https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/gryadet-katastrofa-v-evrope-massovo-ostanavlivayutsya-krupneyshie-zavody-1041214948.html

"Грядет катастрофа: в Европе массово останавливаются крупнейшие заводы

"Грядет катастрофа: в Европе массово останавливаются крупнейшие заводы

В Европе критически не хватает энергоносителей, при этом цены на них бьют рекорды. 29.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-29T19:00+0300

2022-08-29T19:00+0300

2022-08-29T19:00+0300

санкции

россия

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газ

аналитика

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Промышленные предприятия закрываются одно за другим — слишком высоки издержки. Раскошелиться пришлось и населению: инфляция — двузначная. Как дорого обходятся антироссийские санкции, читайте в материале Ирины Красиковой для РИА Новости.Санкции на свою головуС сентября в Словакии сворачивает производство Slovalco — главный поставщик алюминия в Европе. На улице окажутся около трехсот штатных сотрудников и более тысячи работников из компаний-субподрядчиков.С начала года завод сократил выпуск первичного легкого металла на 40 процентов. Сейчас мощности в основном задействованы на переработку.Ранее о приостановке сообщил нидерландский цинковый завод Budel.Дорогие энергоресурсы больно ударили и по химической промышленности. Встал румынский гигант Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика, лака.В Германии закрывает филиалы по стране SKW Sticksoffwerke Piesteritz. Компания должна платить газовый сбор в 30 миллионов евро в месяц, заявил ее представитель Кристофер Профитлих. Новые поборы убивают бизнес предприятия. Руководство завода готово полностью остановить выпуск. С 1 октября без работы могут остаться 860 сотрудников.Местные чиновники бьют тревогу. Забрасывают письмами канцлера Олафа Шольца, министра финансов Кристиана Линднера и министра экономики Роберта Хабека.Полная остановка SKW Sticksoffwerke Piesteritz грозит катастрофой для всей страны. Помимо удобрений, компания выпускает Adblue — реагент для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, которыми в Германии оснащены почти все грузовики.Аналитики предупреждают: есть риск, что энергетический кризис приведет к сокращению суммарных мощностей по производству азотных удобрений в Европе более чем на четверть.Спасти ситуацию мог бы запуск готового к эксплуатации "Северного потока — 2". Но Запад непреклонен. "Возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом", — заявил Роберт Хабек.Таким образом, отстаивая амбиции, власти ЕС убивают промышленность в регионе.Между тем в Литве и Латвии предприятия уже испытывают проблемы со сбытом — себестоимость товаров взлетела в разы, сообщают главы профильных конфедераций балтийских республик.Еврозона уже в рецессии, указывают специалисты международного финансового холдинга UBS Group.По их оценкам, в 19 странах экономика сократится на 0,1 процента в третьем квартале и на 0,2 — в четвертом.Продолжат дорожать энергоресурсы, из-за которых годовая инфляция в Европе достигла 25-летнего максимума: в еврозоне в июле она ускорилась до 8,9 процента, в ЕС — до 9,8.Больше всего цены взлетели в Эстонии (23,2 процента), Латвии (21,3) и Литве (20,9).Что касается так называемого альтернативного газа, то на днях Норвегия отказалась снижать стоимость голубого топлива для европейских импортеров."Страны-локомотивы, такие как Германия, пока еще оказывают господдержку ключевым компаниям. А в странах победнее перспективы предприятий вырисовываются весьма печальные", — говорит Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Ударить по европейским кошелькамЭлектроэнергия в Старом Свете дорожает с прошлой весны. Тарифы пошли вверх после всплеска цен на газ, на котором работает большинство ТЭС. Сказалось ограниченное предложение на рынке, низкая заполняемость подземных хранилищ в ЕС. Масло в огонь подливал высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.С осени котировки голубого топлива держались в районе тысячи долларов за тысячу кубометров.В начале марта 2022-го цена взлетела до четырех тысяч из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов. Кроме того, сократилась прокачка через Украину и "Северный поток". А по маршруту "Ямал — Европа" и вовсе остановилась.Плюс усилилась конкуренция за СПГ между Европой и Азией — и те и другие спешат запастить топливом в преддверии зимы.В результате в ЕС начали перекупать газ, тем самым погружая мир в энергетический кризис.Ценовая волатильность на европейском рынке сохраняется до сих пор. На прошлой неделе сентябрьские фьючерсы преодолели отметку в 3500 долларов. Котировки пошли вверх после сообщения "Газпрома", что "Северный поток" из-за планового техобслуживания остановится с 31 августа на три дня.Чехия, председательствующая в Совете ЕС, созывает срочное заседание министров энергетики стран Евросоюза для обсуждения мер по урегулированию энергетического кризиса, объявил премьер-министр страны Петр Фиала.Подорожавшее топливо бьет по карману не только промышленников, но и простых европейцев. Например, для потребителей в Литве, Латвии и Эстонии тарифы на электричество достигли рекордного уровня — четыре тысячи евро за мегаватт-час (четыре евро за киловатт-час).Более того, на прошлой неделе в ряде стран Евросоюза цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" поднялась выше 700 евро за мегаватт-час — исторический максимум.В этих условиях на Западе не придумали ничего лучше, как экономить на отоплении. Например, власти ФРГ предлагают снизить температуру в офисах и общественных местах до 19 градусов по Цельсию. Здания, где люди "не находятся долговременно", вообще не надо обогревать, считают чиновники."Сосулек в домах, конечно, не будет. Пять стран ЕС заполнили газовые хранилища на 90 процентов. Старый Свет переживет зиму — по прогнозам синоптиков, холодную. Даже в случае приостановки импорта из России европейцы смогут пользоваться резервами. Но следующей зимой возникнут трудности, если поставки не увеличатся", — отмечает Георгий Свирин.Отсутствие постоянных источников дохода и высокие цены в магазинах грозят социально-экономическим взрывом в Европе.К тому же подорожание удобрений из-за закрытия почти четверти заводов в ЕС чревато скудным урожаем. Поэтому уже в 2023-2024 годах может остро встать вопрос о нехватке продовольствия в регионе.

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санкции, россия, европа, газ, аналитика