резкого же роста цен в конце года способно подорвать поддержку Украины со стороны Запада, — вторит Bloomberg. — Европейские политики, которые стремились завоевать международное признание, выставляя напоказ свою помощь Киеву, могут не захотеть расплачиваться за это, им важнее избежать энергетического дефицита для избирателей".Прогнозы экспертов по ослаблению поддержки Украины уже получили подтверждение. В сентябре Киев должен расплатиться по долгу в 900 миллионов евро — от этого будет зависеть судьба дальнейших траншей. Германия, в частности, дала понять, что до выполнения украинцами кредитных обязательств затормозит новые пакеты помощи.Расслабляться не стоитОт Украины ждут не только выплат по счетам, но и ощутимых успехов "на земле". Пока же Киеву похвастаться нечем, что и заставляет западную общественность менять тон. "Ситуация для ВСУ осложняется, а явных побед с украинской стороны нет, — отмечает в разговоре с РИА Новости политолог Сергей Михеев. — Отсюда и сдвиги в настроениях. Конечно, это будет влиять на экспертное и общественное мнение".Однако нельзя ждать сиюминутного эффекта от такого влияния, полагает Михеев: "Не стоит рассчитывать, что США или Евросоюз сейчас резко изменят политику. Не надо думать, будто там расплачутся, признают, что у них мало денег и поэтому необходимо идти на компромиссы с Москвой. Ставки в этой игре у Запада гораздо больше, чем цены на газ или насущные потребности населения".В итоге, с одной стороны, недовольство неэффективными действиями Киева и негативными последствиями санкций будет нарастать. С другой — это не означает, что Москве необходимо ориентироваться на эти процессы, лучше действовать как и прежде, заключает политолог.Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский высказывает сходную точку зрения. По его мнению, критика санкционной политики Запада в США и Европе продолжится, но лишь на уровне оппозиции и аналитиков, а не тех, в чьих руках реальная власть."Проблема в том, что западные лидеры движимы не логикой, а идеологическими соображениями, стремлением удержать контроль над миром. Хотя ресурсов у них для этого, по сути, уже нет, отказаться от своего проекта они не могут", — поясняет эксперт.Всерьез же говорить о новой политике коллективного Запада на российско-украинском направлении не приходится — по крайней мере, до смены американских и европейских лидеров.

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