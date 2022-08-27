https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/istorik-znanie-abkhazami-mestnosti-pomoglo-vybit-fashistov-iz-pskhu-v-1942-godu-1041179752.html

Историк: знание абхазами местности помогло выбить фашистов из Псху в 1942 году

Историк: знание абхазами местности помогло выбить фашистов из Псху в 1942 году

27 августа 1942 года немецкие войска захватили высокогорное село Псху. Правда, удержать село они не сумели и были выбиты оттуда в начале сентября. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T11:23+0300

2022-08-27T11:23+0300

2022-08-27T11:23+0300

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Сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа, заместитель директора Музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, историк Николай Медвенский рассказал корреспонденту Sputnik о том, когда и зачем немцы захватили Псху.Sputnik, Бадрак Авидзба2 августа 2017 года были преданы земле на территории мемориального комплекса защитникам Кавказа в селе Псху останки 33 солдат, погибших на Санчарском перевале. Останки были найдены в результате экспедиции, одним из руководителей которой был Николай Медвенский.– Николай, расскажите, как начиналась операция по освобождению села Псху и как долго она продолжалась?– Я бы хотел начать с того, как немцы попали в Псху. В середине августа 1942 года, во время операции "Эдельвейс", на главном Кавказском хребте, на Клухорсоком, Марухском и Санчарском направлении развернулись боевые действия. Если на Клухорском и Марухском направлениях наступала знаменитая первая горнострелковая дивизия "Эдельвейс", основной удар которой был сосредоточен на военно-сухумской дороге до устья реки Кодор, то в Санчарском направлении действовала четвертая горнострелковая дивизия вермахта.Кстати говоря, существует достаточно распространенный миф о том, что в селе Псху были эдельвейсовцы. Но их там не было. В вермахте было несколько горно-стрелковых дивизий, и все они носили различные названия, но всех немецких горных стрелков в советской и российской историографии почему-то принято называть эдельвейсовцами. К середине августа 1942 года немецкая горно-стрелковая дивизия подошла к перевалам Санчара, Адзапш и Белореченский.На санчарском направлении действовала боевая группа Вальтера Штеттнера, которая 23 августа взяла не обороняемый тогда советскими войсками перевал Адзапш. 25 августа 1942 года заняла перевалы Санчара и Алаштраху, сбив немногочисленные группы из состава первого стрелкового батальона 808-го стрелкового советского полка. 26 августа фашисты захватили Санчару, где им оказали сопротивление местные жители, которые входили в состав истребительного батальона города Сухум, но им не удалось остановить фашистов. Перевес был на стороне немцев. Максимум, что они могли сделать, — это задержать продвижение противников. 27 августа немцы захватили село Псху.– Какую цель ставили перед собой фашисты, захватывая село Псху?– Задача была следующая — форсировать Бзыбский хребет на двух направлениях, первое — это перевал Доу, откуда уже через Двуречье открывался прямой выход в город Сухум. Чуть западнее находится Гудаутский перевал, оттуда планировалось наносить удары по селам Хабю, Ачандара, и далее подразумевался выход к Черному морю в районе города Гудаута.28 августа немцы захватили Гудаутский перевал и стали спускаться ниже, выходя на горное урочище Агунарху. Там они столкнулись с двумя советскими горно-стрелковыми батальонами. Завязался бой, в ходе которого советские части понесли очень серьезные потери.– Какое соотношение сил было в этом бою?– В немецком горно-стрелковом батальоне было около тысячи человек, советские силы насчитывали 500-550 человек. Надо также учесть, что немцы находились на господствующих высотах, а советские бойцы продвигались снизу вверх. Противник был задержан до прихода подкрепления, за ними следовал 307-й полк, который пришел вовремя и предотвратил дальнейший разгром. 22 августа на перевале Доу местными жителями был совершен подвиг. Один Сухумский истребительный батальон с остатками первого стрелкового батальона в течение трех дней до подхода подкрепления сдерживал натиск немцев. Воины-абхазы, которые выросли в горах, прекрасно знали местность и использовали это преимущество для того, чтобы сдержать врага и нанести ему максимальный урон.– Когда наступил перелом в боях в пользу Красной армии?– С момента, когда из Гудауты и Сухума подошла подмога. Полковником Иваном Пияшевым было принято решение о том, чтобы развернуть наступление на село Псху, чтобы освободить его и отбросить врага к перевалам главного Кавказского хребта. Ранее со стороны хутора Агурипста к селу Псху с северо-запада подошел второй отряд первого Тбилисского военно-пехотного училища, в составе которого было много уроженцев Абхазии. 5 сентября советские войска освободили Верхнюю Бетагу - один из хуторов на подступах к селению Псху. 8 сентября войска вошли в село. К этому моменту немцы двумя группами начали отход. Одна группа в сторону перевала Чамашха, другая - в сторону перевалов Адзапш и Санчара. Боевые действия продолжались на территории села до вечера. К утру 9 сентября село было полностью освобождено от фашистов.

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