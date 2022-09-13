https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/zdorove-i-skrytye-treschiny-uchenye-iz-sibiri-izuchili-sostoyanie-zdaniy-v-abkhazii--1041495184.html

"Здоровье" и скрытые трещины: ученые из Сибири изучили состояние зданий в Абхазии

"Здоровье" и скрытые трещины: ученые из Сибири изучили состояние зданий в Абхазии

Ученые из Научно-исследовательского центра "Экология" совместно с коллегами из Института нефтегазовой геологии и геофизики и Института экологии Академии наук... 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T19:34+0300

2022-09-13T19:34+0300

2022-09-13T19:35+0300

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Среди объектов изучения был Новоафонский монастырь, Галское водохранилище, Гумистинский мост, Сухумский маяк, Абхазский государственный университет и здание Совета министров АССР.Российских ученых в Абхазию пригласил руководитель Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. Специалисты изначально разрабатывали и использовали технологии для работы в северных регионах, поэтому их заинтересовало предложение опробовать свои методы в других природных условиях. Мероприятия проводились на гуманитарной основе, безвозмездно.Асмат Цвижба, Sputnik.Здание Совета министровВ 1981 году на площади Свободы в Сухуме было построено здание Дома правительства, сожженное во время боев при освобождении столицы в конце сентября 1993 года. За послевоенные годы восстановить здание бывшего Совета Министров АССР не удавалось.По словам старшего научного сотрудника центра "Экология" Константина Федина, остаточный ресурс здания (время до наступления предельного состояние, при котором дальнейшая эксплуатация невозможна без проведения реконструкции - ред.) Совета министров АССР - 76%. Критичными считаются показатели от 50%.Как отметил ученый, здание в текущем виде может простоять "хоть 50 лет".Сухумский маякСухумский маяк начинает потихоньку падать, заявил Федин. Маяк был спроектирован компанией французского инженера Эрнеста Гуэна и привезен в Абхазию в 1861 году. Здание было изготовлено этой же компанией и собрано в Абхазии по частям за 150 дней."Как оказалось, маяк падает из-за того, что две сваи упираются в мягкие грунты, как будто в воздух. Один из вариантов – иссушить основание и сделать цементную инъекцию", – объяснил он.Считается, что остаточный ресурс сооружения – 68%, но, по мнению специалиста, эти данные не совсем верны."Поскольку маяк натянут тросами, говорить, что остаточный ресурс 68%, немного обманчиво – нужно ослабить тросы и уже потом посчитать остаточный ресурс", – сказал он.Гумистинский мостГумистинский мост, который связывает восточную часть Абхазии и столицу с западной частично пострадал в годы Отечественной войны народа Абхазии – он был подорван как со стороны Эшеры, так и Сухума. По данным Управления капитального строительства республики, мост, построенный в конце 1940-х годов, еще в 1982 году был признан аварийным.По предварительным прогнозам, строительство нового Гумистинского моста начнется в 2023 году. Длина сооружения составит 280 метров, его построят на расстоянии 70 метров от нынешнего моста. После строительства нового моста, старый будет закрыт на реконструкцию.По словам Федина, специалисты зафиксировали повышенные значения амплитуд под сваями, которые были заменены после Отечественной войны."Полотно, на котором проезжают автомобили, с левой стороны не закреплено. Полотно качается, но по вертикали оно закреплено хорошо. Чтобы понять, насколько это опасно, нужно поставить датчики для мониторинга в зонах с повышенными амплитудами и мониторить динамику. Тогда можно сказать, насколько это опасно", – сказал он.Новоафонский монастырьОсобый интерес для ученых представил комплекс Новоафонского монастыря. Как рассказал в интервью изданию "Наука в Сибири" директор центра "Экология" Николай Юркевич, в исследовании были применены два метода. Сейсмический – метод стоячих волн, основанный на изучении собственных колебаний объекта. На сооружении устанавливаются трехкомпонентные геофизические датчики, которые собирают и фиксируют информацию о частоте и амплитуде колебаний. Имея сеть таких датчиков, можно локализовать зону, где произошло изменение напряженно-деформированного состояния, возникающего под воздействием внешних факторов. Второй метод — электротомография. С помощью геофизической станции и кабелей с электродами, через которые проходит ток, считывается удельное электрическое сопротивление. Таким способом получают геоэлектрический разрез, на основе которого можно сделать выводы о наличии аномальных зон в структуре объекта.Ученые исследовали замкнутый периметр вокруг храмового комплекса, собор Святого Пантелеймона, колокольню с курантами, жилые строения монахов, обе подпорные стены и оценили устойчивость всех сооружений. Остаточный ресурс комплекса монастыря – 74%, самого собора – 86%.Цель исследованийПо словам начальника лаборатории Института экологии Академии наук Абхазии Тимура Строчана, подобные исследования проводятся в республике впервые. Самостоятельно абхазские ученые пока что изучать сооружения представленными методами не могут.Он отметил, что для изучения были выбраны наиболее "важные и сложные объекты и исторические сооружения".По словам Константина Федина, такие исследования нужны, чтобы оценить состояние "здоровья" сооружений, понять, где находятся скрытые трещины, что происходит с грунтами.По словам директора Института экологии Абхазии Романа Дбар, проведенные исследования инженерных сооружений носят предварительный характер. Для более точной детализации потребуются дополнительные исследования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20181120/pamyatnik-delat-Sovmin-Sukhum-1025700312.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/frantsuzskiy-gost-v-abkhazii-sukhumskomu-mayaku-160-let-1036552576.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/glava-uks-prokommentiroval-informatsiyu-ob-avariynosti-gumistinskogo-mosta-1036718926.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/dbar-rasskazal-o-sostoyanii-krupnykh-inzhenernykh-sooruzheniy-v-abkhazii--1041470197.html

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