https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/glava-mid-sirii-vstretilsya-s-deputatami-parlamenta-abkhazii--1041169712.html

Глава МИД Сирии встретился с депутатами Парламента Абхазии

Глава МИД Сирии встретился с депутатами Парламента Абхазии

Делегация из Сирии прибыла в Абхазию 24 августа, приурочив свой визит к празднованию Дня признания независимости республики. 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T14:20+0300

2022-08-26T14:20+0300

2022-08-26T14:20+0300

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СУХУМ, 26 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии встретились с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом 26 августа. Спикер Парламента Лаша Ашуба выразил надежду на то, что сотрудничество между государствами будет плодотворно развиваться. Он отметил, что Абхазию и Сирию связывают исторические, дружеские, культурные и человеческие отношения. Ашуба отметил, что Абхазия поддерживает действия Сирии по установлению мира и стабильности в регионе и выразил уверенность, что межгосударственные связи будут развиваться на основе взаимного уважения и доверия. В свою очередь, Микдад поздравил народ Абхазии с Днём признания независимости и отметил, что такого результата удалось достичь высокой ценой, пролив кровь сыновей Абхазии. Также он отметил, что встреча отражает заинтересованность двух стран в сотрудничестве, развитии и укреплении двусторонних отношений. "Вдобавок к официальным встречам, необходимо, чтобы были общественные и народные связи. Такие связи есть, но не на должном уровне. Мы надеемся, что подобные отношения будут развиваться после того, как в Сухуме заработает аэропорт, а лучше, если откроется прямое морское сообщение между странами", - сказал он. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Сирия продолжает бороться с терроризмом, от которого в стране пострадало большое количество граждан."Если бы любое государства в Европе или США противостояли такому натиску террористов и лживой информационной политики, то они бы не смогли устоять и несколько месяцев", - добавил он. По словам Микдада, Сирия богата человеческим потенциалом и отличалась развитой экономикой, но сейчас из-за уничтожения инфраструктуры наблюдается стагнация. Стране грозит экономический кризис, так как наиболее развитые в сельскохозяйственном и инфраструктурном плане регионы оккупированы США и Турцией.Единственный путь выхода из кризиса – освобождение исторических регионов Сирии от оккупантов, считает он. "Хочу заверить вас, что, несмотря на западные попытки сохранить свою гегемонию, Сирию будет отстаивать свою независимость. Мы выдержали десять лет борьбы и можем выдержать дальше", - сказал он. Лаша Ашуба выразил уверенность в том, что в Сирии наступит мир и процветание."Абхазия со своей стороны окажет всевозможное содействие в становлении и развитии инфраструктуры Сирии", -отметил он. Также Фейсал Микдад подчеркнул, что всецело поддерживает Россию в проведении спецоперации на Украине. В конце встречи стороны обменялись подарками. Делегации из Сирии были вручены памятные серебряные монеты, в подарок депутатам Парламента Абхазии сирийские коллеги преподнесли национальные сладости в шкатулке ручной работы, украшенной орнаментом.

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