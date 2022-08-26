https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/glava-mid-sirii-vstretilsya-s-deputatami-parlamenta-abkhazii--1041169712.html
Глава МИД Сирии встретился с депутатами Парламента Абхазии
Глава МИД Сирии встретился с депутатами Парламента Абхазии
Делегация из Сирии прибыла в Абхазию 24 августа, приурочив свой визит к празднованию Дня признания независимости республики. 26.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-26T14:20+0300
2022-08-26T14:20+0300
2022-08-26T14:20+0300
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СУХУМ, 26 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии встретились с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом 26 августа. Спикер Парламента Лаша Ашуба выразил надежду на то, что сотрудничество между государствами будет плодотворно развиваться. Он отметил, что Абхазию и Сирию связывают исторические, дружеские, культурные и человеческие отношения. Ашуба отметил, что Абхазия поддерживает действия Сирии по установлению мира и стабильности в регионе и выразил уверенность, что межгосударственные связи будут развиваться на основе взаимного уважения и доверия. В свою очередь, Микдад поздравил народ Абхазии с Днём признания независимости и отметил, что такого результата удалось достичь высокой ценой, пролив кровь сыновей Абхазии. Также он отметил, что встреча отражает заинтересованность двух стран в сотрудничестве, развитии и укреплении двусторонних отношений. "Вдобавок к официальным встречам, необходимо, чтобы были общественные и народные связи. Такие связи есть, но не на должном уровне. Мы надеемся, что подобные отношения будут развиваться после того, как в Сухуме заработает аэропорт, а лучше, если откроется прямое морское сообщение между странами", - сказал он. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Сирия продолжает бороться с терроризмом, от которого в стране пострадало большое количество граждан."Если бы любое государства в Европе или США противостояли такому натиску террористов и лживой информационной политики, то они бы не смогли устоять и несколько месяцев", - добавил он. По словам Микдада, Сирия богата человеческим потенциалом и отличалась развитой экономикой, но сейчас из-за уничтожения инфраструктуры наблюдается стагнация. Стране грозит экономический кризис, так как наиболее развитые в сельскохозяйственном и инфраструктурном плане регионы оккупированы США и Турцией.Единственный путь выхода из кризиса – освобождение исторических регионов Сирии от оккупантов, считает он. "Хочу заверить вас, что, несмотря на западные попытки сохранить свою гегемонию, Сирию будет отстаивать свою независимость. Мы выдержали десять лет борьбы и можем выдержать дальше", - сказал он. Лаша Ашуба выразил уверенность в том, что в Сирии наступит мир и процветание."Абхазия со своей стороны окажет всевозможное содействие в становлении и развитии инфраструктуры Сирии", -отметил он. Также Фейсал Микдад подчеркнул, что всецело поддерживает Россию в проведении спецоперации на Украине. В конце встречи стороны обменялись подарками. Делегации из Сирии были вручены памятные серебряные монеты, в подарок депутатам Парламента Абхазии сирийские коллеги преподнесли национальные сладости в шкатулке ручной работы, украшенной орнаментом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/abkhaziya-gotova-sotrudnichat-s-siriey-i-nadeetsya-na-ee-podderzhku-zayavil-bzhaniya-1041144063.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/ardzinba-i-mikdad-podveli-itogi-peregovorov-v-sukhume-1041141052.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/vostochnyy-drug-chetyre-goda-nazad-siriya-priznala-nezavisimost-abkhazii-1039301033.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, сирия
абхазия, новости, парламент абхазии, сирия
Глава МИД Сирии встретился с депутатами Парламента Абхазии
Делегация из Сирии прибыла в Абхазию 24 августа, приурочив свой визит к празднованию Дня признания независимости республики.
СУХУМ, 26 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии встретились с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом 26 августа.
Спикер Парламента Лаша Ашуба выразил надежду на то, что сотрудничество между государствами будет плодотворно развиваться. Он отметил, что Абхазию и Сирию связывают исторические, дружеские, культурные и человеческие отношения.
"Сирия стала второй родиной для многих наши соотечественников, а они стали ее достойными гражданами. Мы гордимся нашими соотечественниками, которые внесли вклад в развитие Сирийского государства в мирное и военное время. Имена таких великих людей, как Валид Маршан, высечены золотыми буквами на скрижалях наших сердец",- сказал он.
Ашуба отметил, что Абхазия поддерживает действия Сирии по установлению мира и стабильности в регионе и выразил уверенность, что межгосударственные связи будут развиваться на основе взаимного уважения и доверия.
В свою очередь, Микдад поздравил народ Абхазии с Днём признания независимости и отметил, что такого результата удалось достичь высокой ценой, пролив кровь сыновей Абхазии. Также он отметил, что встреча отражает заинтересованность двух стран в сотрудничестве, развитии и укреплении двусторонних отношений.
"Вдобавок к официальным встречам, необходимо, чтобы были общественные и народные связи. Такие связи есть, но не на должном уровне. Мы надеемся, что подобные отношения будут развиваться после того, как в Сухуме заработает аэропорт, а лучше, если откроется прямое морское сообщение между странами", - сказал он.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Сирия продолжает бороться с терроризмом, от которого в стране пострадало большое количество граждан.
"Если бы любое государства в Европе или США противостояли такому натиску террористов и лживой информационной политики, то они бы не смогли устоять и несколько месяцев", - добавил он.
По словам Микдада, Сирия богата человеческим потенциалом и отличалась развитой экономикой, но сейчас из-за уничтожения инфраструктуры наблюдается стагнация. Стране грозит экономический кризис, так как наиболее развитые в сельскохозяйственном и инфраструктурном плане регионы оккупированы США и Турцией.
Единственный путь выхода из кризиса – освобождение исторических регионов Сирии от оккупантов, считает он.
"Хочу заверить вас, что, несмотря на западные попытки сохранить свою гегемонию, Сирию будет отстаивать свою независимость. Мы выдержали десять лет борьбы и можем выдержать дальше", - сказал он.
Лаша Ашуба выразил уверенность в том, что в Сирии наступит мир и процветание.
"Абхазия со своей стороны окажет всевозможное содействие в становлении и развитии инфраструктуры Сирии", -отметил он.
Также Фейсал Микдад подчеркнул, что всецело поддерживает Россию в проведении спецоперации на Украине.
В конце встречи стороны обменялись подарками. Делегации из Сирии были вручены памятные серебряные монеты, в подарок депутатам Парламента Абхазии сирийские коллеги преподнесли национальные сладости в шкатулке ручной работы, украшенной орнаментом.