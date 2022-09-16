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Кан Тания: о втором фронте в Абхазии и гибридной войне против России

Кан Тания: о втором фронте в Абхазии и гибридной войне против России

Насколько вероятно открытие второго фронта Грузией против России, как ситуация на Украине стала катализатором возобновления замороженных военных конфликтов в... 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T11:51+0300

2022-09-16T11:51+0300

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Насколько вероятно открытие второго фронта Грузией против России, как ситуация на Украине стала катализатором возобновления замороженных военных конфликтов в других странах, будет ли третья мировая война. На эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik ответил посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания.Sputnik13 сентября глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе допустил возможность проведения референдума, чтобы народ высказался, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России. По мнению Кана Тания, Грузия находится в ситуации цугцванга, когда любой политический шаг ухудшает ее положение. "И, соответственно, Грузии приходится выбирать из двух зол. Очевидно, что выбирают наименьшее зло, чтобы как-то оправдаться перед своим народом, перед западными коллегами, перед Украиной в том числе, которая с 2014 года стала плотным союзником Грузии. Власти Грузии выступают против войны. Они заявляют о готовности провести референдум, чтобы таким образом показать, что мнение властей совпадает с мнением народа", – считает Тания.При этом, по мнению дипломата, Абхазии нужно быть готовым к любому исходу, в том числе к военному. И потому республике необходимо наращивать оборонный потенциал до тех пор, пока Грузия не откажется от реваншистских настроении и претензий на абхазские территории.Актуальный диалогПо мнению Тания, сейчас Женевские дискуссии необходимы как никогда. Главная цель переговоров – мирный договор, который обязывает Грузию не применять военную силу против Абхазии и Южной Осетии. Дипломат уверен, сейчас самое время подписать этот документ – это поможет снизить напряженность на всем Южном Кавказе и подать пример тем странам, где постепенно накаляются горячие точки.Пока Грузия от подписания мирного договора отказывается. И тем не менее, по словам Кана Тания, переговоры позволяют решать возникающие недопонимания и противоречия, тем самым предотвращая более крупные конфликты."Нужно их (Женевские дискуссии - прим.) продолжать для того, чтобы считывать настроения не только грузинских дипломатов, но и дипломатов других стран, присутствующих на Женевских дискуссиях. Это и США, и Евросоюз, и ООН, и ОБСЕ", – подчеркнул он.Очередной раунд Женевских дискуссии запланирован на 5 ноября 2022 года.Когда молчат дипломаты, говорят пушкиПосол по особым поручениям МИД Абхазии считает, что в мире идет гибридная война, и страны Запада руками Украины воюют против России.После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года многие западные страны ввели санкции против России, в частности, выслали российских дипломатов. По мнению Кана Тания, это способствовало возобновлению многих замороженных конфликтов, так как Россия оказывала большое влияние на мировое равновесие."В каждом замороженном конфликте существуют посредники. Как правило, это Россия, США и Евросоюз. Когда есть диалог с участием заинтересованных сторон при посредниках, тогда вероятность возобновления конфликта низка или, как минимум, предсказуема. А сегодняшняя ситуация, при которой в одностороннем порядке выслали российских дипломатов, сожгли практически все мосты общения, сложно что-то предсказать. Поэтому какие-то конфликты уже разморозились, какие-то еще на стадии разморозки. Ситуация со спецоперацией просто стала катализатором глобальных изменений, которые на протяжении долгих лет сдерживались общением дипломатов ведущих мировых держав. Так сложилось, что теперь эти дипломаты перестали общаться, и все начинает рушиться", – считает Тания.Третья мировая или гибридная войнаВ последние годы многие политики и общественные деятели все чаще стали говорить об угрозе третьей мировой войны. После второй мировой был выстроен механизм сдерживания, который включал в себя не только военную или ядерную, но и сильную дипломатическую линию. Сейчас же, по мнению Тания, не хватает именно дипломатического сдерживания.Для недопущения третьей мировой войны и предотвращения возобновления замороженных конфликтов, по мнению дипломата, необходимо модернизировать Организацию Объединенных Нации, которая в послевоенную эпоху стала главным механизмом, регулирующим систему международных отношений. Сейчас же, добавил Тания, ООН не выполняет свои функции так, как нужно, и предвзято относится к определенным странам.

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