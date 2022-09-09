https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/pomoch-stat-medikom-kak-minzdrav-abkhazii-gotovit-spetsialistov-v-rossii-1041402741.html

Помочь стать медиком: как Минздрав Абхазии готовит специалистов в России

Помочь стать медиком: как Минздрав Абхазии готовит специалистов в России

Не считая студентов-первокурсников и тех, кто уже прошел ординатуру, общее количество будущих медиков, чье обучение оплачивает государство, составляет более 80... 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T09:52+0300

2022-09-09T09:52+0300

2022-09-09T10:07+0300

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Минздрав Абхазии оказывает помощь абитуриентам, оплачивая по целевой программе их обучение в российских вузах. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Саида Делба.По словам Делба, в этом году в России по линии Минздрава поступили девять человек. Один из них поступил на санитарно-профилактическую специальность, четверо на педиатрический и четверо на лечебный факультет. Кроме того, 14 граждан Абхазии обучаются в ординатуре – это анестезиология, реанимация, инфекционные болезни, педиатрия, неврология, дерматология, аллергология, иммунология и другие специальности.Саида Делба пояснила, что на обучение абхазских граждан в медвузах (государственная целевая программа) ежегодно выделяется 10 миллионов рублей. Для того, чтобы стать ее частью, школьники должны за год до окончания учебы обратиться в Минздрав. В ведомстве подскажут, какие специалисты нужны республике и соориентируют в выборе вуза с учетом ценовой политики. По словам Делба, за сумму обучения в университете в Москве можно обучить двоих студентов в Краснодаре.Представитель Минздрава добавила, что в республике по-прежнему остро ощущается нехватка анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, радиологов, онкологов, рентгенологов, специалистов с узкими детскими специальностями. Она также пояснила, что, несмотря на то, что в городских учреждениях иногда бывает тяжело трудоустроиться, оптимизация штатного расписания может помочь высвободить рабочие места. К тому же можно начать работать в больницах в других городах или же в поликлиниках.При этом, добавила Делба, из 11 человек, окончивших ординатуру за последний год, только трое вернулись в Абхазию и стали работать в местных медучреждениях. Она добавила, что оплата обучения государством – это уже определенная ответственность, которую накладывается на студентов. Им стоило бы отдать этому должное и проработать в республике хотя бы несколько лет.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/start-otborochnoy-kampanii-na-obuchenie-v-rossiyskikh-vuzakh-na-2023-24-uchebnyy-god-perenesen-1041272015.html

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