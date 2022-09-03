https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/liviyskiy-bumerang-natselilsya-na-zapad-1041307403.html

Ливийский бумеранг нацелился на Запад

Ливийский бумеранг нацелился на Запад

Нестабильная обстановка в Ливии, сохраняющаяся с 2011 года, сейчас особенно болезненно воспринимается западными странами на фоне острой необходимости в... 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T09:54+0300

2022-09-03T09:54+0300

2022-09-03T09:54+0300

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Конец лета на Ближнем Востоке ознаменовался очередным витком кровопролития в Ливии, пишет Давид Нармания для РИА Новости.Что же послужило поводом для случившегося, кто с кем борется на территории бывшей Джамахирии? Разобраться будет непросто, но такая уж специфика у региона — здесь дорого обходятся любые попытки игнорировать тонкости и нюансы. И тем интереснее будет узнать, как это все связано с Украиной.Основные действующие лица мало знакомы российскому читателю — это Фатхи Башага и Абдельхамид Дбейба.Последний возглавляет Правительство национального единства (ПНЕ). Свой пост он занял весной прошлого года в результате переговоров под эгидой ООН, продлившихся более шести месяцев.Мирный процесс задумывался как попытка наконец найти выход из семилетнего кризиса, обострившегося спустя три года после свержения Муаммара Каддафи. Само по себе ПНЕ было переходным — его задача заключалась в подготовке выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года. Кроме всего прочего, оно сформировалось после того, как глава Правительства национального согласия Файез Сарадж ушел в отставку и передал полномочия президентскому совету и самому ПНЕ.Но провести выборы в запланированные сроки не удалось. Голосование перенесли на 24 января. На то было множество объективных причин, поскольку страна контролировалась (и до сих пор контролируется) десятками различных политических сил, большая часть которых пользуется поддержкой вооруженных группировок. И, например, 16 декабря прошлого года некоторые из них взбунтовались в столице из-за отставки командующего военным округом в Триполи.Однако месяца для подготовки выборов не хватило. Из-за этого в феврале палата представителей Ливии большинством голосов поддержала кандидатуру Фатхи Башаги, выдвинувшегося на пост нового премьер-министра. В предыдущем правительстве он, кстати говоря, руководил работой МВД. Несмотря на решение парламента, Дбейба отказался уступить власть, и ситуация в стране вернулась к привычному двоевластию.Дополнительно кризис осложняется фактором Халифы Хафтара — заклятого друга Башаги и командующего ливийской армией. Еще до заключения мирного соглашения они были по разные стороны баррикад, но теперь стали если не союзниками, то партнерами в борьбе против Триполи и Дбейбы. При этом оба они выдвигали свои кандидатуры на пост президента перед несостоявшимися выборами.В нынешнем августовском противостоянии Хафтар занял позицию стороннего наблюдателя, ограничившись призывом сторон к миру и заявлением о том, что только ливийский народ под защитой армии определит судьбу страны.Для полного осознания того, как обстоят дела в Ливии, нужно понимать, что Хафтар, Башага и Дбейба представляют три ключевые силы с центрами в Тобруке, Мисрате и Триполи соответственно. При этом в Тобруке заседает нынешний парламент, а в столице — правительство. И за прошедшие семь лет гражданской войны, завершившейся формированием ПНЕ, Хафтар неоднократно пытался взять Триполи штурмом, но сделать этого не удавалось. И далеко не последнюю роль здесь сыграли как раз-таки силы Башаги.Но куда более весомым препятствием стала прямая интервенция турецких войск: Анкара активнее всех из внешних игроков действует в Ливии. Более того, в июне турецкий парламент продлил мандат миссии еще на полтора года.Теперь немного отвлечемся и обратим внимание на еще один сюжет, развернувшийся в Ливии в этом году.В апреле местная Национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь, а также в порту Зувейтина и всех связанных с ним скважинах. Причиной этого решения стали действия протестующих, которые требовали от Дбейбы передать власть Башаге. Также они обвиняли главу NOC Мустафу Саналлу в несправедливом распределении нефтяных доходов — большая часть из них доставалась как раз-таки Дбейбе.На этом фоне, по данным Bloomberg, за два месяца экспорт черного золота из страны сократился почти в 2,5 раза.Естественно, Саналлу отправили в отставку, на его место назначили нового главу совета директоров — Фархата Бенгдара. После этого протесты стихли.Ситуация сразу станет более понятной, если вспомнить об одном обстоятельстве. Первая тройка импортеров ливийской нефти выглядит следующим образом: Италия, Китай и Испания. И вот здесь уже очевидно, как тонкие нити паутины международных отношений связывают ливийский кризис с украинским.Поэтому любое обострение в Ливии будет купироваться всеми возможными средствами, включая активность турецких войск. Для Запада сейчас каждый баррель на счету, а ведь впереди холодная зима 2022-2023.Но, к сожалению, полноценное урегулирование кризиса пока что тоже не в интересах Европы и США. Анкара, хоть и ведет свою игру в Северной Африке, отчаянно пытаясь найти каких-либо союзников, рисковать молчаливым согласием Вашингтона и Брюсселя на присутствие своего контингента в стране не станет. А мир в Ливии может привести к власти закончившего курсы в советской военной академии имени Фрунзе Халифу Хафтара или сына Муаммара Каддафи Сейф-аль-Ислама — и поди разбери, кто для "цивилизованного мира" окажется хуже.Поэтому там и предпочитают не ломать то, что работает, пусть и очень плохо, главное — чтобы нефть поступала.Самим же ливийцам договориться сейчас очень непросто. Поэтому какого-то логического конца такому подвешенному состоянию с периодическими вспышками насилия пока не видно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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