https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/kulturnoe-nasledie-abkhazii-kak-spasti-istoricheskie-pamyatniki-1041581539.html

Культурное наследие Абхазии: как спасти исторические памятники

Культурное наследие Абхазии: как спасти исторические памятники

31 августа на заседании Кабмина Абхазии обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о приватизации республиканской собственности – речь шла о памятниках... 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T15:40+0300

2022-09-22T15:40+0300

2022-09-22T15:40+0300

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Действующее законодательство запрещает приватизацию объектов историко-культурного наследия, которых в республике насчитывается около двух тысяч. О том, что может способствовать сохранению памятников ИКН, многие из которых требуют восстановления и реконструкции, в интервью радио Sputnik рассказали председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава и начальник департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан.SputnikСуть вопросаСогласно действующему законодательству, объекты историко-культурного наследия приватизации не подлежат. Глава Госкомитета Беслан Кубрава на последнем заседании в Кабмине выступил с инициативой внесения изменений в законодательство, как раз в части, касающейся объектов ИКН. По его мнению, поправки могли бы решить проблему сохранности части таких сооружений. "Но я хочу отметить, что серьезно такой вопрос ни на каком уровне не обсуждается, это было высказано мое мнение. Если мы подойдем к изучению данного вопроса, то прежде всего должны опираться на мнение Министерства культуры, мнение всего Кабинета министров, общества. Естественно, здесь вопрос не одного дня и не одного ведомства, все эти обстоятельства нами будут учтены", – заметил глава Госкомимущества и добавил, что инициативу свою отозвал, но ведомство готово принять участие в разработке соответствующих изменений.Глава департамента историко-культурного наследия Минкульта Абхазии Шандор Кайтан отметил, что в число гособъектов культурного наследия, на которые распространяется запрет приватизации, входят объекты жилищного комплекса, фабрики, заводы. По его словам, объекты находятся на балансе государства, которое пытается заботиться об их сохранности. В отношении таких объектов, уточнил Кайтан, должна существовать возможность беспрепятственного посещения. Беслан Кубрава согласился с необходимостью разграничить объекты ИКН, которые ни в коем случае не могут быть приватизированы и те, которые можно приватизировать при определенных условиях, усилив правовую составляющую и барьеры. Он добавил, что одним из способов сохранения объектов историко-культурного наследия может стать привлечение к реставрации и восстановлению иностранных инвесторов.Привлечение инвестиций в объекты историко-культурного наследия даст возможность как сохранить и восстановить их, так и увеличить бюджет государства, считает Беслан Кубрава."Это разовое поступление в бюджет. Затем там же будет какая-то работа, будут люди работать, будут налоги, зарплаты. Он (инвестор - прим.) не восстановит и не уйдет, закрыв объект на ключ, это экономически невыгодно, ему нужен экономический эффект", – сказал председатель Госкомимущества.Беслан Кубрава считает, что некоторые объекты, внесенные в государственный реестр, попали туда необоснованно."Я не специалист в этом вопросе, высоко ценю труд тех должностных лиц, которые сделали этот реестр, достаточно внимательно посмотрел этот список, многие объекты мы знаем не понаслышке. Некоторые объекты у меня вызывают вопросы, я не понял по каким критериям они попали в этот список. Может быть, я ошибаюсь, я не искусствовед, не архитектор, но выразить свое мнение я имею право", – сказал Кубрава.Проблемы объектов ИКНПо словам Шандора Кайтан, в основной государственный реестр объектов ИКН сейчас занесено 1535 позиций. Но это не единственный список объектов, представляющих культурную ценность.В настоящее время, отметил Кайтан, идет выборка объектов для списка особо ценных, около ста сооружений уже включено в этот список. Он обратил внимание, что нужно дать людям возможность приватизировать квартиры в домах, в которых историческую ценность представляют только фасады, а внутри нет ничего, что могло бы представлять научный интерес. При этом Кайтан добавил, что жильцы должны понимать свою ответственность.Кубрава в свою очередь заметил, что в случае приватизации владельцы домов будут заинтересованы в их сохранении и восстановлении. На вопрос о количестве приватизированных в настоящий момент памятников историко-культурного наследия спикеры ответить не смогли, для этого, по их словам, нужно сделать выборку.Шандор Кайтан также рассказал о существовании проблемы приватизации памятников, состоящих на балансе местных администраций. По его словам, бывали случаи, когда специальные комитеты в местной администрации осуществляли приватизацию объектов историко-культурного наследия, а Министерство культуры оповещали об этом только через три года, по истечению срока исковой давности.Он подчеркнул, что в дальнейшем необходимо выработать совместную стратегию с местными администрациями и Госкомимущества.Глава Госкомимущества Беслан Кубрава добавил, что вопросы приватизации объектов, состоящих на балансе местных администраций, не относятся к ведению комитета. "Мы отвечаем за действия Госкомитета и за республиканскую собственность. С августа 2020 года не было приватизаций объектов государственной собственности", – отметил Кубрава.Шандор Кайтан рассказал, что существует еще одна проблема, связанная с объектами историко-культурного наследия, – проведение экспертизы по памятникам ИКН. Согласно инструкции, по словам Кайтан, по любому памятнику ИКН необходимо выполнить экспертизу, прежде чем вводить его в реестр. Подобную экспертизу могут провести работники Министерства культуры, однако, согласно инструкции, специалисты департамента историко-культурного наследия не могут производить такую работу."По археологическим объектам мы можем проводить экспертизу, так как есть Абхазский институт гуманитарных исследований, есть специалисты археологи, искусствоведы и так далее. Сейчас нашей командой вырабатывается такая схема, по которой можно будет использовать внутренние документы, которые мы составляем. Это акт технического состояния, где описывается, что является предметом охраны, что там сохранилось, что можно включить в реестр, к примеру, в здании может быть какой-то камин, фасад здания и так далее", – говорит Кайтан.Оба спикера сошлись во мнении, что государственный реестр объектов историко-культурного наследия следует доработать, выделить в нем объекты, которые ни при каких обстоятельствах нельзя приватизировать и определить те, которые на определенных условиях можно передавать в частные руки.

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